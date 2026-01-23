विंटर स्किन केयर से जुड़े 5 बड़े मिथ्स, डॉक्टर मिली सिन्हा ने किया खुलासा

संक्षेप: सर्दियों में स्किन ड्राई और डल क्यों हो जाती है? वजह गलत स्किनकेयर मिथ्स हो सकते हैं। डॉक्टर मिली सिन्हा बता रही हैं विंटर स्किनकेयर से जुड़ी 5 आम गलतफहमियां और उनकी सही सच्चाई।

सर्दियों का मौसम त्वचा के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। ठंडी हवा, कम नमी और लगातार चलने वाली इनडोर हीटिंग स्किन बैरियर को कमजोर कर देती है। लेकिन परेशानी सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि उन स्किन केयर मिथ्स की भी है जिन्हें लोग सालों से मानते आ रहे हैं। एस्थेटिक फिजिशियन डॉ. मिली सिन्हा के अनुसार, ये गलतफहमियां त्वचा को सुरक्षित रखने के बजाय उसे और नुकसान पहुंचाती हैं। जानें इनके बारे में-

मिथ 1: सर्दियों में चेहरा धोना जरूरी नहीं!

कई लोग मानते हैं कि सर्दियों में पसीना नहीं आता, इसलिए फेसवॉश छोड़ देना चाहिए। डॉ. सिन्हा बताती हैं कि ठंड के मौसम में भी त्वचा पर गंदगी, ऑयल और पॉल्यूशन जमा होता है। क्लेंजिंग ना करने से ब्रेकआउट, इरिटेशन और डलनेस बढ़ सकती है। हल्के, हाइड्रेटिंग क्लेंजर से दिन में दो बार चेहरा धोना जरूरी है।

मिथ 2: ठंड में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती!

यह सबसे आम और खतरनाक मिथ है। डॉक्टर के अनुसार, यूवी किरणें पूरे साल एक्टिव रहती हैं और सर्दियों में भी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। सनस्क्रीन ना लगाने से पिग्मेंटेशन, फाइन लाइन्स और एजिंग तेज हो सकती है।

मिथ 3: नेचुरल ऑयल्स ही काफी हैं!

सिर्फ स्किन के नेचुरल ऑयल्स पर निर्भर रहना काफी नहीं होता। ठंडी हवा और हीटिंग स्किन से नमी तेजी से छीन लेती है। इसलिए मॉइस्चराइजर और बैरियर-रिपेयर प्रोडक्ट्स जरूरी होते हैं।

मिथ 4: दिन में एक बार प्रोडक्ट लगाना पर्याप्त है!

डॉ. सिन्हा बताती हैं कि सर्दियों में स्किन पर लगातार स्ट्रेस रहता है। सुबह प्रोटेक्शन, दिन में हाइड्रेशन और रात में रिपेयर- तीनों जरूरी हैं। एक-स्टेप रूटीन स्किन को कमजोर छोड़ देता है।

मिथ 5: फटी या पपड़ीदार स्किन नॉर्मल है!

डॉक्टर के अनुसार, क्रैक्ड स्किन यह संकेत है कि स्किन बैरियर टूट चुका है। इसे नजरअंदाज करने से सेंसिटिविटी और लॉन्ग-टर्म डैमेज हो सकता है। सही और लगातार देखभाल से ही स्किन को हेल्दी रखा जा सकता है।