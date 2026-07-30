हर स्किन के लिए फायदेमंद नहीं है एलोवेरा जेल, लगाने से पहले जान लें इसके 5 बड़े नुकसान
त्वचा की कई परेशानियों को खत्म करने में एलोवेरा जेल मदद करता है लेकिन जरूरत से ज्याद या गलत तरीके से लगाने पर नुकसान भी कर सकता है। चलिए आपको एलोवेरा जेल से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं।
मुंहासे, झुर्रियां और दाग-धब्बों जैसी कई स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए लोग एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग घर में लगे एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर उसे सीधे चेहरे पर लगा लेते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि नेचुरल चीजें त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित होती हैं और उनसे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यह धारणा हमेशा सही नहीं होती। एलोवेरा जेल भी कुछ लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर अगर आप ताजा एलोवेरा का कच्चा जेल बिना कोई पैच टेस्ट किए सीधे चेहरे पर लगाते हैं। चलिए आपको एलोवेरा जेल लगाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं।
स्किन के लिए कितना फायदेमंद है एलोवेरा जेल
नुकसान जानने से पहले आप एलोवेरा जेल के फायदे समझ लीजिए। हर स्किन को ये नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन अगर आप ज्यादा लगाती हैं या फिर खराब लग रही हैं, तो सही नहीं है। एलोवेरा जेल में विटामिन A, C, E, एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीसैकेराइड्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये कैसे फायदेमंद होता है, यहां जानें-
त्वचा को हाइड्रेट रखता है- एलोवेरा जेल स्किन को नमी देता है, जिससे त्वचा मुलायम और फ्रेश लगती है।
सनबर्न और टैनिंग से छुटकारा- धूप से झुलसी त्वचा पर एलोवेरा जेल ठंडक पहुंचाने और जलन को कम करने में सहायक होता है।
सूजन और जलन को शांत करें- इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा की हल्की लालिमा और इरिटेशन को कम करने में मदद करते हैं।
मुंहासों को खत्म करें- ऑयली और एक्ने-प्रोन स्किन वाले कुछ लोगों में यह अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करने और हल्के मुंहासों की समस्या को खत्म करने में मदद करता है।
एलोवेरा जेल से होने वाले 5 साइड इफेक्ट्स
हर किसी की स्किन के लिए एलोवेरा जल सही नहीं होता। साथ ही हर चीज बिना पैच टेस्ट किए लगानी भी नहीं चाहिए, वरना स्किन खराब हो सकती है। फिर चाहे आप उसे सीधा पेड़-पौधे से ही तोड़कर क्यों न लगा रहे हो। चलिए एलोवेरा जेल से होने वाले 5 नुकसान जान लीजिए-
- एलर्जी की समस्या
अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो एलोवेरा जेल सीधा लगाने से स्किन एलर्जी हो सकती है। स्किन पर रेडनेस, खुजली, लाल चकत्ते या सूजन हो सकती है।
- ड्राई स्किन की समस्या
अगर आप जरूरत से ज्यादा एलोवेरा जेल लगा रही हैं, तो स्किन ड्राईनेस की समस्या भी हो सकती है। एलोवेरा जेल में ऐसे तत्व होते हैं, जो धीरे-धीरे स्किन को ड्राई कर देता है।
जलन और इरिटेशन
सेंसिटिव स्किन वालों को जलन और इरिटेशन की समस्या भी झेलनी पड़ सकती है। एलोवेरा जेल लगाने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो, तो फौरन चेहरा धोएं। पिंपल्स ज्यादा है और आप जेल लगा रही हैं, तब भी ऐसा हो सकता है।
- स्किन इंफेक्शन का खतरा
अगर आप एलोवेरा की पत्तियों से जेल निकालकर सीधा लगा रही हैं और उसे सही से साफ न किया हो, तो स्किन इंफेक्शन होने का डर रहता है। एलोवेरा जेल में मौजूद पीले रंग का लेटेक्स स्किन इंफेक्शन का कारण बन सकता है।
- स्किन पोर्स हो सकते हैं बंद
मार्केट में मिलने वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, तो उससे स्किन पोर्स बंद होने का डर रहता है। बाजार वाले जेल में कई तरह के केमिकल भी मिले होते हैं, जिससे ये परेशानी हो सकती है।
पैच टेस्ट करना है जरूरी
आपकी त्वचा किसी भी टाइप की हो एलोवेरा जेल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। फिर चाहे आप पत्तियों से निकालकर जेल लगाएं या बाजार वाला। बिना पैच टेस्ट किए लगाने पर स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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