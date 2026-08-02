5 मिनट में बनाएं DIY सीरम, लगाकर लौट आएगी चेहरे की खोई चमक

बारिश के मौसम में स्किन के खोए निखार को वापिस पाने के लिए आप घर पर बने सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना इसका इस्तेमाल करने से स्किन को चमकदार बनाने में मदद मिल सकती है। यहां सीखिए घर पर कैसे बनाएं सीरम।

अगर ह्यूमिडिटी की वजह से आपके चेहरे का निखार खो गया है तो स्किन को फिर से चमकदार बनाने के लिए आप घर के बने सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हर किसी को चमकती स्किन पसंद आती है। एक फ्लॉलेस स्किन ना सिर्फ आपके लुक को इंहेंस करती हैं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है। बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है और तेज गर्मी का असर स्किन पर दिखने लगता है। इस मौसम में स्किन बेजान नजर आने लगती है और स्किन का ग्लो भी खत्म हो जाता है। ऐसे में ग्लो को बरकरार रखने के लिए एक बेहतर स्किन केयर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छे स्किन केयर के साथ घर के बने उपाय भी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम कर सकते हैं। यहां आपको 5 मिनट में सीरम बनने का तरीका बता रहे हैं।

चमकदार स्किन के लिए सीरम बनाने की सामग्री -1 चम्मच एलोवेरा जेल

-5-6 केसर के धागे

-एक मुलेठी स्टिक

-3 चम्मच गुलाब जल

-आधा चम्मच बादाम का तेल

- 5 बूंदेंनींबू का एसेंशियल ऑयल

चमकदार स्किन के लिए सीरम कैसे बनाएं -सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की एक फ्रेश पत्ती लें और उसे धोने के बाद बीच से काट लें। एक चम्मच का इस्तेमाल करके इसमें से सारा जेल निकाल लें और एक कटोरी में रखें।

-अब एक कटोरी में सभी चीजों को एक साथ अच्छी तरह से मिलाएं। क्योंकि ये सीरम है इसलिए इसके कंसिस्टेंसी ना ज्यादा गाढ़ी और ना ज्यादा पतली होनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस सीरम को कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें।

कैसे करें इस्तेमाल सीरम को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले चेहरे को धोएं और फिर अपनी पसंद के टोनर का इस्तेमाल करें। फिर इस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लगाने के बाद कम से कम एक मिनट तक मसाज कर सकते हैं। सीरम को सोने से पहले इस्तेमाल करें और सुबह अपना चेहरा धो लें। अच्छे नतीजों के लिए इसे रोजाना इस्तेमाल करें।

फायदेमंद है सामग्री सीरम में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हैं। एलोवेरा स्किन हाइड्रेशन में मदद करता है। त्वचा के लिए केसर और बादाम का तेल प्राकृतिक निखार, गहरी नमी और एजिंग को स्लो करता है। यह त्वचा की चमक बढ़ाता है, काले घेरे कम करता है और रूखेपन से बचाता है।