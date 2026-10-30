चेहरे पर निखार और दाग-धब्बों से राहत! मैंने आजमाए 6 फेस सीरम, जानें कौन सा रहा सबसे बेहतर

चेहरे की नमी, चमक, पिगमेंटेशन और शुरुआती एजिंग की देखभाल के लिए जानें 7 फेस सीरम का मेरा अनुभव। अपनी त्वचा की जरूरत के हिसाब से सही सीरम चुनने से पहले इनके इंग्रीडिएंट्स और खूबियों पर भी नजर डालें।

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स्किन केयर रूटीन में फेस सीरम की अपनी खास जगह है। चेहरे पर नमी बनाए रखने, रंगत निखारने और दाग-धब्बों की देखभाल के लिए बाजार में कई तरह के सीरम मिलते हैं। इनमें विटामिन C, हयालूरोनिक एसिड, नियासिनमाइड और रेटिनॉल जैसे इंग्रीडिएंट्स वाले प्रोडक्ट शामिल हैं। हर सीरम का टेक्सचर, फॉर्मूला और त्वचा पर महसूस होने वाला असर अलग होता है। इसलिए अपनी स्किन के हिसाब से सीरम चुनते समय उसकी खूबियों के साथ लगाने का अनुभव जानना भी जरूरी है।

पिगमेंटेशन, दाग-धब्बों, नमी और चमक के लिए आजमाए 6 फेस सीरम। जानें Dermalogica, Plum, Lotus Herbals और दूसरे ब्रांड्स के बारे में मेरा अनुभव।

पिछले कुछ समय में मैंने अलग-अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जाना और कुछ सीरम आजमाए। इस लेख में 6 फेस सीरम की बात कर रही हूं। इनमें उनके इंग्रीडिएंट्स, टेक्सचर, खूबियों और लगाने के तरीके के बारे में बताया गया है। साथ ही, मैंने अपने अनुभव भी साझा किए हैं, ताकि आपको अपनी त्वचा की जरूरत के हिसाब से सीरम चुनने में मदद मिले। आइए, इन सभी प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Dermalogica BioLumin-C Serum: प्रीमियम स्किन केयर के लिए अगर आप स्किन केयर के लिए प्रीमियम रेंज का सीरम तलाश रही हैं, तो Dermalogica BioLumin-C Serum पर ध्यान दे सकती हैं। इसमें विटामिन C कॉम्प्लेक्स के साथ लैक्टिक एसिड और पेप्टाइड जैसे इंग्रीडिएंट्स शामिल हैं। ये त्वचा की रंगत निखारने, बेजानपन कम करने और महीन रेखाओं की दिखावट की देखभाल में मदद करते हैं। यह सीरम खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जो शुरुआती एजिंग के निशानों पर ध्यान देना चाहते हैं।

मुझे कैसा लगा? मेरे अनुभव में, इस सीरम की सबसे खास बात इसके स्किन केयर बेनिफिट्स रहे। इसे लगाने के बाद मुझे त्वचा की देखभाल में अच्छे नतीजे महसूस हुए, खासकर उम्र बढ़ने के शुरुआती निशानों को लेकर। इसकी कीमत जरूर ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए इसका अनुभव अच्छा रहा।

अगर आप प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट पर खर्च करने की सोच रही हैं, तो इसे देख सकती हैं। हालांकि, हर व्यक्ति की त्वचा पर इसका असर अलग हो सकता है।

इसकी खासियत क्या है? इस सीरम में विटामिन C कॉम्प्लेक्स है, जो त्वचा की रंगत निखारने और बेजानपन कम करने में मदद करता है। लैक्टिक एसिड त्वचा की ऊपरी सतह से मृत कोशिकाएं हटाने में सहायक है, जिससे चेहरा साफ और चमकदार दिखता है। वहीं, पेप्टाइड त्वचा की कसावट और महीन रेखाओं की देखभाल करते हैं। इसका फॉर्मूला ब्राइटनिंग और एंटी-एजिंग दोनों तरह की स्किन केयर जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

