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सफेद बालों को नेचुरली काला करता है 7 चीजों से बना ये आयुर्वेदिक तेल, घर में बनाकर लगाएं

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Ayurvedic Black Oil for Gray Hair: सफेद बालों को काला करना चाहते हैं लेकिन कोई नेचुरल तरीका समझ नहीं आ रहा तो घर में 7 चीजों को मिलाकर काला तेल तैयार करें। कम उम्र में सफेद हो रहे बालों पर लगाएंगे तो कुछ समय बाद फर्क दिखेगा।

सफेद बालों को नेचुरली काला करता है 7 चीजों से बना ये आयुर्वेदिक तेल, घर में बनाकर लगाएं

कम उम्र में जिन लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा अपने बालों की चिंता सताती है क्योंकि एक बार केमिकल वाले हेयर कलर या मेहंदी लगाना शुरू कर दिया तो पूरी जिंदगी ही इसे लगाना पड़ता है। क्योंकि बाल भले ही कुछ समय के लिए काले रंग में बदल जाएं लेकिन दोबारा से फिर और ज्यादा तेजी से सफेद होने लगता है। ऐसे में नेचुरल उपाय आपके बालों की सफेदी कम करने के साथ ही बालों की ग्रोथ को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। सफेद बालों को काला करने के लिए आयुर्वेदिक तेल का ये नुस्खा सोशल मीडिया पर मनप्रीत कौर ने शेयर किया है। इस तेल को बनाकर बालों में लगाया तो सफेद बालों से छुटकारा कम उम्र वाले बच्चों को भी मिल जाएगा। नोट कर लें बनाने का तरीका।

सफेद बालों के लिए आयुर्वेदिक काला तेल बनाने की सामग्री

सफेद बालों को अगर नेचुरली काला करना चाहते हैं जिससे और ज्यादा बाल केमिकल के इफेक्ट से टूटना-झड़ना ना शुरू कर दें तो होममेड हेयर ऑयल बेस्ट है। जिसे बनाकर रख लें और रोजाना बालों में लगाएं। ये बालों को नेचुरली काला रखने में मदद करेंगे और केमिकल वाले हेयर कलर से होने वाले नुकसान से भी बचे रहेंगे।

बालों को काला करने वाला आयुर्वेदिक तेल बनाने की सामग्री

  • 50 ग्राम अमलतास
  • 20 ग्राम अर्जुन की छाल
  • 50 ग्राम मंजिष्ठा
  • नारियल का तेल या सरसों का तेल
  • एक चम्मच आंवला का पाउडर
  • एक चम्मच हिना हर्बल
  • एक चम्मच भृंगराज पाउडर

आयुर्वेदिक तेल बनाने का तरीका

  • सबसे पहले किसी लोहे की कड़ाही को लें। उसमे अमलतास के बीजों और गूदे को निकालकर डाल दें। ऊपरी छिलके वाले हिस्से को हटा दें।
  • साथ में मंजिष्ठा को कूटकर लें। साथ में अर्जुन की छाल को भी लें या फिर अर्जुन की छाल का पाउडर भी ले सकती हैं। इसमे साथ में मिला लें आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर। लोहे की कड़ाही में सरसों या नारियल का तेल डालकर इन सारी जड़ी-बूटियों को डालकर करीब 20 मिनट तक पका लें।
  • अब इसे पकाकर ठंडा कर लें और किसी शीशी में छानकर भर लें।
  • तैयार हो गया है बालों को नेचुरली काला रखने वाला आयुर्वेदिक काला तेल। इस तेल को सफेद हो चुके बालों पर हर दिन लगाएं। शुरुआत में तो शैंपू के साथ बालों का कालापन निकल जाएगा। लेकिन रोजाना लगाते रहने के बाद 3-4 महीने में असर दिखाई देगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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