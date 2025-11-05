देसी नुस्खे: सर्दियों में चमकदार और मॉइस्चराइज्ड स्किन के लिए आजमाएं ये 6 चीजें

सर्दियां आते ही त्वचा में नमी की कमी होने लगती है और शरीर में रूखापन, खुजली और फटी त्वचा की समस्या बढ़ जाती है। ठंडी हवाएं और कम नमी वाला वातावरण स्किन की नेचुरल ऑयल लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे स्किन डल और खुरदरी दिखने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए कुछ असरदार और घरेलू उपाय अपनाएं। बाजार के केमिकल युक्त लोशन की बजाय, घर में मौजूद प्राकृतिक चीजें जैसे नारियल तेल, एलोवेरा जेल, दूध, शहद और घी त्वचा को अंदर से पोषण देकर मुलायम बना सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय जो सर्दियों में आपकी त्वचा को रूखेपन और जलन से बचा सकते हैं।