इसे क्यों चुनें? विटामिन C कॉम्प्लेक्स: त्वचा की रंगत निखारने और बेजानपन कम करने में मदद करता है।

महीन रेखाओं की देखभाल: पेप्टाइड त्वचा की कसावट बनाए रखने में सहायक हैं।

स्किन टेक्सचर: लैक्टिक एसिड मृत कोशिकाएं हटाकर त्वचा को साफ दिखाने में मदद करता है।

प्रीमियम फॉर्मूला: खास इंग्रीडिएंट्स वाला सीरम चाहने वालों के लिए अच्छा प्रोडक्ट है।

कीमत और EMI की जानकारी Dermalogica BioLumin-C Serum प्रीमियम कीमत वाला प्रोडक्ट है। अगर आप इसे खरीदने की सोच रही हैं, तो Amazon पर इसकी मौजूदा कीमत और उपलब्ध EMI की जानकारी देख लें। EMI की सुविधा भी दी गई है, जिसकी शर्तें बैंक और कार्ड के हिसाब से अलग-अलग हैं।

इसे कैसे लगाएं? चेहरा साफ करने के बाद सीरम की कुछ बूंदें चेहरे और गर्दन पर लगाएं। उंगलियों से हल्के हाथों में फैलाएं और इसे त्वचा में समाने दें। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। सुबह के रूटीन में इसे लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें।

Plum 10% Niacinamide Serum with Rice Water: नमी और रंगत की देखभाल चेहरे पर दाग-धब्बों की दिखावट कम करने और त्वचा की रंगत निखारने के लिए Plum 10% Niacinamide Serum with Rice Water देख सकती हैं। इसमें 10% नियासिनमाइड, राइस वाटर, राइस फर्मेंट एक्सट्रैक्ट, मुलैठी और स्क्वालेन जैसे इंग्रीडिएंट्स हैं।

ये त्वचा की रंगत को एक जैसा दिखाने, टेक्सचर बेहतर बनाने और नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसकी दूधिया और हल्की बनावट त्वचा पर भारी या चिपचिपी महसूस नहीं होती। यह सभी तरह की त्वचा के लिए बनाया गया है और इसमें अलग से खुशबू नहीं मिलाई गई है।

मुझे कैसा लगा? मेरी त्वचा सामान्य है और Plum का यह सीरम मुझे अपनी हल्की बनावट की वजह से अच्छा लगा। इसे चेहरे पर लगाने के बाद त्वचा मुलायम और हाइड्रेटेड महसूस होती है। इसकी दूधिया बनावट जल्दी त्वचा में समा जाती है और चिपचिपापन भी महसूस नहीं होता। पंप वाली बोतल से सीरम निकालना आसान रहता है। इसमें मौजूद नियासिनमाइड, राइस वाटर और स्क्वालेन भी इसकी अच्छी खूबियां हैं। कुल मिलाकर, रोजाना की स्किन केयर के लिए मुझे यह अच्छा सीरम लगा।

इसकी खासियत क्या है? इस सीरम में मौजूद 10% नियासिनमाइड दाग-धब्बों की दिखावट कम करने और त्वचा की रंगत निखारने में मदद करता है। राइस वाटर त्वचा के टेक्सचर की देखभाल करता है, जबकि स्क्वालेन नमी बनाए रखने में सहायक है। मुलैठी का अर्क भी रंगत को एक जैसा दिखाने में मदद करता है। इसकी पंप पैकिंग से जरूरत के हिसाब से सीरम निकालना आसान रहता है।

इसे क्यों चुनें? रंगत की देखभाल: नियासिनमाइड और मुलैठी का अर्क दाग-धब्बों की दिखावट कम करने में मदद करते हैं।

नमी बनाए रखे: राइस वाटर और स्क्वालेन त्वचा को मुलायम रखने में सहायक हैं।

हल्की बनावट: दूधिया टेक्सचर जल्दी त्वचा में समा जाता है।

बिना खुशबू वाला फॉर्मूला: इसमें अलग से फ्रेगरेंस नहीं मिलाई गई है।

अलग-अलग स्किन टाइप: इसे रूखी, तैलीय, सामान्य और मिली-जुली त्वचा के लिए बनाया गया है।

