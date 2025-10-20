Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटी6 trendy Lipstick shades apply with ethnic outfits for glam look
एथनिक ड्रेसेस पर अच्छे लगते हैं ये 6 लिपस्टिक शेड्स, चांद का रोशन दिखेगा चेहरा

एथनिक ड्रेसेस पर अच्छे लगते हैं ये 6 लिपस्टिक शेड्स, चांद का रोशन दिखेगा चेहरा

संक्षेप: एथनिक ड्रेसेस पर मेकअप परफेक्ट होने के साथ अच्छा लिपस्टिक शेड भी जरूरी होता है। इस बार एथनिक ड्रेसेस पर आप ये लिपस्टिक शेड्स ट्राई करें।

Mon, 20 Oct 2025 11:08 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एथनिक आउटफिट्स के साथ थोड़ा सा ग्लैम मेकअप लुक अच्छा लगता है। ये चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के साथ ओवरऑल परफेक्ट लुक देता है। मेकअप करने के बाद जब बात लिपस्टिक की आती है, तो शेड्स को लेकर थोड़ा सोचना पड़ता है। किस रंग की लिपस्टिक फेस और ड्रेस के साथ सूट करेगा, ज्यादा बोल्ड या लाइट तो नहीं हो गई। अगर आप भी एथनिक के साथ लिपस्टिक को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो कुछ शेड्स को अपनी किट में रख लें। ये लिपस्टिक शेड्स हर तरह के एथनिक कलर्स के साथ अच्छी लगेंगी।

रेड शेड

सदाबहार लिपस्टिक शेड है रेड। लेकिन रेड में कई कलर्स आते हैं जैसे चेरी रेड, टोमैटो रेड, ब्लड रेड। आप इनमें से अपने आउटफिट्स के हिसाब से कलर चुनें। अगर ड्रेस का कलर डार्क है तो बोल्ड रेड चुनें और लाइट होने पर लाइट चेरी रेड लगा सकती हैं।

पिंक शेड

पिंक कलर की लिपस्टिक भी आपको खूबसूरत लुक देगी। पिंक शेड में भी लाइट, बेबी, ब्लॉसम शेड्स आते हैं। आप अपने स्किन टोन और ड्रेस के कलर के हिसाब से इन्हें चुनें। पिंक कलर की लिपस्टिक हर आउटफिट के साथ अच्छी दिखती है।

lipstick

वाइन शेड

वाइन कलर की लिपस्टिक इन दिनों ट्रेंड में है। वाइन कलर के आउटफिट्स के साथ मैचिंग में ये लगा सकते हैं। इसके अलावा डार्क कलर के ड्रेसेस के साथ भी इस शेड को वियर कर सकती हैं।

मरून शेड

डार्क कलर चुनना है तो मरून कलर की लिपस्टिक भी सुंदर लगेगी। मरून लिपस्टिक शेड हर आउटफिट के साथ सेट होगा और ये चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता है। मरून शेड काफी पुराना और ट्रेंडी है।

lipstick

ब्राउन शेड

अगर आप मीडियम कलर की एथनिक ड्रेस कैरी कर रही हैं, तो ब्राउन कलर की लिपस्टिक भी अच्छी लगती है। इस शेड की लिपस्टिक होठों को नेचुरल लुक देती है। ग्लैम मेकअप के साथ भी आप ये शेड चुन सकती हैं।

न्यूड शेड

अगर लाइट मेकअप और लिपस्टिक शेड लगाती हैं, तो न्यूड कलर चुनें। न्यूड लिपस्टिक आपको नेचुरली ग्लैम लुक देगी। ये हर कलर के साथ मैच करेगी और आप सुंदर दिखेंगी।

ये भी पढ़ें:Skin Care Tips: दिवाली के बाद ऐसे रखें त्वचा का ख्याल
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।