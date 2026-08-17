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एक्ट्रेसेस क्यों करती हैं आइस फेशियल? जानिए चेहरे पर बर्फ रगड़ने के 7 जबरदस्त फायदे

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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आपने कई एक्ट्रेसेस के स्किन केयर रूटीन को देखा होगा और पाया होगा कि ज्यादातर हसीनाएं आइस फेशियल करती हैं। आखिर चेहरे पर बर्फ रगड़ने से क्या होगा और सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए आपको इसका सही जवाब देते हैं।

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चेहरे पर रोज बर्फ रगड़ने से क्या होगा, जानें फायदे

आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, हिना खान और भी एक्ट्रेसेस हर दिन आइस फेशियल करती हैं। बर्फ से भरा कटोरी होता है और उसमें करीब 10 सेकंड के लिए चेहरे को डुबोकर रखना होता है। ये स्टेप 3-4 बार करना पड़ता है और इसे कहा जाता है आइस फेशियल। दूसरा तरीका है कि आप बर्फ का टुकड़ा लें और उसे चेहरे पर रगड़ना शुरू कर दें। हिना खान तो बर्फ के पानी के ड्रम में बैठकर आइस बाथ भी लेती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर आइस फेशियल क्यों करते हैं सेलेब्स और इससे क्या फायदा मिलता है। चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं।

स्किन के लिए ठंडी-ठंडी बर्फ

जब भी कभी आप हाथ में बर्फ का टुकड़ा लेते होंगे तो वहां से आपकी स्किन हल्की सी सुन पड़ जाती है और ठंडी हो जाती है। यही चीज चेहरे की स्किन के साथ होती है, जब उसे बर्फ के पानी में डुबोया जाता है या फिर टुकड़ा रगड़ा जाता है। बर्फ बेहद ठंडी होती है और ये स्किन को ठंडक पहुंचाने के साथ हल्का टाइट कर देती है।

आइस फेशियल के फायदे क्या होते हैं

1. चेहरे की सूजन होगी कम

कई लोगों के चेहरे पर सुबह उठते ही सूजन रहती है या फिर आंखों के किनारे पफीनेस बनी रहती है। अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए तो आप आइस फेशियल करें, इसे करने से सूजन कम हो जाएगी।

2. फ्रेशनेस मिलेगी

अगर आपको जल्दी में कही जाने के लिए तैयार होना है तो बस 10 मिनट के लिए आइस फेशियल करें। इसे करने से चेहरा फ्रेश और तरोताजा दिखने लगेगा। साथ ही मेकअप करने पर भी ग्लो मिलेगा।

3. स्किन होगी टाइट

त्वचा ढीली-ढीली लगती है, तो कसावट लाने के लिए आप बर्फ रगड़ें। बर्फ का ठंडापन स्किन को सख्त करते हुए टाइट कर देगी और पोर्स भी कुछ देर के लिए छोटे दिखेंगे।

4. ऑयली स्किन के लिए बेस्ट

आपकी स्किन ऑयली है तो बर्फ रगड़ना फायदेमंद हो सकता है। त्वचा ज्यादा तैलीय रहती है, तो बर्फ को रगड़ें। इससे ऑयल कम रिलीज होगा और स्किन से चिपचिपाहट दूर होगी।

5. रेडनेस और जलन होगी कम

चेहरे पर लालिमा और जलन बनी रहती है, तो इन्हें कम करने के लिए आइस फेशियल करें। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, उन्हें आइस फेशियल करना चाहिए। इससे स्किन एलर्जी का खतरा कम होता है और जलन भी शांत होती है।

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6. स्किन ब्लड सर्कुलेशन होगा बेहतर

अगर आप बर्फ का टुकड़ा लेकर रगड़ रहे हैं, तो इसे हमेशा सर्कुलर मोशन में रगड़ें। ऐसा करने से स्किन का ब्लड फ्लो बेहतर होगा और त्वचा पर चमक आएगी। अगर नेचुरल ग्लो चाहती हैं, तो ये तरीका सही है।

7. आंखों के काले घेरे

बर्फ रोजाना रगड़ने से डार्क सर्कल्स कम होते हैं और मुंहासों के दाग-धब्बे भी। अगर आप काले घेरों से परेशान हैं, तो आइस फेशियल करना शुरू करें। इससे आंखों के नीचे का कालापन और सूजन दोनों गायब हो जाएगी।

नुकसान भी हैं

अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो बर्फ न रगड़ें। उससे ड्राईनेस बढ़ जाएगी और ज्यादा देर तक आइस फेशियल करने से स्किन फट सकती है, जैसे सर्दियों में त्वचा फटती है। अपनी स्किन के अनुसार ही बर्फ रगड़ें वरना न करें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

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दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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