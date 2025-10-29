Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटी5 foods to eat to naturally tighten your face skin
चेहरे पर कसावट लाने के लिए रोज खाएं ये 5 चीजें, झुर्रियां रहेंगी दूर

चेहरे पर कसावट लाने के लिए रोज खाएं ये 5 चीजें, झुर्रियां रहेंगी दूर

संक्षेप: 25 की उम्र के बाद शरीर में कोलेजन कम बनता है और ऐसे में त्वचा ढीली और लटकती हुई दिखने लगती है। कोलेजन को बूस्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों को अपनी डायट में शामिल करना चाहिए। इन चीजों को खाने से त्वचा पर कसावट बनी रहेगी।

Wed, 29 Oct 2025 05:19 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनी रहे, इसके लिए हम लोग कई महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। घरेलू तरीके भी स्किन को ग्लोइंग और सुंदर बनाते हैं, लेकिन त्वचा के लिए सही खाना भी जरूरी है। 25 की उम्र के बाद शरीर में कोलेजन कम बनता है और इससे स्किन पर फर्क पड़ता है। ऐसे में अगर आपकी डायट अच्छी नहीं है, तो त्वचा खराब हो सकती है। चेहरे पर झुर्रियां, काले घेरे, झाइयां, कालापन, धब्बे भी हो जाते हैं। अगर आप चेहरे को बिल्कुल सुंदर और बेदाग बनाना चाहती हैं, तो कुछ चीजों को आज से ही अपनी डायट में शामिल कर लें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खट्टे फल- चेहरे पर कसावट लाने और झुर्रियों को दूर रखने के लिए आपको खट्टे फल खाने चाहिए। जैसे अंगूर, संतरा, मोसम्मी, अनार, नींबू। इन सभी फलों में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। इससे शरीर में कोलेजन बूस्ट होता है और चेहरे पर भी कसावट आती है।

ओमेगा-3 फैटी एसिड- ओमेगा-3 फैटी एसिड त्वचा को नमी, कोमलता और चमक देते हैं। साथ ही ये कोलेजन को बनाने में मदद करते हैं। चेहरे पर होने वाली सूजन को भी ये कंट्रोल में करते हैं और झुर्रियां दूर रखते हैं। इसके लिए आप सैल्मन फिश, अखरोट खा सकते हैं।

नट्स-सीड्स- नट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, छुआरा, मखाना आप खा सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स स्किन को विटामिन, एंटीऑक्सिडेंट्स देते हैं। इससे चेहरे पर ग्लो रहता है और स्किन अंदर से हाइड्रेट रहती है। इसके अलावा आप कद्दू, अलसी, चिया सीड्स खा सकते हैं। इससे भी स्किन को फायदा होता है।

डेयरी प्रोडक्ट्स- कोलेजन बूस्टिंग फूड्स जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, पालक, घी जरूर खाएं। इन सभी चीजों में अच्छा प्रोटीन होता है, जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है। इससे त्वचा ढीली नहीं दिखेगी और निखार भी बना रहेगा।

न्यूट्रिशन फूड्स- विटामिन ए, सी, ई से युक्त फूड्स भी खाना शुरू करें। इसके लिए आपको गाजर, पालक, टमाटर, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, कीवी और शकरकंद खाना चाहिए। इन चीजों में विटामिन्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जो स्किन पर निखार बनाकर रखते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।