ये 5 Vitamins बढ़ाते हैं चेहरे का निखार और लाते हैं कसावट, इन चीजों खाना करें शुरू

संक्षेप:

चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम कई क्रीम-फेस वॉश का सहारा लेते हैं लेकिन खान-पान पर ध्यान नहीं देते। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं, जिनकी कमी पूरी होने से चेहरे पर भी चमक और कसावट आ जाती है।

Thu, 27 Nov 2025 01:50 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
हर विटामिन और मिनरल्स शरीर के लिए जरूरी होते हैं और त्वचा के लिए भी। चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए शरीर को अच्छा पोषण देना चाहिए। अगर आप जंक फूड ज्यादा खाएंगे तो चेहरे पर उसका असर दिखेगा, स्किन काली और धब्बे वाली दिखेगी। अगर अच्छा खाना, फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो चेहरे पर ग्लो और बढ़ती उम्र के लक्षण कम दिखते हैं। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, जो चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। इन विटामिन्स युक्त चीजों को खाने से आपके चेहरे पर चमक और कसावट बनी रहेगी।

कौन से विटामिन्स है जरूरी

Vitamin A- त्वचा को सॉफ्ट बनाने में विटामिन ए मदद करता है। विटामिन ए स्किन सेल्स को दुरुस्त रखते हैं और त्वचा को मुलायम रखता है। विटामिन ए अंडा, दूध, कद्दू, पनीर, गाजर, शकरकंद, पालक, आम में पाया जाता है।

Vitamin B- विटामिन बी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, इससे चेहरे पर निखार आता है और कसावट भी। विटामिन बी पिग्मेंटेशन और झुर्रियों को रोकने में मदद करता है। इसके लिए आपको ओटमील, अंडा, चावल, दाल, हरी सब्जियां, नट्स खाने चाहिए।

Vitamin C- विटामिन सी युक्त चीजों के साथ क्रीम भी त्वचा के लिए आती हैं। विटामिन सी त्वचा की रंगत निखारने और कसावट लाने में मदद करता है। विटामिन सी त्वचा को हील करने के लिए कोलेजन बूस्ट करने में भी सहायता करता है। विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, शिमला मिर्च, ब्रोकोली, और ब्रसेल्स स्प्राउट्स खाने चाहिए।

Vitamin E- विटामिन ई भी त्वचा के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी पूरी करने के लिए लोग इसकी गोलियां खाते हैं। विटामिन ई ऑयल चेहरे पर लगाया भी जाता है। इससे त्वचा पर नमी रहती है और सूरज की तेज किरणों से बचाती है। विटामिन ई मकई, सूरजमुखी, सोयाबीन के तेल या बीज, मेवे, पंपकिन सीड्स, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है।

Vitamin D- विटामिन डी न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि स्किन को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। विटामिन डी त्वचा का समय से पहले बुढ़ापा रोकने, मुंहासे, एक्जिमा और स्किन सोरायसिस जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
