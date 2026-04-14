महंगे ट्रीटमेंट भूल जाइए! सिर्फ 5 दिनों में झाइयां गायब, जानिए घर की 5 चीजों को लगाने का सही तरीका
त्वचा पर दिखने वाले छोटे-छोटे भूरे या काले धब्बे होती हैं झाइयां। जो अक्सर बढ़ती उम्र या फिर त्वचा पर मेलानिन नाम का पिगमेंट ज्यादा होने पर हो जाती हैं। झाइयों से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकती हैं।
झाइयां (Freckles/Pigmentation) त्वचा पर दिखने वाले छोटे-छोटे भूरे या काले धब्बे होते हैं। जब स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट ज्यादा बनने लगता है, तब झाइयां होने लगती हैं। आमतौर पर ये गाल, माथे और नाक पर छोटे धब्बे के रूप में होते हैं और इससे चेहरा खराब दिखने लगता है। झाइयों को हटाने के लिए लोग महंगे क्रीम, फेशियल और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं। अगर आप भी झाइयों से परेशान हैं और महंगे ट्रीटमेंट्स नहीं कराना चाहती हैं, तो घर की कुछ चीजों से सिर्फ 5 दिनों में झाइयों से छुटकारा पा सकती हैं।
झाइयों को हटाने के लिए 5 असरदार तरीके-
1) आलू का रस
आलू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो काले धब्बों को हल्का करने में मदद करते हैं। आलू के रस से काले घेरे, दाग-धब्बे, झाइयों से छुटकारा मिल जाता है।
कैसे इस्तेमाल करें- एक कच्चे आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। इसे रुई की मदद से झाइयों वाली जगह पर लगाएं और 15 से 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। ये तरीका आप हर दिन अपनाएं और फर्क देखें।
2) कच्चा दूध और हल्दी
हल्दी एंटी-सेप्टिक गुणों से भरपूर होती है और कच्चा दूध स्किन को अंदर से साफ करता है। दोनों ही चीजें आपको किचन में आसानी से मिल जाएंगी और त्वचा के लिए फायेदमंद भी है।
कैसे इस्तेमाल करें- 2 चम्मच कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाएं। इसे सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। यह न सिर्फ झाइयां कम करेगा बल्कि चेहरे पर निखार लाने में मदद करेगा। इस नुस्खे को आप हर दिन लगा सकते हैं।
3) पपीते का पल्प
पपीते में मौजूद पपेन एंजाइम डेड स्किन को हटाकर पिग्मेंटेशन को कम करता है। साथ ही ये मृत कोशिकाओं को हटाकर त्वचा को मुलायम, हाइड्रेटेड और चमकदार बनाता है।
कैसे इस्तेमाल करें: पके हुए पपीते का एक टुकड़ा मैश करके चेहरे पर 10 मिनट तक रगड़ें। सूखने पर इसे धोएं। यह चेहरे की रंगत एक समान करने में मदद करेगा और झाइयों से छुटकारा दिलाएगा। इसे आप हर दिन लगा सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा।
4. तुलसी के पत्ते और नींबू
यूपी-बिहार के हर घर के आंगन में तुलसी होती है। तुलसी को पूजा भी जाता है और इसे दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की पत्तियां स्किन के लिए भी अच्छी होती है, ये इंफेक्शन को दूर करने और झाइयों, दाग-धब्बे से छुटकारा दिलाती है।
कैसे इस्तेमाल करें: तुलसी के पत्तों को पीसकर उसमें 2 बूंद नींबू का रस मिलाएं। इसे झाइयों वाले हिस्सों पर लगाएं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो नींबू का रस इसमें न मिलाएं।
5. छाछ
मट्ठे में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा की ऊपरी परत को कोमलता से साफ करता है। साथ ही यह मुंहासों को कम करने, टैनिंग हटाने, चेहरे के रंग को निखारने और त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करने में बेहद मददगार होता है।
कैसे इस्तेमाल करें: चेहरे पर मट्ठा लगाकर मसाज करें। यह धूप से झुलसी त्वचा और झाइयों को धीरे-धीरे खत्म कर देता है। ये काफी ठंडा होता है, जिससे स्किन को ठंडक मिलती है।
झाइयों से कैसे करें बचाव
-घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना न भूलें। स्कार्फ या दुपट्टा से फेस कवर करें।
- गर्मी के मौसम में खूब पानी पिएं। पेट साफ रहेगा तो चेहरा भी चमकेगा और हाइड्रेटेड रहने से स्किन प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती हैं।
नोट- ये सभी घरेलू उपाय हैं और सभी का स्किन टाइप अलग होता है तो झाइयां ठीक होने में समय लग सकता है। अपनी स्किन पर इन चीजों को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। किसी भी तरह की एलर्जी होने पर इन्हें न अप्लाई करें और डॉक्टर से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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