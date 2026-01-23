Hindustan Hindi News
किचन-बेस्ड स्किन केयर रूटीन ट्रेंड: टैनिंग हटाने का देसी तरीका

संक्षेप:

धूप, प्रदूषण और लाइफस्टाइल की वजह से चेहरे पर टैनिंग आम समस्या बन चुकी है। लेकिन 2026 में स्किन केयर का ट्रेंड बदल रहा है- अब पार्लर नहीं, किचन की 5 आसान चीजें बनेंगी नेचुरल टैन रिमूवर।

Jan 23, 2026 03:52 pm IST
आज के समय में चेहरे की टैनिंग सिर्फ धूप की वजह से नहीं बल्कि प्रदूषण, स्क्रीन एक्सपोजर और बदलती जीवनशैली के कारण भी बढ़ रही है। महंगे पार्लर ट्रीटमेंट्स और केमिकल प्रोडक्ट्स तात्कालिक असर तो दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय में त्वचा को रूखा और संवेदनशील बना सकते हैं। ऐसे में 2026 का स्किन केयर ट्रेंड पूरी तरह बदल रहा है। अब लोग नेचुरल, सुरक्षित और टिकाऊ विकल्पों की ओर लौट रहे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है घर की रसोई से। ओट्स, दही, एलोवेरा और टमाटर जैसी आम किचन चीजें न सिर्फ टैनिंग कम करती हैं, बल्कि त्वचा की नेचुरल ब्राइटनेस भी वापस लाती हैं। यही वजह है कि ब्यूटी एक्सपर्ट्स भी अब ‘नो पार्लर, ओनली किचन स्किन केयर’ रूटीन को प्रमोट कर रहे हैं।

स्किन एक्सपर्ट्स के अनुसार, घर की रसोई में मौजूद कई चीजें टैनिंग हटाने में असरदार साबित हो सकती हैं- वो भी बिना साइड इफेक्ट के।

  1. ओट्स और दही: ओट्स त्वचा की डेड स्किन हटाते हैं, जबकि दही में मौजूद लैक्टिक एसिड टैनिंग हल्की करता है। दोनों को मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाने से स्किन साफ और ब्राइट दिखने लगती है।
  2. कच्चा दूध और हल्दी: कच्चा दूध नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है और हल्दी एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। यह कॉम्बिनेशन टैनिंग के साथ-साथ पिगमेंटेशन को भी कम करता है।
  3. टमाटर का रस: टमाटर में मौजूद लाइकोपीन धूप से हुई डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। रोजाना 5 मिनट टमाटर का रस चेहरे पर लगाने से टैनिंग धीरे-धीरे कम होती है।
  4. एलोवेरा जेल: एलोवेरा त्वचा को ठंडक देता है और सन डैमेज को ठीक करता है। रात में सोने से पहले एलोवेरा जेल लगाने से स्किन रिपेयर तेज होता है।
  5. नींबू और शहद: नींबू में नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं और शहद स्किन को मॉइस्चर देता है। संवेदनशील त्वचा वाले लोग इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें।

2026 का नया स्किन केयर मंत्र: इस साल स्किन केयर का फोकस 'कम केमिकल, ज्यादा नेचुरल' पर है। नियमित सफाई, सन प्रोटेक्शन और किचन इंग्रीडिएंट्स से बना रूटीन ना सिर्फ टैनिंग हटाता है बल्कि स्किन को हेल्दी भी बनाता है। अगर आप भी पार्लर ट्रीटमेंट से ब्रेक लेना चाहते हैं, तो यह किचन-बेस्ड स्किन केयर रूटीन जरूर अपनाएं। इसके अलावा चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें और इनमें से किसी भी चीज से एलर्जिक हैं या सेंसेटिव स्किन है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

