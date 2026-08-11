मेकअप छोड़िए, डार्क सर्कल कम दिखाने के ये 9 टिप्स आएंगे काम
आंखों के नीचे डार्क सर्कल चेहरे को थका हुआ दिखा सकते हैं। नींद पूरी होने के बाद भी अगर ये बने रहते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बिना मेकअप इन्हें कम दिखाने के लिए कुछ आसान तरीके ट्राई कर सकते हैं।
आंखों के नीचे काले घेरे चेहरे की पूरी रौनक कम कर देते हैं। कई बार पूरी नींद लेने के बाद भी ये आसानी से नहीं जाते और चेहरा थका-थका सा नजर आता है। ऐसे में हर दिन मेकअप करके इन्हें छिपाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप बिना मेकअप आंखों के नीचे के डार्क सर्कल को कम दिखाना चाहते हैं, तो रोज की कुछ सिंपल आदतों और थोड़ी सी देखभाल से शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि, डार्क सर्कल हर किसी में एक जैसे नहीं होते। किसी में इनकी वजह थकान हो सकती है, तो किसी में एलर्जी, धूप या त्वचा का प्राकृतिक रंग भी जिम्मेदार हो सकता है। इसलिए इन्हें छिपाने के साथ-साथ इनकी वजह समझना भी जरूरी है।
बिना मेकअप डार्क सर्कल कम दिखाने के आसान तरीके
1. ठंडी चम्मच से करें सिकाई
दो चम्मचों को कुछ देर फ्रिज में रख दें। ठंडी होने के बाद इन्हें बंद आंखों पर हल्के हाथ से रखें। करीब पांच मिनट तक ऐसा करने से आंखों के आसपास की सूजन थोड़ी कम होगी और चेहरा ज्यादा फ्रेश नजर आएगा।
2. ठंडे टी बैग्स रखें
यूज हो चुके ग्रीन या ब्लैक टी के बैग्स को ठंडा करके बंद आंखों पर कुछ मिनट के लिए रखें। इससे आंखों के आसपास की हल्की सूजन और थकान कम दिखेगी। बस ध्यान रखें कि चाय आंखों के अंदर ना जाए और बैग्स साफ हों।
3. कैफीन आई मास्क
अगर सुबह उठने के बाद आंखों के नीचे सूजन और थकान ज्यादा नजर आती है, तो कैफीन वाले ठंडे आई मास्क भी लगा सकते हैं। इससे कुछ समय के लिए आंखों के आसपास का हिस्सा कम सूजा हुआ और ज्यादा फ्रेश दिख सकता है।
स्किन केयर में छोटे बदलाव
4. विटामिन C
विटामिन C त्वचा को ज्यादा चमकदार दिखाने में मदद करता है और समय के साथ हल्के दाग-धब्बों को कम करने में भी मददगार है। इसे आंखों के बहुत पास ना लगाएं।
5. ड्राईनेस ना आने दें
आंखों के नीचे की त्वचा बहुत पतली होती है। अगर यह ज्यादा सूखी हो जाए तो फाइन लाइंस और काले घेरे ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। इसलिए आंखों के आसपास हल्की और अच्छी नमी देने वाली क्रीम लगाएं।
6. सनस्क्रीन रोजाना लगाएं
सनस्क्रीन स्किन केयर में अहम भूमिका निभाता है, आंखों के आसपास लगाने के लिए सुरक्षित सनस्क्रीन इस्तेमाल करें।
रोज की इन आदतों पर भी दें ध्यान
7. रोज पूरी नींद लें
अगर आप लगातार कम सोते हैं, तो आंखें थकी हुई और उनके नीचे का हिस्सा ज्यादा गहरा नजर आता है। इसलिए हर रात करीब सात से आठ घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। सिर्फ एक-दो दिन अच्छी नींद लेने के बजाय इसे रोज की आदत बनाना ज्यादा जरूरी है।
8. दिनभर पर्याप्त पानी पिएं
कम पानी पीने से त्वचा रूखी और थोड़ी मुरझाई हुई लग सकती है। ऐसे में डार्क सर्कल भी ज्यादा नजर आते हैं। इसलिए दिनभर अपनी प्यास के हिसाब से पर्याप्त पानी पीते रहें।
9. आंखों को बार-बार ना रगड़ें
अगर आंखों में बार-बार खुजली होती है या पानी आता है, तो उन्हें रगड़ने से बचें। बार-बार आंखें रगड़ने से आसपास की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और काले घेरे ज्यादा दिख सकते हैं।
एक जरूरी बात! डार्क सर्कल हमेशा सिर्फ कम नींद की वजह से नहीं होते। कई बार कुछ और कारण भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए एक बार स्किन एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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