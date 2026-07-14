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शेव के बाद मिनटों में शांत होगी जलन, घर की ये 5 चीजें आएंगी काम

By Shubhangi Gupta
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Shaving Ke Baad Jalan Ka Upay: शेव करने के बाद कई लोगों को जलन, लालपन और खुजली की परेशानी होती है। ऐसे में ये 5 आसान घरेलू नुस्खे त्वचा को ठंडक देने और आराम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

शेव के बाद मिनटों में शांत होगी जलन, घर की ये 5 चीजें आएंगी काम

शेव करने के बाद चेहरे पर हल्की जलन, लालपन या खुजली होना बहुत कॉमन है। कई बार त्वचा इतनी सेंसेटिव हो जाती है कि उसे छूने पर भी चुभन महसूस होने लगती है। ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत कोई तेज खुशबू वाला लोशन लगा लेते हैं, जिससे कई बार परेशानी और बढ़ जाती है। अगर शेव के बाद त्वचा को सही देखभाल मिले, तो वह जल्दी नॉर्मल हो सकती है। इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। घर की रसोई में मौजूद एलोवेरा, नारियल का तेल, शहद, सेब का सिरका और खाने वाला सोडा जैसी चीजें त्वचा को आराम देने में मदद कर सकती हैं।

1. एलोवेरा जेल लगाएं

एलोवेरा त्वचा को ठंडक देने के लिए जाना जाता है। इसमें ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो जलन और लालपन को कम करने में मदद करते हैं।

  • कैसे करें इस्तेमाल? ताजा एलोवेरा का जेल निकालें। शेव के बाद साफ और सूखी त्वचा पर हल्के हाथों से लगाएं। करीब 15-20 मिनट बाद चाहें तो चेहरा धो सकते हैं या इसे ऐसे ही रहने दें।

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2. नारियल का तेल लगाएं

अगर शेव के बाद त्वचा बहुत रूखी महसूस हो रही है, तो नारियल का तेल आराम दे सकता है। यह त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है।

  • कैसे करें इस्तेमाल? हथेली पर नारियल के तेल की कुछ बूंदें लें। इसे हल्के हाथों से शेव की हुई जगह पर लगाएं। बहुत अधिक मात्रा में तेल लगाने से बचें।

3. शहद से मिलेगी राहत

शहद त्वचा को मुलायम रखने और उसे आराम देने में मदद कर सकता है। यह रूखी और खिंची हुई त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है।

  • कैसे करें इस्तेमाल? शुद्ध शहद की पतली लेयर प्रभावित हिस्से पर लगाएं। 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद सादे पानी से धो लें।

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4. सेब का सिरका सावधानी से करें इस्तेमाल

सेब का सिरका कुछ लोगों की त्वचा को आराम पहुंचा सकता है, लेकिन इसे कभी भी बिना पानी मिलाए सीधे त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए।

  • कैसे करें इस्तेमाल? एक भाग सेब के सिरके में तीन से चार भाग पानी मिलाएं। रुई की मदद से हल्के हाथों से लगाएं। अगर तेज जलन हो तो तुरंत साफ पानी से धो लें और इसका इस्तेमाल बंद कर दें।

5. खाने वाला सोडा और ठंडा पानी

खाने वाला सोडा ठंडे पानी में मिलाकर लगाने से कुछ लोगों को जलन और खुजली से आराम मिल सकता है।

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  • कैसे करें इस्तेमाल? एक चम्मच खाने वाले सोडे में थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर लेप तैयार करें। इसे प्रभावित हिस्से पर दो से तीन मिनट के लिए लगाएं। बाद में साफ पानी से धो लें।

नोट: अगर त्वचा पर गहरा कट, ज्यादा सूजन, तेज दर्द या संक्रमण के लक्षण दिखें, तो केवल घरेलू उपायों पर भरोसा ना करें और त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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