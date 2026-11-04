दिवाली पर दिखना है सबसे खूबसूरत, मेकअप से पहले जरूर अपनाएं ये 5 स्किन केयर स्टेप्स

वैसे तो त्योहारों पर तैयार होने के लिए महिलाएं स्किन पर थोड़ा बहुत मेकअप करती हैं, लेकिन मेकअप में भी निखार के लिए नेचुरल ग्लो जरूरी है। यहां हम इंस्टेंट निखार के लिए मेकअप से पहले 5 स्किन केयर स्टेप्स बता रहे हैं।

दिवाली के त्योहार पर तैयार होने की बात हो, तो हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा सबसे ज्यादा खिला-खिला और चमकदार नजर आए। इस दिन महिलाएं खूबसूरत आउटफिट के साथ आकर्षक मेकअप करना भी पसंद करती हैं। लेकिन मेकअप तभी अच्छा दिखता है, जब स्किन अंदर से साफ, हाइड्रेटेड और हेल्दी हो। अगर आप चाहती हैं कि दिवाली पर आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखे और चेहरे पर नेचुरल ग्लो बना रहे, तो मेकअप करने से पहले स्किन को सही तरीके से तैयार करें। इसके लिए आप ये 5 आसान स्किनकेयर स्टेप्स अपना सकती हैं।

1) फेस क्लींजिंग से करें शुरुआत स्किन को तैयार करने का सबसे पहला स्टेप है चेहरे की अच्छी तरह सफाई करना। दिनभर की धूल-मिट्टी, पसीना, ऑयल और गंदगी चेहरे पर जमा हो जाती है। ऐसे में मेकअप लगाने से पहले अपनी स्किन टाइप के अनुसार माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ करें। अगर आपने पहले से मेकअप लगाया हुआ है, तो पहले मेकअप रिमूवर से उसे हटाएं। मेकअप से पहले आपको चेहरा जरूर धोना है, फिर चाहें आप कुछ घंटे पहले ही क्यों न नहाए हों। ध्यान रखें कि चेहरा धोने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे त्वचा रूखी हो सकती है।

2) स्किन को एक्सफोलिएट् करें चेहरे पर डेड स्किन सेल्स जमा होने के कारण त्वचा बेजान और रूखी दिखाई दे सकती है। ऐसे में एक्सफोलिएशन स्किन को स्मूद बनाने में मदद करता है। मेकअप से पहले हल्के केमिकल एक्सफोलिएंट या जेंटल स्क्रब का इस्तेमाल करें। इससे त्वचा की ऊपरी सतह साफ होती है और मेकअप बेहतर तरीके से अप्लाई हो पाता है।

3) टोनर से दें स्किन को फ्रेशनेस चेहरा साफ करने के बाद टोनर का इस्तेमाल करें। टोनर त्वचा को हाइड्रेशन देने और फ्रेश महसूस कराने में मदद करता है। इसके लिए अल्कोहल-फ्री और हाइड्रेटिंग टोनर चुनें। अगर टोनर स्प्रे वाला है तो इसे चेहर पर छिड़कें नहीं तो कॉटन पैड या हाथों की मदद से चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। टोनर ना हो तो गुलाब जल भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

4) मॉइस्चराइजर से करें स्किन को हाइड्रेट मेकअप को स्मूद और फ्लॉलेस बनाने के लिए त्वचा का हाइड्रेटेड होना बेहद जरूरी है। इसके लिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं। ऑयली स्किन के लिए हल्का जेल-बेस्ड मॉइस्चराइजर और ड्राई स्किन के लिए क्रीमी मॉइस्चराइजर बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। इसे चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाएं। मॉइस्चराइजर को स्किन में अच्छी तरह सेट होने का समय दें, ताकि मेकअप लगाते समय प्रोडक्ट्स की लेयरिंग न हो।

5) प्राइमर लगाना न भूलें मेकअप से पहले स्किन पर प्राइमर लगाएं। प्राइमर त्वचा को स्मूद दिखाने और मेकअप को बेहतर तरीके से सेट करने में मदद करता है। अपनी स्किन टाइप के अनुसार प्राइमर चुनें। ऑयली स्किन के लिए मैटिफाइंग और ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग प्राइमर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप दिवाली के दिन शाम से पहले तैयार हो रही हैं और बाहर निकलने वाली हैं, तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। कम से कम SPF 30 वाली सनस्क्रीन चुनें।