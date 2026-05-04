साफ स्किन और आंखों के नीचे सूजन से निपटने के लिए एक्सपर्ट ने बताया डायट प्लान, आप भी जानें
ज्यादातर महिला सुबह उठकर आंखों के नीचे सूजन का सामना करती हैं। इस समस्या से बचाव के लिए और साफ स्किन पाने के लिए एक्सपर्ट ने 7 दिन का डायट प्लान शेयर किया है, जिसे हर महिला आसानी से फॉलो कर सकती हैं।
साफ और चमकदार त्वचा पाना हर किसी का सपना होता है। इसे पाने के लिए एक सही स्किनकेयर रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत होती है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से स्किन पर तरह-तरह की समस्याएं होने लगती हैं। त्वचा पर समस्याएं जैसे मुंहासे, सूखापन, झुर्रियां, या एलर्जी कई अलग-अलग कारणों से हो सकती हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है एक आंतरिक और बाहरी। बाहरी समस्याओं के लिए आप स्किन केयर को फॉलो कर सकते हैं लेकिन आंतरिक समस्याओं के लिए सही डायट जरूरी है। ऐसे में डायटीशियन अल्का फूटेला ने एक पोस्ट में डायट प्लान शेयर किया है, जिससे साफ स्किन मिल सकती है और आंखों के नीचे पफीनेस कम हो सकती है। पफी आंखें या आंखों के नीचे सूजन की समस्या एक आम स्थिति है, जो मुख्य रूप से आंखों के आसपास के ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण होती है। पढ़ें एक्सपर्ट का बताया डायट प्लान।
एक्सपर्ट कहती हैं कि अगर आपको ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, डलनेस या एक्ने से जुड़ी समस्या है तो ये पाचन, हार्मोन, इंफ्लामेशन और खाने की आदतों के कारण हो सकता है। ऐसे में यहां बताया डायट प्लान आपके खूब काम आ सकता है और धीरे-धीरे समस्या को कम कर सकता है। ये एक सिंपल डायट प्लान है जिसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस प्लान में रोजाना वाली सब्जियां ही हैं, ऐसे में ये डायट प्लान बहुत खर्च वाला नहीं है।
पहला दिन
सुबह- जीरे वाला गर्म पानी
ब्रेकफास्ट- दही के साथ चिया सीड्स और फल
लंच- लौकी की सब्जी, रोटी और दाल
शाम के समय- नारियल पानी
डिनर- खिचड़ी और दही
दूसरा दिन
सुबह- सौंफ का पानी
ब्रेकफास्ट- मूंग चीला और दही
लंच- तौरई सब्जी के साथ दाल और रोटी
शाम के समय- छाछ के साथ रोस्टेड चना
डिनर- सूप और पनीर
तीसरे दिन
सुबह- जीरा पानी
ब्रेकफास्ट- पपीका और मेवा
लंच- कद्दू की सब्जी
शाम के समय- खीरा और पुदीना
डिनर- हल्की खिचड़ी
चौथे दिन
सुबह- गर्म पानी
ब्रेकफास्ट- ओट्स के साथ बीज और दही
लंच- राजमा के साथ चावल और सलाद
शाम के समय- फल और बादाम
डिनर- पनीर और सब्जियां
पांचवे दिन
सुबह-चिया वाटर
ब्रेकफास्ट-बेसन चीला और दही
लंच- दाल के साथ सब्जी रोटी और घी
शाम के समय- नट्स और हर्बल चाय
डिनर- सूप और टोफू
छठे दिन
सुबह- नारियल पानी
ब्रेकफास्ट- पोहा और स्प्राउट्स
लंच-खिचड़ी और दही
शाम के समय- छाछ और बीच
डिनर-लौकी की सब्जी और रोटी
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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