Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

साफ स्किन और आंखों के नीचे सूजन से निपटने के लिए एक्सपर्ट ने बताया डायट प्लान, आप भी जानें

May 04, 2026 11:43 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
share

ज्यादातर महिला सुबह उठकर आंखों के नीचे सूजन का सामना करती हैं। इस समस्या से बचाव के लिए और साफ स्किन पाने के लिए एक्सपर्ट ने 7 दिन का डायट प्लान शेयर किया है, जिसे हर महिला आसानी से फॉलो कर सकती हैं। 

साफ स्किन और आंखों के नीचे सूजन से निपटने के लिए एक्सपर्ट ने बताया डायट प्लान, आप भी जानें

साफ और चमकदार त्वचा पाना हर किसी का सपना होता है। इसे पाने के लिए एक सही स्किनकेयर रूटीन और हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत होती है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से स्किन पर तरह-तरह की समस्याएं होने लगती हैं। त्वचा पर समस्याएं जैसे मुंहासे, सूखापन, झुर्रियां, या एलर्जी कई अलग-अलग कारणों से हो सकती हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है एक आंतरिक और बाहरी। बाहरी समस्याओं के लिए आप स्किन केयर को फॉलो कर सकते हैं लेकिन आंतरिक समस्याओं के लिए सही डायट जरूरी है। ऐसे में डायटीशियन अल्का फूटेला ने एक पोस्ट में डायट प्लान शेयर किया है, जिससे साफ स्किन मिल सकती है और आंखों के नीचे पफीनेस कम हो सकती है। पफी आंखें या आंखों के नीचे सूजन की समस्या एक आम स्थिति है, जो मुख्य रूप से आंखों के आसपास के ऊतकों में तरल पदार्थ जमा होने के कारण होती है। पढ़ें एक्सपर्ट का बताया डायट प्लान।

एक्सपर्ट कहती हैं कि अगर आपको ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन, डलनेस या एक्ने से जुड़ी समस्या है तो ये पाचन, हार्मोन, इंफ्लामेशन और खाने की आदतों के कारण हो सकता है। ऐसे में यहां बताया डायट प्लान आपके खूब काम आ सकता है और धीरे-धीरे समस्या को कम कर सकता है। ये एक सिंपल डायट प्लान है जिसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस प्लान में रोजाना वाली सब्जियां ही हैं, ऐसे में ये डायट प्लान बहुत खर्च वाला नहीं है।

ये भी पढ़ें:बिना पार्लर जाए भी हमेशा बना रहेगा निखार, स्किन और हेयर के लिए बनाएं ABC गमीज

पहला दिन

सुबह- जीरे वाला गर्म पानी

ब्रेकफास्ट- दही के साथ चिया सीड्स और फल

लंच- लौकी की सब्जी, रोटी और दाल

शाम के समय- नारियल पानी

डिनर- खिचड़ी और दही

दूसरा दिन

सुबह- सौंफ का पानी

ब्रेकफास्ट- मूंग चीला और दही

लंच- तौरई सब्जी के साथ दाल और रोटी

शाम के समय- छाछ के साथ रोस्टेड चना

डिनर- सूप और पनीर

ये भी पढ़ें:साधारण सी फिटकरी स्किन पर कर सकती है कमाल, इन 5 समस्याओं से मिलेगा छुटकारा

तीसरे दिन

सुबह- जीरा पानी

ब्रेकफास्ट- पपीका और मेवा

लंच- कद्दू की सब्जी

शाम के समय- खीरा और पुदीना

डिनर- हल्की खिचड़ी

चौथे दिन

सुबह- गर्म पानी

ब्रेकफास्ट- ओट्स के साथ बीज और दही

लंच- राजमा के साथ चावल और सलाद

शाम के समय- फल और बादाम

डिनर- पनीर और सब्जियां

पांचवे दिन

सुबह-चिया वाटर

ब्रेकफास्ट-बेसन चीला और दही

लंच- दाल के साथ सब्जी रोटी और घी

शाम के समय- नट्स और हर्बल चाय

डिनर- सूप और टोफू

छठे दिन

सुबह- नारियल पानी

ब्रेकफास्ट- पोहा और स्प्राउट्स

लंच-खिचड़ी और दही

शाम के समय- छाछ और बीच

डिनर-लौकी की सब्जी और रोटी

ये भी पढ़ें:प्रियंका की मां चेहरे पर लगाती हैं ड्राई स्किन स्पेशल ये उबटन, सीखिए कैसे बनाएं
Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।