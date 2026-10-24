करवाचौथ से पहले 5 आसान स्टेप्स में करें फेस्टिव ग्लो फेशियल, कम खर्च में मिलेगा बेस्ट रिजल्ट

करवाचौथ से पहले अगर आप अपने चेहरे को साफ करके ग्लोइंग बनाना चाहती हैं तो यहां बताए 5 आसान स्टेप्स में फेशियल करें। घर पर इस फेशियल को आसानी से कर सकते हैं और इससे कम खर्च में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।

करवाचौथ के दिन महिलाएं अच्छी तरह से सज-संवरकर तैयार होती हैं और इस दिन महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा सुंदर दिखने की होड़ लगी रहती है। इस दिन के लिए वह नई साड़ी खरीदती है, अपनी पसंद के गहने पहनती हैं और मेकअप के साथ एक खास लुक क्रिएट करती हैं। इस दिन भले ही मेकअप करके लुक खिल जाता है लेकिन अगर स्किन नेचुरली साफ या ग्लोइंग नहीं होगी तो मेकअप करने के बाद भी आपको मनचाहा लुक नहीं मिल पाएगा। चेहरे पर अच्छा निखार पाने के लिए सिर्फ मेकअप करना ही काफी नहीं है। वैसे तो चेहरा ज्यादा खिला-खिला नजर आए इसके लिए महिलाएं महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती हैं लेकिन अगर आपके पास समय और बजट दोनों कम हैं तो आप घरेलू उपाय आजमाएं। यहां हम 5 आसान स्टेप्स में फेशियल करने का तरीका बता रहे हैं जिसे अपनाकर आपको फेस्टिव ग्लो पाने में मदद मिलेगी।

फेस्टिव ग्लो फेशियल करने के 5 स्टेप्स 1) गुलाब जल- सबसे पहले स्किन पर गुलाब जल छिड़कें। ये हल्के और आरामदायक टोनर की तरह काम करता है।

2) दूध में भीगी सूजी- ये एक हल्के स्क्रब की तरह काम करता है। इसके लिए एक चम्मच सूजी में थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर चेहरे पर लगाएं इससे डेड स्किन को हटाने में मदद मिलती है। अगर मुहांसे हैं, तो रगड़ें नहीं और दूध की जगह पानी या गुलाब जल का इस्तेमाल करें।

3) बर्फ वाले पानी में चेहरा डुबोएं- बहुत एक्ट्रेसेस रोजाना सुबह चेहरे को बर्फ के पानी में डूबोती हैं। ये स्किन के लिए काफी फायदेमंद प्रोसेस है। इससे सूजन-पफीनेस कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ठंडे तापमान से रोमछिद्र सिकुड़ जाते हैं, जिससे त्वचा चिकनी और कसी हुई दिखती है। कुछ सेकंड की ठंडक के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है।

4) बादाम, पके हुए चावल और मुलेठी का फेस पैक- बादाम विटामिन ई से भरपूर होते हैं और ये त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है। इसके अलावा चावल का स्टार्च त्वचा को आराम देता है और मुलेठी स्किन टोन को एक समान करने में मदद करती है। इसे रंगत निखारने के लिए भी बेहतरीन माना जाता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर फेस पैक बनाएं और फिर इसे चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं।

5) सही से करें साफ- इस पैक को 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें और बर्फ वाले पानी में चेहरा डुबोएं और सो जाएं। करवचौथ से एक रात पहले अगर आप इस फेशियल को करेंगी को अगले दिन स्किन साफ और चमकदार दिखाई देने लगेगी।