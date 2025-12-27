Hindustan Hindi News
वैसलीन की मदद से ये काम हो जाते हैं आसान, जान लें पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करने के 5 तरीके

संक्षेप:

5 Hacks to use petroleum jelly: पेट्रोलियम जेली या वैसलीन का इस्तेमाल स्किन के साथ ही रोजमर्रा के कई सारे कामों में भी किया जाता है। जैसे ये 5 शानदार हैक्स। जो आपके रोजमर्रा के इन कामों को सरल बना देंगे।

Dec 27, 2025 03:31 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
वैसलीन को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। क्योंकि, ये प्रोडक्ट स्किन पर लगाने के लिए होता है लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्किन पर नहीं लगाते। हालांकि, डर्मेटोलॉजिस्ट का मानना है कि ये स्किन को मॉइश्चराइज करने का काम नहीं करता बस स्किन पर मॉइश्चर को लॉक करने के लिए होता है। ये एक बैरियर की तरह काम करता है। अब पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल स्किन पर हो या ना हो लेकिन इससे दूसरे काम बड़े ही आसानी से किए जाते हैं और लुब्रिकेंट फार्मूला रोजमर्रा के कई कामों को आसान बना देता है। तो आज आप भी जान लें इमरजेंसी में वैसलीन से कितने सारे कामों को सॉल्व किया जा सकता है।

मिक्सी के जाम हो चुके जार को ठीक करने में मदद

कई बार घर में यूज हो रहे मिक्सी के जार में गंदगी फंसकर जाम हो जाती है। इसे साफ करने के लिए वैसलीन का इस्तेमाल बड़ा असरदार है। बस जार के पीछे की तरफ पेट्रोलियम जेली को लगाएं और दो से तीन बार घुमा दें। इससे जाम हो चुके मिक्सी के जार को दोबारा से चलाना आसान हो जाता है।

शू शाइनर की तरहें इस्तेमाल

घर में अगर शू शाइनर खत्म हो गया है या फिर पॉलिश खत्म हो गया तो पेट्रोलियम जेली की मदद से जूतों को दोबार शाइनी बनाया जा सकता है।

दरवाजों का शोर बंद करने के लिए

दरवाजों के कब्जे कई बार जंग से या पानी से टाइट हो जाते हैं। जिनमे से आवाज आने लगती है। इन आवाज को शांत करने के लिए बस इन दरवाजों के जोड़ों पर वैसलीन लगा दें। आवाज आना बंद हो जाएगी।

दीवारों पर लगे क्रेयॉन के धब्बे साफ करने के लिए

घर में बच्चे हैं तो दीवारों पर क्रेयॉन ड्राइंग कर देते हैं। इन्हें साफ करने में अक्सर पेंट खराब हो जाता है। लेकिन कपड़े में वैसलीन को लगाकर दीवारों को साफ करेंगी तो क्रेयॉन के सारे धब्बे आसानी से साफ हो जाएंगे।

अटकी जिप को करे लूज

पिलो कवर या पैंट की चेन कई बार अटक जाती है और खुलती नही है। इस तरह की अटक रही चेन को खोलने के लिए बस थोड़ा सा पेट्रोलियम जेल लेकर लगा दें। आसानी से चैन ऊपर नीचे खिसकने लगेगी।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
