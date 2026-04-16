हेयर केयर के लिए 9 आदतों को अपनाती हैं स्किन की डॉक्टर, 20 की उम्र से करें फॉलो

बालों की देखभाल न करने पर स्कैल्प रूखा या बहुत ऑयली हो जाता है जिसकी वजह से खुजली होने लगती है। गंदे स्कैल्प पर फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हेयर केयर के स्किन की डॉक्टर द्वारा बताई 9 आदतों को अपनाएं।

आजकल के प्रदूषण, खराब पानी और धूल-मिट्टी के कारण बाल जल्दी कमजोर हो जाते हैं। जब आपके बाल साफ, सुलझे हुए और हेल्दी दिखते हैं, तो आप खुद के बारे में बेहतर महसूस करते हैं। एक अच्छा हेयरस्टाइल और हेल्दी बाल आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देते हैं। बालों की नियमित देखभाल जैसे ऑयलिंग और सही शैम्पू का इस्तेमाल करने से बालों की जड़ें मजबूत रहती हैं और हेयर फॉल की समस्या कम होती है। इंस्टाग्राम पर स्किन डॉक्टर सुरभि बलानी ने एक पोस्ट में अपनी हेयर केयर की आदतों के बारे में बताया है, जिसे वह 30 की उम्र से फॉलो कर रही हैं। इन आदतों को आप 20 साल की उम्र से अपना सकते हैं।

1) स्कैल्प की देखभाल डॉक्टर अपने पोस्ट में लिखती हैं कि पहले वह सिर्फ बालों की लंबाई पर ध्यान देती थी। जो उनकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली, पपड़ीदार या सूजा हुआ है, तो आपके बालों को नुकसान हो सकता है।

2) कम धोने की आदत को छोड़ा आपने अक्सर देखा होगा कि घर के बड़े हेयर वॉश को लेकर एक ही सलाह देते हैं कि हफ्ते में एक या दो बार ही वॉश करें। डॉक्टर पहले इस बात को मानती थी लेकिन अब उन्होंने इस आदत को छोड़ दिया है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली हो जाता है, तो बाल न धोने से बालों का झड़ना और भी बढ़ जाता है। स्कैल्प के साफ होने का मतलब है हेल्दी रोमछिद्र।

3) तेल कोई चमत्कारी इलाज नहीं बालों को हेल्दी रखने के लिए तेल कोई चमत्कारी इलाज नहीं है। तेल सिर्फ बालों को अच्छा महसूस कराता है। लेकिन बालों के झड़ने या रूसी के लिए यह उल्टा असर कर सकता है।

4) बालों को धूप से बचाना। धूप की किरणें न सिर्फ स्किन के लिए खतरनाक होती हैं बल्कि ये बालों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए जैसे स्किन के लिए एसपीएफ जरूरी है, वैसे ही बालों को भी यूवी किरणों से बचाने के लिए उन्हें कवर करना जरूरी है। बालों को कवर करने के लिए आप कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

5) टाइट हेयरस्टाइल रोजाना टाइट हेयरस्टाइल तनाव बढ़ता है और बालों की ग्रोथ नहीं होती है। टाइट बंधे बाल दिखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन इस तरह के हेयर स्टाइल से बालों और स्कैल्प के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा है।

6) वायरल नुस्खे डॉक्टर ने इंटरनेट पर चल रहे घरेलू नुस्खों को आजमाना बंद कर दिया है। उन्होंने प्याज का रस, चावल का पानी जैसे कई नुस्खों को आजमाया लेकिन अब वह उन चीजों पर ही भरोसा करती हैं जिनका वास्तव में असर होता है।

7) पोषण का ध्यान आयरन, विटामिन बी12, प्रोटीन, विटामिन डी की कमी का असर बालों पर होता है। ध्यान रखें कि कोई भी प्रोडक्ट आपके शरीर में मौजूद कमी को पूरा नहीं कर सकता।

8) हीट स्टाइल बालों की हेयर स्टाइलिंग करने के लिए प्रोटेक्टेंट लगाने के बावजूद भी समय के साथ नुकसान बढ़ता जाता है। वह हीटस्टाइलिंग को नियमित नहीं बल्कि कभी-कभार ही करती हैं।