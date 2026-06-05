सफेद बालों को नेचुरली काला करता है 7 चीजों से बना ये आयुर्वेदिक तेल, घर में बनाकर लगाएं
Ayurvedic Black Oil for Gray Hair: सफेद बालों को काला करना चाहते हैं लेकिन कोई नेचुरल तरीका समझ नहीं आ रहा तो घर में 7 चीजों को मिलाकर काला तेल तैयार करें। कम उम्र में सफेद हो रहे बालों पर लगाएंगे तो कुछ समय बाद फर्क दिखेगा।
कम उम्र में जिन लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा अपने बालों की चिंता सताती है क्योंकि एक बार केमिकल वाले हेयर कलर या मेहंदी लगाना शुरू कर दिया तो पूरी जिंदगी ही इसे लगाना पड़ता है। क्योंकि बाल भले ही कुछ समय के लिए काले रंग में बदल जाएं लेकिन दोबारा से फिर और ज्यादा तेजी से सफेद होने लगता है। ऐसे में नेचुरल उपाय आपके बालों की सफेदी कम करने के साथ ही बालों की ग्रोथ को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। सफेद बालों को काला करने के लिए आयुर्वेदिक तेल का ये नुस्खा सोशल मीडिया पर मनप्रीत कौर ने शेयर किया है। इस तेल को बनाकर बालों में लगाया तो सफेद बालों से छुटकारा कम उम्र वाले बच्चों को भी मिल जाएगा। नोट कर लें बनाने का तरीका।
सफेद बालों के लिए आयुर्वेदिक काला तेल बनाने की सामग्री
सफेद बालों को अगर नेचुरली काला करना चाहते हैं जिससे और ज्यादा बाल केमिकल के इफेक्ट से टूटना-झड़ना ना शुरू कर दें तो होममेड हेयर ऑयल बेस्ट है। जिसे बनाकर रख लें और रोजाना बालों में लगाएं। ये बालों को नेचुरली काला रखने में मदद करेंगे और केमिकल वाले हेयर कलर से होने वाले नुकसान से भी बचे रहेंगे।
बालों को काला करने वाला आयुर्वेदिक तेल बनाने की सामग्री
- 50 ग्राम अमलतास
- 20 ग्राम अर्जुन की छाल
- 50 ग्राम मंजिष्ठा
- नारियल का तेल या सरसों का तेल
- एक चम्मच आंवला का पाउडर
- एक चम्मच हिना हर्बल
- एक चम्मच भृंगराज पाउडर
आयुर्वेदिक तेल बनाने का तरीका
- सबसे पहले किसी लोहे की कड़ाही को लें। उसमे अमलतास के बीजों और गूदे को निकालकर डाल दें। ऊपरी छिलके वाले हिस्से को हटा दें।
- साथ में मंजिष्ठा को कूटकर लें। साथ में अर्जुन की छाल को भी लें या फिर अर्जुन की छाल का पाउडर भी ले सकती हैं। इसमे साथ में मिला लें आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर। लोहे की कड़ाही में सरसों या नारियल का तेल डालकर इन सारी जड़ी-बूटियों को डालकर करीब 20 मिनट तक पका लें।
- अब इसे पकाकर ठंडा कर लें और किसी शीशी में छानकर भर लें।
- तैयार हो गया है बालों को नेचुरली काला रखने वाला आयुर्वेदिक काला तेल। इस तेल को सफेद हो चुके बालों पर हर दिन लगाएं। शुरुआत में तो शैंपू के साथ बालों का कालापन निकल जाएगा। लेकिन रोजाना लगाते रहने के बाद 3-4 महीने में असर दिखाई देगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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