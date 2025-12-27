Hindustan Hindi News
झुर्रियों पर देसी वार: बिना केमिकल की DIY एंटी-एजिंग क्रीम

झुर्रियों पर देसी वार: बिना केमिकल की DIY एंटी-एजिंग क्रीम

संक्षेप:

महंगे एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स छोड़िए और अपनाइए घरेलू नुस्खा। मेथी दाना, एलोवेरा और विटामिन-E से बनी यह DIY एंटी-एजिंग क्रीम त्वचा को पोषण देकर फाइन लाइन्स और झुर्रियों की दिखावट कम करने में मदद कर सकती है।

Dec 27, 2025 01:47 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बढ़ता तनाव, नींद की कमी और प्रदूषण का सीधा असर हमारी त्वचा पर दिखाई देने लगता है। समय से पहले झुर्रियां, फाइन लाइंस, ढीलापन और डलनेस आजकल आम स्किन प्रॉब्लम बन चुकी हैं। ऐसे में लोग महंगे एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स की ओर भागते हैं जिनमें कई बार हार्श केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये प्रोडक्ट्स हर स्किन टाइप के लिए सूट करें, यह जरूरी नहीं।

यही कारण है कि पुराने घरेलू नुस्खे आज फिर से भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं। मेथी दाना, एलोवेरा और विटामिन-E जैसे प्राकृतिक तत्व त्वचा को अंदर से पोषण देने में मदद करते हैं। मेथी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन सेल्स को रिपेयर करने में सहायक माने जाते हैं, जबकि एलोवेरा त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है। विटामिन-E स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है।

DIY एंटी-एजिंग क्रीम बनाने की विधि

सामग्री: 1–2 चम्मच मेथी दाना, पानी (भिगोने और उबालने के लिए), 1 विटामिन-E कैप्सूल, 1–2 चम्मच एलोवेरा जेल

बनाने का तरीका

  • मेथी दानों को 1–2 घंटे पानी में भिगो दें।
  • अब उसी पानी में मेथी दानों को उबाल लें।
  • ठंडा होने दें और फिर इसे पीसकर एक स्मूद पेस्ट बना लें।
  • इस पेस्ट में विटामिन-E कैप्सूल का तेल और एलोवेरा जेल मिलाएं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। आपकी DIY एंटी-एजिंग क्रीम तैयार है।
  • रात में सोने से पहले साफ चेहरे पर हल्की परत में लगाएं।

मेथीदाना पेस्ट

DIY एंटी-एजिंग क्रीम के फायदे

  • त्वचा को गहराई से पोषण देता है।
  • फाइन लाइंस और झुर्रियों की दिखावट कम करने में मदद।
  • स्किन को हाइड्रेट और सॉफ्ट बनाता है।
  • डलनेस कम कर नेचुरल ग्लो बढ़ाता है।
  • स्किन इलास्टिसिटी को सपोर्ट करता है।
  • केमिकल-फ्री और किफायती घरेलू उपाय।

नोट: यह घरेलू नुस्खा सामान्य जानकारी के लिए है। चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर खुजली, जलन, लालिमा या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। जरूरत पड़ने पर डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
