बड़े काम के हैं दादी-नानी के बताए ये घरेलू स्किन केयर हैक्स, त्वचा के दाग-धब्बे होंगे दूर और आएगा निखार

संक्षेप: दादी-नानी के जमाने में पार्लर या सोशल मीडिया नहीं था, वह लोग अपनी त्वचा का ख्याल घरेलू तरीकों से करती थीं। चलिए आज हम आपको दादी-नानी के स्किन केयर सीक्रेट्स के बारे में बताते हैं। इससे आपकी रंगत निखार सकते हैं।

त्वचा की रंगत सुधारने के लिए लोग आजकल क्या कुछ नहीं करते। सोशल मीडिया के स्किन केयर हैक्स से लेकर महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और पार्लर वाली दीदी के अपने तरीके सबकुछ ट्राई कर लिया होगा। लेकिन कई सारी चीजें लगाने से त्वचा सही नहीं होगी बल्कि बिगड़ सकती है। जी हां, मान लीजिए आपके चेहरे पर पिंपल्स ज्यादा है और आप उसके लिए कभी नीम, तो कभी बेसन लगा रहे हैं, तो दोनों चीजें त्वचा में रिएक्शन पैदा करेंगी और फिर पिंपल्स कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आप अपनी त्वचा को हेल्दी, ग्लोइंग रखना, दाग-धब्बों से बचाना चाहती हैं, तो दादी-नानी के जमाने के कुछ ब्यूटी हैक्स को अपनी लाइफस्टाइल में अपना लीजिए। पुराने जमाने की औरतों के पास ज्यादा साधन नहीं थे और न ही कोई सोशल मीडिया, फिर भी उनकी त्वचा चमकदार रहती थी। उन लोगों ने कुछ ऐसे तरीके थे, जिन्हें अजमाया था और उसी पर अमल करती थीं। चलिए इन आसान हैक्स को आप भी जान लीजिए।

1- एलोवेरा जेल और नींबू का रस एलोवेरा से उसका ताजा जेल निकाल लीजिए और उसमें नींबू का रस मिक्स करें। इसे चेहरे पर आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें, फिर फर्क देखिए। इससे झुर्रियां, एक्ने की समस्या से राहत मिलेगी। ये असरदार नुस्खा है। एंटी बैक्टिरियल गुणों से भरपूर एलोवेरा त्वचा को ठंडक भी पहुंचाता है और सन टैन से भी राहत दिलाता है।

2- ग्रीन टी बैग्स ग्रीन टी बैग्स या फिर व्हीटग्रास को ठंडे पानी में डुबोकर रख दें, फिर इसे आंखों के ऊपर रखकर 20 मिनट छोड़ दें। इससे आंखों को ठंडक पहुंचती है और सूजन भी कम हो जाती है। आप ग्रीन टी के बैग्स को फ्रिज में भी रख सकती हैं।

3- तेल मसाज अब मॉइश्चराइजर लगाने के बाद सोने के लिए कहा जाता है, पहले सरसों या नारियल तेल त्वचा को नरिश करने का काम करता था। आप सोने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ करें और फिर नारियल या सरसों के तेल से फेस मसाज करें। इसे करीब 5 मिनट तक करें और फिर ऐसे ही सो जाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और त्वचा में कोलेजन बूस्ट होता है।

4- एप्पल फेस पैक सेब के गूदे को निकालकर कटोरी में रख लें और इसमें शहद और ओटमील पाउडर मिक्स करें। इस घोल को 20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और फिर पानी से साफ करें। चेहरे की रंगत निखरेगी और कालापन दूर होगा।

5- कच्चा दूध कच्चे दूध से त्वचा की रंगत में सुधार होता है या नहीं, ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये बात सच है। रात में चेहरे को साफ करें और कच्चे दूध को रुई में लेकर चेहरे पर लगाएं। फिर उंगलियों से मसाज करते हुए रगड़ें। ऐसे ही लगा रहने दें, सुबह गुनगुने पानी से फेस क्लीन करें। इससे निखार आएगा और कसावट आएगी। आप कच्चे दूध में गुलाब जल भी मिक्स कर सकते हैं।

6- राईस वॉटर चावल का पानी भी त्वचा के लिए किसी दवा से कम नहीं है। चावल को भिगोकर रख दें और फिर इसका पानी छान लें। इस पानी को रुई से चेहरे पर लगाएं और सूखने दें। चावल के पानी में ऐसे तत्व होते हैं, जो रूखापन दूर करते हैं।

7- बेसन-हल्दी उबटन आजकल हम लोग महंगे फेशियल के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन पहले बेसन-हल्दी का उबटन की त्वचा की रंगत निखारता था। बेसन में हल्दी, चंदन पाउडर, दूध मिक्स करें और इसे चेहरे पर सूखने तक लगाकर रखें। फिर पानी से साफ करें। इस उबटन से डेड स्किन निकल जाती है, रंगत निखरती है और नमी बनी रहती है।

8- मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी अभी भी आपको आसानी से मिल जाएगी। चेहरे पर कालापन, झाइयां, पिंपल्स दिख रहे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर लगाएं। मुल्तानी मिट्टी में ऐसे तत्व होते हैं, जो स्किन को डीप क्लीन करते हैं और ऊपर परत को निखारते हैं।