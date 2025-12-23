Hindustan Hindi News
परफ्यूम लगाने के 5 गलत तरीके, पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन कर देते हैं खराब

संक्षेप:

5 Common Mistakes While Wearing Perfumes : परफ्यूम सिर्फ एक खुशबू नहीं, बल्कि व्यक्ति की पहचान होता है। जिसके सही इस्तेमाल से ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं। आइए जानते हैं परफ्यूम लगाते समय कौन सी 5 गलतियां करने से बचना चाहिए।

Dec 23, 2025 06:25 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
शादी-पार्टी में शामिल होने के लिए ज्यादातर लोग आपने वॉर्डरोब में एक ऐसा परफ्यूम जरूर संभालकर रखते हैं, जिसकी खुशबू उन्हें बेहद पसंद होती है। लेकिन कई बार परफ्यूम लगाने के बस 1-2 घंटे के भीतर ही महंगे परफ्यूम की खुशबू त्वचा से गायब हो जाती है। जिसके बाद लोगों को लगता है कि परफ्यूम खराब है। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में गलती परफ्यूम की नहीं बल्कि उसे लगाने के गलत तरीके में होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए परफ्यूम सिर्फ एक खुशबू नहीं, बल्कि उसकी पहचान होता है। जिसका सही इस्तेमाल किसी कला को जानने से कम नहीं है। जो लोग इस कला से अनजान रहते हैं, वो बस परफ्यूम की बोतल खाली करके पैसे बर्बाद कर रहे होते हैं। परफ्यूम न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, बल्कि दिनभर फ्रेश भी फील करवाता है। लेकिन गलत तरीके से लगाने से ये जल्दी उड़ जाता है या बदबू में बदल जाता है।आइए जानते हैं परफ्यूम लगाते समय कौन सी 5 गलतियां करने से बचना चाहिए।

परफ्यूम लगाते समय ना करें ये 5 गलतियां

कलाइयों को रगड़ना (Rubbing Wrists)

परफ्यूम लगाने वाले ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं। परफ्यूम स्प्रे करने के बाद कलाइयों को आपस में रगड़ने से हीट पैदा होती है, जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है और टॉप नोट्स खत्म हो जाते हैं। ऐसे में परफ्यूम लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे स्प्रे करके नेचुरली सूखने दें।

जरूरत से ज्यादा स्प्रे करना (Over-Applying)

ज्यादा परफ्यूम लगाने से दूसरों को सिरदर्द या एलर्जी हो सकती है, और आप खुद भी अपनी नाक बंद महसूस करेंगे। ऐसे में परफ्यूम लगाने का सही तरीका बस 2-4 स्प्रे करना है।

ड्राई स्किन पर सीधे लगाना (Applying On Dry Skin)

सूखी त्वचा पर परफ्यूम जल्दी उड़ जाता है। ऐसे में ड्राई त्वचा पर परफ्यूम लगाने का सही तरीका है कि उसे पहले मॉइस्चराइज करने के बाद ही परफ्यूम यूज करें। इस तरीके को फॉलो करने से परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक टिकी रहती है।

गलत जगह पर स्प्रे करना (Focus On Pulse Points)

कई लोग पूरे शरीर या कपड़ों पर स्प्रे करते हैं, जिससे कपड़ों पर दाग पड़ सकते हैं या खुशबू जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसे में इस गलती को करने से बचें और पल्स पॉइंट्स जैसे कलाई, गर्दन, कान के पीछे, कोहनी के अंदर परफ्यूम लगाएं। यहां बॉडी हीट से खुशबू अच्छे से फैलती है।

बाथरूम में या धूप में स्टोर करना ( Storing In Direct Sunlight)

नमी, गर्मी और लाइट से परफ्यूम की खुशबू जल्दी खराब हो जाती है या बदल जाती। ऐसे में परफ्यूम को हमेशा कूल, डार्क जगह जैसे ड्रॉअर में ही स्टोर करके रखें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
