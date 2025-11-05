Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटी6 Best Home Remedies to Beat Winter Dryness Naturally
देसी नुस्खे: सर्दियों में चमकदार और मॉइस्चराइज्ड स्किन के लिए आजमाएं ये 6 चीजें

देसी नुस्खे: सर्दियों में चमकदार और मॉइस्चराइज्ड स्किन के लिए आजमाएं ये 6 चीजें

संक्षेप: सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी के कारण त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। लेकिन कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाकर आप अपनी स्किन को पूरे सीजन मुलायम और हाइड्रेटेड रख सकते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 11:18 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियां आते ही त्वचा में नमी की कमी होने लगती है और शरीर में रूखापन, खुजली और फटी त्वचा की समस्या बढ़ जाती है। ठंडी हवाएं और कम नमी वाला वातावरण स्किन की नेचुरल ऑयल लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे स्किन डल और खुरदरी दिखने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने के लिए कुछ असरदार और घरेलू उपाय अपनाएं। बाजार के केमिकल युक्त लोशन की बजाय, घर में मौजूद प्राकृतिक चीजें जैसे नारियल तेल, एलोवेरा जेल, दूध, शहद और घी त्वचा को अंदर से पोषण देकर मुलायम बना सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय जो सर्दियों में आपकी त्वचा को रूखेपन और जलन से बचा सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विंटर ड्राइनेस से बचने के लिए 6 घरेलू चीजें

  1. नारियल तेल (Coconut Oil)- यह सबसे बेहतरीन नेचुरल मॉइश्चराइजर है। नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड होते हैं जो त्वचा की नमी को बनाए रखते हैं। इसे स्नान के बाद हल्के हाथों से पूरे शरीर पर लगाएं।
  2. सरसों का तेल (Mustard Oil)- पारंपरिक भारतीय तरीका जो सर्दियों में स्किन को गर्मी और नमी देता है। रोजाना नहाने से पहले हल्का गुनगुना करके लगाएं।
  3. एलोवेरा जेल (Aloe Vera Gel)- एलोवेरा में हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसे रोजाना नहाने के बाद लगाने से स्किन की नमी बरकरार रहती है और खुजली की समस्या दूर होती है।
  4. दूध और शहद (Milk & Honey)- दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को सॉफ्ट बनाता है और शहद नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है। दोनों को मिलाकर हल्का मसाज करें और 15 मिनट बाद धो लें।
  5. घी (Clarified Butter)- घी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। इसे खासकर कोहनी, घुटनों और एड़ियों पर लगाने से रूखापन और फटने की समस्या खत्म होती है।
  6. ओट्स और दही (Oats & Yogurt Pack)- यह ड्राई स्किन के लिए नेचुरल स्क्रब की तरह काम करता है। ओट्स पाउडर और दही मिलाकर लगाएं, 15 मिनट बाद धो लें- त्वचा तुरंत सॉफ्ट हो जाती है।

ये भी पढ़ें:फटे हुए होंठ होंगे सॉफ्ट, बस सोने से पहले लगा लें ये देसी चीज

अन्य टिप-

  • दिन में कम से कम 8–10 गिलास पानी पिएं ताकि शरीर अंदर से हाइड्रेट रहे।
  • बहुत गर्म पानी से ना नहाएं, यह स्किन की नेचुरल ऑयल परत को नुकसान पहुंचाता है।
  • रोजाना मॉइश्चराइजर लगाएं और सूती कपड़े पहनें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Skin Care Tips Beauty Tips Home Remedies अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।