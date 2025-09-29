करवाचौथ पर गुलाबी निखरी स्किन का राज पूछेगा हर कोई! बस 7 दिनों पहले पीनी शुरू कर दें ये ड्रिंक
कितने महंगे फेशियल, क्रीम या सीरम ट्राई कर लें, लेकिन स्किन हेल्थ जब तक अन्दर से अच्छी नहीं है, तब तक बाहर से भी ग्लो नहीं आता है। अब करवाचौथ में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में ग्लोइंग स्किन के लिए आप ये ड्रिंक पीना शुरू कर सकती हैं।
करवाचौथ का त्यौहार सुहागिनों के लिए बहुत स्पेशल होता है। इस दिन हर महिला अपना बेस्ट दिखना चाहती है। अब बात सिर्फ अच्छे कपड़ों और ज्वैलरी की नहीं है, बल्कि स्किन का ग्लोइंग दिखना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए आप भले ही कितने महंगे फेशियल, क्रीम या सीरम ट्राई कर लें, लेकिन स्किन हेल्थ जब तक अन्दर से अच्छी नहीं है, तब तक बाहर से भी ग्लो नहीं आता है। अब करवाचौथ में ज्यादा दिनों का समय भी नहीं बचा है, तो क्यों ना आप ये 7 डे चैलेंज ले कर देखें? इसके लिए आपको बस रोजाना एक ड्रिंक बनाकर पीनी है, जो आपकी रसोई में रखे सामान से ही बन जाएगी। इसके फायदे, इस्तेमाल और बनाने का तरीका आइए विस्तार में जानते हैं।
ग्लोइंग स्किन के लिए लें 7 डे चैलेंज
करवाचौथ के दिन बेदाग, निखरी और ग्लोइंग स्किन चाहती हैं, तो ये 7 डे चैलेंज जरूर ले कर देखें। इसके लिए आपको करवाचौथ से लगभग एक हफ्ते पहले से एक ड्रिंक बनाकर पीनी है। दरअसल हम आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक की रेसिपी बता रहे हैं, जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन रिमूव करने में मदद करती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य तत्व हैं, जो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, एक्ने आदि को रिमूव करने और स्किन को अंदर से निखारने का काम करते हैं।
ऐसे बनाएं डिटॉक्स ड्रिंक
डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक या डेढ़ लीटर पानी लेना है। डिटॉक्स ड्रिंक के लिए कांच की बोतल या जग ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब इसमें 3-4 खीरे की स्लाइसेज, 2-3 चुकंदर की स्लाइसेज, 3 से 4 नींबू की स्लाइसेज, आधा इंच कटा हुआ अदरक और एक दालचीनी डालें। इस पानी को लगभग तीन से चार घंटों के लिए रेस्ट करने दें। अब इसे पूरे दिन यानी 24 घंटों के भीतर थोड़ा-थोड़ा पीएं और रोजाना फ्रेश बनाकर तैयार करें।
रोजाना पीने से क्या होगा?
अगर आप अपने डेली रूटीन में ये डिटॉक्स ड्रिंक शामिल करती हैं, तो इसके कई फायदे होने वाले हैं। दरअसल ये डिटॉक्स वॉटर आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है, जिससे स्किन प्लंप और मॉइश्चराइज लगती है। वहीं इसमें लेमन है, जो बॉडी के टॉक्सिन आउट करने में मदद करता है। इसके अलावा चुकुंदर ब्लड फ्लो को अच्छा करता है और आपकी स्किन को एक गुलाबी निखार देता है। दालचीनी आपकी शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद करती है और स्किन हेल्थ को प्रोमोट करती है।
