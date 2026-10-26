हर फेस वॉश पुरुषों की स्किन के लिए नहीं होता सही, खरीदने से पहले चेक करें ये 7 चीजें
महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों की स्किन थोड़ी सख्त होती है लेकिन सही स्किन केयर उनके लिए भी जरूरी होता है। अगर आप कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल कर लेते हैं, तो स्किन खराब हो सकती है। आइये जानते हैं कि फेस वॉश चुनते समय क्या देखें।
महिला हो या पुरुष, हर किसी की स्किन के लिए फेस वॉश जरूरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में से एक है। चेहरे की गंदगी, पसीने और एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करने के लिए ज्यादातर लोग फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, पुरुष अक्सर फेस वॉश खरीदते समय उसके नाम और ब्रांड पर ध्यान देते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट सभी की स्किन को सूट करे, यह जरूरी नहीं है। बाजार में ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव और एक्ने-प्रोन स्किन के लिए अलग-अलग तरह के फेस वॉश मौजूद हैं। ऐसे में स्किन डॉक्टर रीना गुप्ता ने बताया है कि पुरुष अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सही फेस वॉश कैसे चुनें, आइए जानते हैं।
1. अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चुनें फेस वॉश
फेस वॉश खरीदने से पहले अपनी स्किन टाइप को समझना जरूरी है। अगर चेहरा जल्दी ऑयली हो जाता है, तो ऑयली स्किन के लिए बना माइल्ड क्लींजर चुन सकते हैं। ड्राई स्किन वालों को ऐसा फेस वॉश लेना चाहिए, जो त्वचा की नमी को खत्म न करें। वहीं, सेंसिटिव स्किन वाले पुरुषों के लिए फ्रैगरेंस-फ्री और माइल्ड क्लींजर बेहतर होता है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा प्रोडक्ट चुनें जो त्वचा को जरूरत से ज्यादा रूखा न बनाए।
2. इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जरूर पढ़ें
फेस वॉश खरीदते समय उसके इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान दें। ऑयली और मुंहासों वाली त्वचा के लिए सैलिसिलिक एसिड वाला क्लींजर मददगार हो सकता है, जबकि ग्लिसरीन जैसे ह्यूमेक्टेंट त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों को तेज खुशबू और ऐसे इंग्रेडिएंट्स से सावधान रहना चाहिए, जिनसे पहले जलन या एलर्जी हुई हो।
3. झाग बनाने वाला फेस वॉश जरूरी नहीं कि बेहतर हो
कई पुरुषों को लगता है कि फेस वॉश जितना ज्यादा झाग बनाएगा, चेहरा उतना ही अच्छी तरह साफ होगा। लेकिन ज्यादा झाग का मतलब बेहतर सफाई नहीं होती। कुछ क्लींजर स्किन के ऑयल को जरूरत से ज्यादा हटा सकते हैं, जिससे रूखापन और खिंचाव महसूस हो सकता है।
4. फ्रैगरेंस और दूसरे एडिटिव्स पर दें ध्यान
फेस वॉश की खुशबू अच्छी होना जरूरी नहीं कि वह आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा हो। खासकर सेंसिटिव स्किन वाले पुरुषों को फ्रैगरेंस-फ्री प्रोडक्ट चुनना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट से पहले खुजली, रेडनेस या जलन हुई है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें।
5. फेस वॉश का pH और क्लींजिंग फॉर्मूला देखें
त्वचा की सतह हल्की अम्लीय होती है। इसलिए फेस वॉश चुनते समय माइल्ड क्लींजर खरीदें, जो स्किन बैरियर को खराब न करे। हर प्रोडक्ट पर pH की जानकारी नहीं होती, इसलिए सिर्फ pH नंबर के आधार पर फैसला न लें। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद त्वचा में खिंचाव, जलन या रूखापन लगे तो उसे बदल लें।
6. अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें फेस वॉश
अगर आपकी त्वचा पर मुंहासे आते हैं, तो एक्ने-प्रोन स्किन के लिए बने क्लींजर खरीदें। वहीं, शेविंग के बाद जलन होने वाले पुरुषों को माइल्ड और फ्रैगरेंस-फ्री फेस वॉश लेना चाहिए। अगर त्वचा नॉर्मल है, तो रोजाना इस्तेमाल के लिए एक साधारण माइल्ड फेस वॉश खरीदें। किसी खास स्किन समस्या के लिए फेस वॉश चुनते समय जरूरत पड़ने पर त्वचा डॉक्टर की सलाह लें।
7. कीमत और ब्रांड से ज्यादा फॉर्मूले पर दें ध्यान
महंगा फेस वॉश हमेशा बेहतर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। खरीदारी करते समय ब्रांड और कीमत के साथ इंग्रेडिएंट्स, स्किन टाइप के लिए उसके इस्तेमाल के बाद त्वचा पर होने वाले असर को देखें। ऐसा प्रोडक्ट चुनें जो आपकी त्वचा को साफ रखे और जिससे जलन या ज्यादा रूखापन न हो।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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