इसे कैसे लगाएं? चेहरा साफ करने के बाद सीरम की 2-3 बूंदें चेहरे पर लगाएं। उंगलियों से हल्के हाथों में फैलाएं और त्वचा में समाने दें। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। सुबह के रूटीन में इसे लगाने के बाद सनस्क्रीन भी लगाएं। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

Lotus Herbals WhiteGlow Vitamin-C + Gold Radiance Serum: चमकदार त्वचा के लिए चेहरे की रंगत निखारने और बेजानपन कम करने के लिए Lotus Herbals WhiteGlow Vitamin-C + Gold Radiance Serum देख सकती हैं। इसमें विटामिन C के साथ युजू लेमन, काकाडू प्लम और प्योर गोल्ड लीव्स शामिल हैं।

ब्रांड के अनुसार, काकाडू प्लम में संतरे के मुकाबले 100 गुना अधिक विटामिन C होता है। ये इंग्रीडिएंट्स त्वचा की रंगत को एक जैसा दिखाने, दाग-धब्बों की दिखावट कम करने और चेहरे पर चमक लाने में मदद करते हैं। यह सीरम सभी तरह की त्वचा के लिए बनाया गया है और इसमें नींबू की खुशबू भी मिलती है।

मुझे कैसा लगा? मेरी त्वचा सामान्य है और Lotus Herbals का यह सीरम मुझे अच्छा लगा। पिगमेंटेशन की परेशानी के दौरान भी इसका अनुभव मेरे लिए अच्छा रहा। इसके इस्तेमाल के समय मुझे त्वचा की रंगत में बदलाव महसूस हुआ। इसमें विटामिन C के साथ युजू लेमन और काकाडू प्लम जैसे इंग्रीडिएंट्स हैं।

गोल्ड लीव्स इसे खास बनाते हैं और इसकी हल्की नींबू वाली खुशबू भी मुझे पसंद आई। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात यह लगी कि यह त्वचा की चमक और नमी, दोनों का ध्यान रखता है।

इसकी खासियत क्या है? इस सीरम में विटामिन C त्वचा का बेजानपन कम करने और रंगत निखारने में मदद करता है। काकाडू प्लम और युजू लेमन जैसे इंग्रीडिएंट्स भी ब्राइटनिंग फॉर्मूले का हिस्सा हैं। इसमें शामिल प्योर गोल्ड लीव्स इसे दूसरे सीरम से अलग बनाते हैं। इसका फॉर्मूला त्वचा की नमी और चमक का ध्यान रखने के लिए तैयार किया गया है।

इसे क्यों चुनें? विटामिन C: त्वचा की रंगत निखारने और बेजानपन कम करने में मदद करता है।

काकाडू प्लम: विटामिन C से भरपूर यह इंग्रीडिएंट ब्राइटनिंग फॉर्मूले का हिस्सा है।

युजू लेमन: त्वचा की रंगत को एक जैसा दिखाने में सहायक है।

गोल्ड लीव्स: सीरम को खास बनाते हैं।

सभी स्किन टाइप के लिए: इसे अलग-अलग तरह की त्वचा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

इसे कैसे लगाएं? सबसे पहले फेस वॉश से चेहरा साफ करें। इसके बाद सीरम की कुछ बूंदें चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से फैलाएं। ब्रांड के अनुसार, इसे सुबह और रात दोनों समय लगाया जा सकता है। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। सुबह सीरम लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें।

MelaMe Advanced Pigmentation Serum: पिगमेंटेशन और दाग-धब्बों के लिए चेहरे पर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और मुंहासों के निशान की देखभाल के लिए MelaMe Advanced Pigmentation Serum पर ध्यान दे सकती हैं। यह सीरम खास तौर पर पिगमेंटेशन की परेशानी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 5% नियासिनमाइड, 2% अल्फा आर्बुटिन और पेटेंट पेंडिंग MelaMe Complex शामिल है।

