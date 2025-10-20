एथनिक ड्रेसेस पर अच्छे लगते हैं ये 6 लिपस्टिक शेड्स, चांद का रोशन दिखेगा चेहरा
संक्षेप: एथनिक ड्रेसेस पर मेकअप परफेक्ट होने के साथ अच्छा लिपस्टिक शेड भी जरूरी होता है। इस बार एथनिक ड्रेसेस पर आप ये लिपस्टिक शेड्स ट्राई करें।
एथनिक आउटफिट्स के साथ थोड़ा सा ग्लैम मेकअप लुक अच्छा लगता है। ये चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के साथ ओवरऑल परफेक्ट लुक देता है। मेकअप करने के बाद जब बात लिपस्टिक की आती है, तो शेड्स को लेकर थोड़ा सोचना पड़ता है। किस रंग की लिपस्टिक फेस और ड्रेस के साथ सूट करेगा, ज्यादा बोल्ड या लाइट तो नहीं हो गई। अगर आप भी एथनिक के साथ लिपस्टिक को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, तो कुछ शेड्स को अपनी किट में रख लें। ये लिपस्टिक शेड्स हर तरह के एथनिक कलर्स के साथ अच्छी लगेंगी।
रेड शेड
सदाबहार लिपस्टिक शेड है रेड। लेकिन रेड में कई कलर्स आते हैं जैसे चेरी रेड, टोमैटो रेड, ब्लड रेड। आप इनमें से अपने आउटफिट्स के हिसाब से कलर चुनें। अगर ड्रेस का कलर डार्क है तो बोल्ड रेड चुनें और लाइट होने पर लाइट चेरी रेड लगा सकती हैं।
पिंक शेड
पिंक कलर की लिपस्टिक भी आपको खूबसूरत लुक देगी। पिंक शेड में भी लाइट, बेबी, ब्लॉसम शेड्स आते हैं। आप अपने स्किन टोन और ड्रेस के कलर के हिसाब से इन्हें चुनें। पिंक कलर की लिपस्टिक हर आउटफिट के साथ अच्छी दिखती है।
वाइन शेड
वाइन कलर की लिपस्टिक इन दिनों ट्रेंड में है। वाइन कलर के आउटफिट्स के साथ मैचिंग में ये लगा सकते हैं। इसके अलावा डार्क कलर के ड्रेसेस के साथ भी इस शेड को वियर कर सकती हैं।
मरून शेड
डार्क कलर चुनना है तो मरून कलर की लिपस्टिक भी सुंदर लगेगी। मरून लिपस्टिक शेड हर आउटफिट के साथ सेट होगा और ये चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाता है। मरून शेड काफी पुराना और ट्रेंडी है।
ब्राउन शेड
अगर आप मीडियम कलर की एथनिक ड्रेस कैरी कर रही हैं, तो ब्राउन कलर की लिपस्टिक भी अच्छी लगती है। इस शेड की लिपस्टिक होठों को नेचुरल लुक देती है। ग्लैम मेकअप के साथ भी आप ये शेड चुन सकती हैं।
न्यूड शेड
अगर लाइट मेकअप और लिपस्टिक शेड लगाती हैं, तो न्यूड कलर चुनें। न्यूड लिपस्टिक आपको नेचुरली ग्लैम लुक देगी। ये हर कलर के साथ मैच करेगी और आप सुंदर दिखेंगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।