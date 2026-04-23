Body Odor Solution: पसीने की बदबू से छुटकारा कैसे पाएं? नहाने के पानी में मिलाएं ये 5 चीजें, दिनभर रहेगी फ्रेशनेस
गर्मी में पसीने की बदबू काफी तेज आती है, ऐसे में लोग कई परफ्यूम और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी पसीने की बदबू से परेशान रहते हैं, तो राहत पाने के लिए पानी में बस 5 चीजें मिलाकर नहाएं।
समर सीजन में तेज धूप और बढ़ती गर्मी की वजह से शरीर से ज्यादा पसीना निकलना आम बात है। लेकिन कई लोगों को पसीने की बदबू की समस्या ज्यादा परेशान करती है, जो न सिर्फ खुद को असहज करती है बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी मुश्किल बन जाती है। कई बार ये बदबू इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे नहाया ही नहीं हो। ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, असल में बदबू पसीने से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से आती है। जब पसीना त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया के संपर्क में आता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है और इससे बदबू पैदा होती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और लोगों के बीच जाने में झिझक महसूस करते हैं, तो एक आसान उपाय अपनाया जा सकता है। नहाने के पानी में सिर्फ 5 खास चीजें मिलाकर नहाने से शरीर में बैक्टीरिया कम होते हैं और पसीने की बदबू से राहत मिलती है।
कौन सी चीजें नहाने के पानी में मिलाएं-
1- नीम का पानी
नहाने के पानी में आप नीम का पानी मिला सकते हैं, नीम एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। नीम का पानी बाजार में आसानी से मिल जाता है और इसे घर पर भी बना सकते हैं। नीम की पत्तियों को नमक-पानी के साथ उबाल लें। फिर इसे छान लें और पानी तैयार हो जाएगा। अब हर दिन पानी के साथ नीम वॉटर मिक्स करें।
2- नींबू का रस
नींबू में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करते हैं। एक बाल्टी पानी में 1-2 नींबू का रस मिला लें। बस फिर इस पानी से नहाएं, ये पानी शरीर के साथ बालों के लिए भी अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखें कि रस को छानकर ही पानी में मिक्स करें।
3- गुलाब जल
गुलाबजल त्वचा को ताजगी देता है और ठंडक भी। साथ ही इसमें गुलाबों वाली अच्छी खुशबू आती है, ऐसे में आप नहाने के पानी में गुलाब जल मिक्स करें। इससे पूरे दिन ताजगी बनी रहेगी और पसीने की बदबू से राहत मिलेगी।
4- बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा पानी में घुल जाने वाला सॉल्यूशन है, जो महसूस नहीं होगा। बेकिंग सोडा क्लीनिंग एजेंट होता है, जिससे त्वचा पर बैक्टीरिया नहीं आएंगे। ऐसे में आपके पसीने की बदबू भी नहीं आएगी। एक बाल्टी पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं।
5- फिटकरी
फिटकरी नैचुरल एंटीसेप्टिक होता है, जो शरीर की बदबू कम करने में मदद करेगा। फिटकरी पानी में घुल जाता है, इसके पानी से नहाने से कुछ भी महसूस नहीं होगा। आप पहले साबुन लगाकर नहाएं, फिर फिटकरी का पानी ऊपर से एक बार डाल लें। 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सा फिटकरी पाउडर या टुकड़ा घोल लें।
नोट- इन चीजों को पानी में मिलाकर नहाने से शरीर से पसीने की बदबू नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है या परेशानी है, तो इन चीजों को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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