इसका फॉर्मूला डार्क स्पॉट्स, मेलाज्मा, मुंहासों के निशान और असमान रंगत की दिखावट कम करने पर काम करता है। ब्रांड का दावा है कि नियमित इस्तेमाल से दो सप्ताह में दाग-धब्बों में फर्क नजर आने लगता है।

मुझे कैसा लगा? पिछले कुछ समय से मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन और दाग-धब्बे दिखने लगे थे। व्यस्त दिनचर्या के कारण कई बार धूप में भी काफी समय बिताना पड़ता था, जिसका असर त्वचा की रंगत पर नजर आने लगा था। ऐसे में मैंने इस सीरम को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल किया।

इसके इस्तेमाल के बाद मुझे पिगमेंटेशन हल्का होता हुआ महसूस हुआ और चेहरे के दाग भी पहले के मुकाबले कम नजर आने लगे। मेरे लिए इसका सबसे अच्छा पहलू पिगमेंटेशन का हल्का होना और त्वचा की रंगत में आया बदलाव रहा।

इसकी खासियत क्या है? इस सीरम में मौजूद MelaMe Complex पिगमेंटेशन की देखभाल के लिए तैयार किया गया है। 5% नियासिनमाइड त्वचा की रंगत को एक जैसा दिखाने और दाग-धब्बों की दिखावट कम करने में मदद करता है। वहीं, 2% अल्फा आर्बुटिन डार्क स्पॉट्स की देखभाल के लिए जाना जाता है। इसका फॉर्मूला मेलेनिन बनने की प्रक्रिया पर काम करने के लिए तैयार किया गया है।

इसे क्यों चुनें? पिगमेंटेशन की देखभाल: चेहरे पर दिखने वाले गहरे धब्बों और असमान रंगत पर ध्यान देता है।

5% नियासिनमाइड: दाग-धब्बों की दिखावट कम करने में मदद करता है।

2% अल्फा आर्बुटिन: डार्क स्पॉट्स की देखभाल के लिए जाना जाता है।

मुंहासों के निशान: पुराने निशानों की दिखावट कम करने में सहायक है।

खास फॉर्मूला: पिगमेंटेशन की परेशानी को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

इसे कैसे लगाएं? सबसे पहले किसी हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करें। बोतल को अच्छी तरह हिलाएं और ड्रॉपर की मदद से सीरम की कुछ बूंदें चेहरे और गर्दन पर लगाएं। हल्के हाथों से फैलाएं और इसे त्वचा में समाने दें। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। ब्रांड के अनुसार, इसे दिन में 1-2 बार लगाया जा सकता है। सुबह के रूटीन में इसे लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

Minimalist 10% Niacinamide Serum: मुंहासों के निशान और ज्यादा तेल की देखभाल चेहरे पर मुंहासों के निशान, डार्क स्पॉट्स और ज्यादा तेल आने की परेशानी है, तो Minimalist 10% Niacinamide Serum देख सकती हैं। इसमें 10% नियासिनमाइड यानी विटामिन B3 के साथ जिंक भी शामिल है। यह कॉम्बिनेशन त्वचा पर अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करने, मुंहासों के निशान हल्के करने और रंगत को एक जैसा दिखाने में मदद करता है।

इसके अलावा, यह सीरम पोर्स की दिखावट कम करने और त्वचा की बाहरी परत की देखभाल पर भी ध्यान देता है। इसमें अलग से खुशबू नहीं मिलाई गई है और इसका फॉर्मूला ऑयल-फ्री है।

मुझे कैसा लगा? मेरी त्वचा पर पिगमेंटेशन और दाग-धब्बों की परेशानी रही है, इसलिए नियासिनमाइड वाले सीरम को स्किन केयर रूटीन में शामिल करना मुझे अच्छा लगा। इस सीरम में 10% नियासिनमाइड के साथ जिंक भी है, जो त्वचा पर ज्यादा तेल आने और मुंहासों से जुड़ी परेशानियों को कंट्रोल करने में मदद करता है।

