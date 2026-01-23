Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटी5 Winter Skincare Myths You Need to Stop Believing explained by doctor
विंटर स्किन केयर से जुड़े 5 बड़े मिथ्स, डॉक्टर मिली सिन्हा ने किया खुलासा

विंटर स्किन केयर से जुड़े 5 बड़े मिथ्स, डॉक्टर मिली सिन्हा ने किया खुलासा

संक्षेप:

सर्दियों में स्किन ड्राई और डल क्यों हो जाती है? वजह गलत स्किनकेयर मिथ्स हो सकते हैं। डॉक्टर मिली सिन्हा बता रही हैं विंटर स्किनकेयर से जुड़ी 5 आम गलतफहमियां और उनकी सही सच्चाई।

Jan 23, 2026 07:39 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम त्वचा के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। ठंडी हवा, कम नमी और लगातार चलने वाली इनडोर हीटिंग स्किन बैरियर को कमजोर कर देती है। लेकिन परेशानी सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि उन स्किन केयर मिथ्स की भी है जिन्हें लोग सालों से मानते आ रहे हैं। एस्थेटिक फिजिशियन डॉ. मिली सिन्हा के अनुसार, ये गलतफहमियां त्वचा को सुरक्षित रखने के बजाय उसे और नुकसान पहुंचाती हैं। जानें इनके बारे में-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिथ 1: सर्दियों में चेहरा धोना जरूरी नहीं!

कई लोग मानते हैं कि सर्दियों में पसीना नहीं आता, इसलिए फेसवॉश छोड़ देना चाहिए। डॉ. सिन्हा बताती हैं कि ठंड के मौसम में भी त्वचा पर गंदगी, ऑयल और पॉल्यूशन जमा होता है। क्लेंजिंग ना करने से ब्रेकआउट, इरिटेशन और डलनेस बढ़ सकती है। हल्के, हाइड्रेटिंग क्लेंजर से दिन में दो बार चेहरा धोना जरूरी है।

मिथ 2: ठंड में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती!

यह सबसे आम और खतरनाक मिथ है। डॉक्टर के अनुसार, यूवी किरणें पूरे साल एक्टिव रहती हैं और सर्दियों में भी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। सनस्क्रीन ना लगाने से पिग्मेंटेशन, फाइन लाइन्स और एजिंग तेज हो सकती है।

मिथ 3: नेचुरल ऑयल्स ही काफी हैं!

सिर्फ स्किन के नेचुरल ऑयल्स पर निर्भर रहना काफी नहीं होता। ठंडी हवा और हीटिंग स्किन से नमी तेजी से छीन लेती है। इसलिए मॉइस्चराइजर और बैरियर-रिपेयर प्रोडक्ट्स जरूरी होते हैं।

मिथ 4: दिन में एक बार प्रोडक्ट लगाना पर्याप्त है!

ये भी पढ़ें:झड़ते बालों से हैं परेशान? तो फौरन बदलें बाल धोने का तरीका;एक्सपर्ट्स ने दी सलाह

डॉ. सिन्हा बताती हैं कि सर्दियों में स्किन पर लगातार स्ट्रेस रहता है। सुबह प्रोटेक्शन, दिन में हाइड्रेशन और रात में रिपेयर- तीनों जरूरी हैं। एक-स्टेप रूटीन स्किन को कमजोर छोड़ देता है।

मिथ 5: फटी या पपड़ीदार स्किन नॉर्मल है!

डॉक्टर के अनुसार, क्रैक्ड स्किन यह संकेत है कि स्किन बैरियर टूट चुका है। इसे नजरअंदाज करने से सेंसिटिविटी और लॉन्ग-टर्म डैमेज हो सकता है। सही और लगातार देखभाल से ही स्किन को हेल्दी रखा जा सकता है।

नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने ब्यूटी रूटीन में बदलाव करने से पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें:गर्दन पर परफ्यूम लगाना पड़ सकता है भारी, डॉक्टर ने दी गंभीर बीमारियों की चेतावनी
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Skin Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।