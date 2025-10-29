चेहरे पर कसावट लाने के लिए रोज खाएं ये 5 चीजें, झुर्रियां रहेंगी दूर
संक्षेप: 25 की उम्र के बाद शरीर में कोलेजन कम बनता है और ऐसे में त्वचा ढीली और लटकती हुई दिखने लगती है। कोलेजन को बूस्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों को अपनी डायट में शामिल करना चाहिए। इन चीजों को खाने से त्वचा पर कसावट बनी रहेगी।
त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनी रहे, इसके लिए हम लोग कई महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। घरेलू तरीके भी स्किन को ग्लोइंग और सुंदर बनाते हैं, लेकिन त्वचा के लिए सही खाना भी जरूरी है। 25 की उम्र के बाद शरीर में कोलेजन कम बनता है और इससे स्किन पर फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपकी डायट अच्छी नहीं है, तो त्वचा खराब हो सकती है। चेहरे पर झुर्रियां, काले घेरे, झाइयां, कालापन, धब्बे भी हो जाते हैं। अगर आप चेहरे को बिल्कुल सुंदर और बेदाग बनाना चाहती हैं, तो कुछ चीजों को आज से ही अपनी डायट में शामिल कर लें।
खट्टे फल- चेहरे पर कसावट लाने और झुर्रियों को दूर रखने के लिए आपको खट्टे फल खाने चाहिए। जैसे अंगूर, संतरा, मोसम्मी, अनार, नींबू। इन सभी फलों में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। इससे शरीर में कोलेजन बूस्ट होता है और चेहरे पर भी कसावट आती है।
ओमेगा-3 फैटी एसिड- ओमेगा-3 फैटी एसिड त्वचा को नमी, कोमलता और चमक देते हैं। साथ ही ये कोलेजन को बनाने में मदद करते हैं। चेहरे पर होने वाली सूजन को भी ये कंट्रोल में करते हैं और झुर्रियां दूर रखते हैं। इसके लिए आप सैल्मन फिश, अखरोट खा सकते हैं।
नट्स-सीड्स- नट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, छुआरा, मखाना आप खा सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स स्किन को विटामिन, एंटीऑक्सिडेंट्स देते हैं। इससे चेहरे पर ग्लो रहता है और स्किन अंदर से हाइड्रेट रहती है। इसके अलावा आप कद्दू, अलसी, चिया सीड्स खा सकते हैं। इससे भी स्किन को फायदा होता है।
डेयरी प्रोडक्ट्स- कोलेजन बूस्टिंग फूड्स जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, पालक, घी जरूर खाएं। इन सभी चीजों में अच्छा प्रोटीन होता है, जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है। इससे त्वचा ढीली नहीं दिखेगी और निखार भी बना रहेगा।
न्यूट्रिशन फूड्स- विटामिन ए, सी, ई से युक्त फूड्स भी खाना शुरू करें। इसके लिए आपको गाजर, पालक, टमाटर, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, कीवी और शकरकंद खाना चाहिए। इन चीजों में विटामिन्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जो स्किन पर निखार बनाकर रखते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