इसकी बिना खुशबू वाली हल्की बनावट भी मुझे अच्छी लगी। हालांकि, मेरी त्वचा की जरूरतों को देखते हुए पिछले MelaMe सीरम का अनुभव इससे बेहतर रहा। उस सीरम के इस्तेमाल से मुझे पिगमेंटेशन हल्का होता हुआ महसूस हुआ था।

इसकी खासियत क्या है? इस सीरम में 10% नियासिनमाइड त्वचा की रंगत और दाग-धब्बों की देखभाल करता है। जिंक त्वचा पर अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका फॉर्मूला पोर्स की दिखावट कम करने और त्वचा की बाहरी परत को सहारा देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें फ्रेगरेंस, सिलिकॉन और पैराबेन नहीं मिलाए गए हैं।

इसे क्यों चुनें? 10% नियासिनमाइड: मुंहासों के निशान और डार्क स्पॉट्स की दिखावट कम करने में मदद करता है।

जिंक: त्वचा पर अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करने में सहायक है।

पोर्स की देखभाल: खुले पोर्स की दिखावट कम करने पर ध्यान देता है।

बिना खुशबू वाला फॉर्मूला: इसमें अलग से फ्रेगरेंस नहीं मिलाई गई है।

ऑयल-फ्री बनावट: खासकर तैलीय और मुंहासे वाली त्वचा के लिए बनाया गया है।

इसे कैसे लगाएं? फेस वॉश से चेहरा साफ करने के बाद सीरम की 2-3 बूंदें चेहरे पर लगाएं। हल्के हाथों से फैलाएं और त्वचा में समाने दें। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। सुबह के रूटीन में इसे लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें।

Vilvah Face Brightening Combo: फेस वॉश और सीरम का कॉम्बिनेशन Vilvah के इस पैक में Milk Powder Face Wash और Milk Drops Brightening Serum शामिल हैं। फेस वॉश में राइस मिल्क, राइस पाउडर, पपेन एंजाइम और हयालूरोनिक एसिड जैसे इंग्रीडिएंट्स हैं। वहीं, सीरम में राइस मिल्क, मरीन एल्गी एक्सट्रैक्ट और अल्फा आर्बुटिन शामिल हैं।

फेस वॉश चेहरे की सफाई और डेड स्किन हटाने पर ध्यान देता है, जबकि सीरम दाग-धब्बों और असमान रंगत की देखभाल के लिए बनाया गया है। इस पैक की खास बात यह है कि दोनों प्रोडक्ट अलग-अलग भी खरीदे जा सकते हैं।

मुझे कैसा लगा? मुझे Vilvah का यह कॉम्बो अच्छा लगा, खासकर इसका Milk Powder Face Wash। मेरी त्वचा सामान्य है और फेस वॉश में मौजूद राइस पाउडर और पपेन एंजाइम की मदद से चेहरे की सफाई और डेड स्किन हटाने की खूबी मुझे पसंद आई। इसमें हयालूरोनिक एसिड भी है, जो त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि, इस कॉम्बो का फॉर्मूला अतिरिक्त तेल हटाने और ऑयली स्किन की देखभाल पर भी ध्यान देता है।

मेरी त्वचा के हिसाब से इसका असर उतना अच्छा नहीं रहा, जितनी मुझे उम्मीद थी। फिर भी फेस वॉश मुझे पसंद आया। अच्छी बात यह है कि दोनों प्रोडक्ट अलग-अलग भी खरीदे जा सकते हैं।

इसकी खासियत क्या है? इस कॉम्बो में फेस वॉश और सीरम, दोनों की अलग-अलग खूबियां हैं। फेस वॉश में राइस पाउडर और पपेन एंजाइम हैं, जो चेहरे की ऊपरी सतह से मृत कोशिकाएं हटाने और त्वचा को साफ रखने में मदद करते हैं। राइस मिल्क और हयालूरोनिक एसिड नमी बनाए रखने में सहायक हैं। दूसरी ओर, सीरम में अल्फा आर्बुटिन और मरीन एल्गी एक्सट्रैक्ट शामिल हैं, जो दाग-धब्बों और मुंहासों के निशानों की देखभाल करते हैं।

