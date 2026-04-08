ग्लॉसी से लेकर मैट लिपस्टिक, जानें कब कौन सी लगाने से मिलेगा बेहतर रिजल्ट
Which type of lipstick is best: लिपस्टिक रोजाना लगानी है या फिर कभी-कभी या फिर पार्टी में, इन 7 तरह की लिपस्टिक में से अपने यूज के हिसाब से चुनें। जो लिप्स पर आपकी जरूरत के मुताबिक टिकी रहेगी और होंठों को सॉफ्ट रखने में मदद करेगी।
मार्केट में मेकअप प्रोडक्ट की ढेर सारी वैराइटी आती है। लड़कियां इन प्रोडक्ट्स को खरीद तो लेती हैं लेकिन सही यूज ना जानने की वजह से वो मनचाहा वाला ग्लो और फिनिशिंग चेहरे पर नहीं दिखती। जैसे की लिपस्टिक, मार्केट में लिपस्टिक की ढेर सारी वैराइटी मिल जाएगी। मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश, लिक्विड लिपस्टिक। लेकिन काफी कम लड़कियां इन सारी लिपस्टिक को सही वक्त पर यूज करना जानती होगी। तो अगर आपको भी नहीं पता कि ये लिपिस्टिक कब लगाएं तो रिजल्ट बेहतर मिलते हैं, तो इस मेकअप इंफ्लूएंसर की बात को जरूर याद रखें।
क्रीमी लिपस्टिक
मार्केट से अगर क्रीमी टाइप वाली लिपस्टिक खरीदकर लाई हैं तो ये रोजाना लगाने के लिए बेस्ट होती हैं। क्योंकि ये होंठ को सूखने नहीं देती हैं और आपका होंठ पूरा दिन सॉफ्ट और क्रीमी फिनिश लिए दिखता है।
लिक्विड लिपस्टिक
लिक्विड लिपस्टिक काफी लंबे टाइम तक होंठों पर टिकी रहती है। तो अगर आपके लिप्स ज्यादा ड्राई नहीं होते हैं और पूरे दिन के लिए किसी लिपस्टिक को चुनना चाहती हैं तो लिक्विड लिपस्टिक बेस्ट हो सकती है।
लिप ग्लॉस
लिप ग्लॉस लिप्स पर शाइन के लिए होता है। ये ज्यादा लंबा टिकेगा या नहीं ये प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लिपस्टिक के ऊपर चमक चाहते हैं तो लिप ग्लॉस बेस्ट होगा।
लिप टिंट
जेन जी में लिप टिंट काफी पॉपुलर है। ये लिप्स पर नेचुरल इफेक्ट देता है। सॉफ्ट पिंक ग्लो होंठों पर नजर आता है
लिप क्रेयॉन
लिप क्रेयॉन आमतौर पर उन लड़कियों के लिए बेस्ट है जो होंठों पर थोड़ा क्रिएटिव तरीके से लिपस्टिक लगाना पसंद करती हैं। आउटलाइन बनाने और लिप्स फिल करने के लिए लिप क्रेयॉन बेस्ट होती है।
मैट लिपस्टिक
फेस पर लिपस्टिक के कलर को खूबसूरती से दिखाना चाहती हैं, खासतौर पर ब्राइट कलर लगाना है तो मैट लिपस्टिक बेस्ट ऑप्शन है।
शिमरी लिपस्टिक
पार्टी में अगर आप बोल्ड और गॉर्जियस लुक्स चाहिए तो होंठों पर शिमरी लिपस्टिक लगाएं। इससे लिप्स पर हल्का शिमर इफेक्ट क्रिएट होता है जो लाइट में शाइन करता है। तो नाइट पार्टी वगैरह में ये लिपस्टिक बेस्ट इफेक्ट देगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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