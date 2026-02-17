वॉटरप्रूफ मेकअप करने से त्वचा को होते हैं 5 बड़े नुकसान, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया कैसे करें सही स्किन केयर
मेकअप प्रोडक्ट्स में काफी कुछ नया आ चुका है और इसमें से एक है वॉटरप्रूफ मेकअप। वॉटरप्रूफ मेकअप नमी सोखता है, क्रेकी नहीं होता लेकिन त्वचा के लिए ये नुकसानदायक भी है। चलिए इसके बारे में बताते हैं।
मेकअप की दुनिया के ट्रेंड्स हर दिन बदलते रहते हैं और अब लोग साधारण मेकअप की जगह वॉटरप्रूफ मेकअप करना पसंद करते हैं। वॉटरप्रूफ मेकअप पसीने से छूटता नहीं है और क्रेकी नहीं दिखता है। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और फिनिश लुक भी देता है। कई फायदों के साथ वॉटरप्रूफ मेकअप आता है लेकिन स्किन की सेहत के लिए इसके कुछ नुकसान भी हैं। नोएडा की डर्मेटोलॉजिस्ट शिवांगी अवस्थी ने वॉटरप्रूफ मेकअप करने से स्किन पर होने वाले नुकसान और सही स्किन केयर रूटीन के बारे में बताया।
क्या होता है वॉटरप्रूफ मेकअप-
वॉटरप्रूफ मेकअप त्वचा की परत जैसा ही चेहरे पर चिपक जाता है और फिर रिमूवर से ही हटाया जा सकता है। इस मेकअप को करने से चेहरा शुष्क या चिपचिपा नहीं दिखता है। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, उन्हें ये मेकअप करना चाहिए।
साइड इफेक्ट्स भी जानें-
1- स्किन रैशेज- वॉटरप्रूफ मेकअप छुड़ाने के लिए ऑयल बेस्ट रिमूवर का इस्तेमाल ही करना चाहिए। कुछ लोग इसे छुड़ाने के लिए रगड़ने लगते हैं, जो सही नहीं है। ऐसा करने से स्किन रैशेज, रेडनेस की समस्या हो जाती है।
2- स्किन ब्रेकआउट्स- लगातार वॉटरप्रूफ मेकअप करने से स्किन ब्रेकआउट्स जैसे मुंहासे, लाइनें, झुर्रियां दिखने लगती है। ऐसे में स्किन सिकुड़ने लगती है और फिर ये समस्याएं हो जाती हैं।
3- आंखों के लिए- आंखों पर अगर आप वॉटरप्रूफ मेकअप इस्तेमाल करती हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। इसमें PFAS जैसे केमिकल्स होते हैं, जो लंबा टिकते हैं। ये केमिकल्स आंखों के लिए खतरनाक होते हैं।
4- स्किन पोर्स- वॉटरप्रूफ मेकअप स्किन पोर्स को बंद कर सकता है और ऐसे में दाग-धब्बे और दाने हो सकते हैं। कई बार स्किन इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है।
5- पलकों का झड़ना- वॉटरप्रूफ मेकअप बेस्ट मस्कारा में सबसे ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जो इनके झड़ने और टूटने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पलकों के लिए वॉटरप्रूफ मेकअप सही नहीं है।
कैसे करें स्किन केयर-
वॉटरप्रूफ मेकअप करने से पहले और बाद में स्किन को अच्छे से साफ करें। क्लींजर, टोनर और फेस वॉश की मदद से चेहरा क्लीन करें। फिर स्किन फ्रेंडली मॉइश्चराइजर लगाएं। वॉटरप्रूफ मेकअप बिना हटाए कभी भी सोने की गलती न करें और इसे हटाने के लिए वाइप्स या ऑयल बेस्ड क्लींजर का इस्तेमाल करें।
मेकअप हटाने का तरीका-
ऑयल-बेस्ड या डेडिकेटेड मेकअप रिमूवर को कॉटन पैड पर लें। अब इसे आंखों और चेहरे पर हल्के हाथों से रखें। कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर हटाएं। इसके बाद फेस वॉश से चेहरा क्लीन करें और आंखों को अच्छे से पोछ लें। चेहरा या आई एरिया रगड़ने से बचें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