इसे क्यों चुनें? दो प्रोडक्ट का कॉम्बो: इसमें फेस वॉश और ब्राइटनिंग सीरम दोनों मिलते हैं।

चेहरे की सफाई: फेस वॉश में राइस पाउडर और पपेन एंजाइम शामिल हैं।

नमी बनाए रखे: राइस मिल्क और हयालूरोनिक एसिड त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं।

दाग-धब्बों की देखभाल: सीरम में अल्फा आर्बुटिन और मरीन एल्गी एक्सट्रैक्ट हैं।

अलग-अलग खरीदारी: फेस वॉश और सीरम को अलग-अलग भी लिया जा सकता है।

इसे कैसे लगाएं? सबसे पहले हथेली पर फेस वॉश पाउडर की बताई गई मात्रा लें। इसमें थोड़ा पानी मिलाकर झाग बनाएं और चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद पानी से चेहरा धो लें। अब Milk Drops Brightening Serum की 2-3 बूंदें चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से फैलाएं। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। सुबह सीरम लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं। फेस वॉश और सीरम की पैकिंग पर दिए गए निर्देश भी जरूर पढ़ें।

मेरे अनुभव में कौन से सीरम रहे सबसे बेहतर? इन सभी प्रोडक्ट को देखने और आजमाने के बाद Dermalogica BioLumin-C Serum मेरा सबसे पसंदीदा रहा। इसकी कीमत जरूर ज्यादा है, लेकिन स्किन केयर के मामले में मेरा अनुभव इससे सबसे अच्छा रहा। Lotus Herbals WhiteGlow Vitamin-C + Gold Radiance Serum भी मुझे काफी अच्छा लगा।

पिगमेंटेशन की परेशानी के दौरान इसके इस्तेमाल से मुझे त्वचा की रंगत में बदलाव महसूस हुआ। इसके अलावा, MelaMe Advanced Pigmentation Serum से भी पिगमेंटेशन हल्का होने का अनुभव मिला। इन तीनों में Dermalogica मेरी पहली पसंद रहा, जबकि Lotus Herbals भी मेरी पसंदीदा लिस्ट में शामिल है।

अपनी त्वचा और जरूरत के हिसाब से चुनें सीरम हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है और उसकी जरूरतें भी अलग रहती हैं। इसलिए फेस सीरम खरीदने से पहले अपनी स्किन टाइप और उससे जुड़ी परेशानी को समझें। शुरुआती एजिंग और बेजान त्वचा की देखभाल के लिए विटामिन C वाले सीरम देख सकती हैं।

पिगमेंटेशन और दाग-धब्बों के लिए नियासिनमाइड या अल्फा आर्बुटिन वाले प्रोडक्ट पर ध्यान दें। वहीं, त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए हयालूरोनिक एसिड वाले सीरम अच्छे रहते हैं। किसी भी नए सीरम को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करें और दिन में सनस्क्रीन लगाना न भूलें। सीरम खरीदते समय उसकी बनावट, इंग्रीडिएंट्स और अपनी त्वचा की जरूरत को जरूर ध्यान में रखें।

FAQs पिगमेंटेशन और दाग-धब्बों के लिए कौन सा फेस सीरम अच्छा रहता है? पिगमेंटेशन और दाग-धब्बों की देखभाल के लिए नियासिनमाइड, विटामिन C और अल्फा आर्बुटिन वाले सीरम देख सकते हैं। अपनी त्वचा की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट चुनें। क्या विटामिन C सीरम रोजाना लगा सकते हैं? हां, त्वचा पर सूट करने वाला विटामिन C सीरम रोजाना स्किन केयर रूटीन में शामिल किया जा सकता है। सुबह लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं। ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस सीरम अच्छा रहता है? ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड और हल्की बनावट वाले सीरम अच्छे रहते हैं। ये त्वचा पर अतिरिक्त तेल और दाग-धब्बों की देखभाल में मदद करते हैं। फेस सीरम लगाने का सही तरीका क्या है? चेहरा साफ करने के बाद सीरम की 2-3 बूंदें चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। दिन के समय सनस्क्रीन लगाना न भूलें।

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