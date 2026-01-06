सर्दी में लोशन लगाने के बाद भी रूखे दिखते हैं हाथ? तो ये 5 टिप्स अपनाकर स्किन बनाएं सॉफ्ट

संक्षेप: ठंड का मौसम वैसे तो सभी को पसंद होता है लेकिन ये स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। इस मौसम में हाथ-पैर की त्वचा खुश्क और रूखी बनी रहती है। अगर आपके हाथ ड्राई रहते हैं, तो हम आपको 5 आसान टिप्स बताने जा रहे हैं।

सर्दी के मौसम में स्किन का बुरा हाल हो जाता है। ठंडक के कारण त्वचा खुश्क और रूखी दिखने लगती है, कई बार लोशन लगाने के बाद भी स्किन ड्राई बनी रहती है। सर्दी के मौसम में ज्यादातर लोग चेहरे की देखभाल करते हैं लेकिन हाथ पर ध्यान नहीं देते। हाथ के स्किन की सही केयर न की जाए, तो त्वचा रूखी और सिकुड़ी हो जाती है। ऐसे में आपके हाथ गंदे दिखने लगेंगे। अगर आप क्रीम लगाती है और इसके बाद भी हाथ रूखे दिखते हैं, तो कुछ टिप्स अपनाकर जरूर देखें। ये तरीके काफी पुराने हैं और इनसे त्वचा मुलायम हो जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कैसे बनाएं हाथों को मुलायम 1- गुनगुना पानी हाथों को धोने के लिए हमेशा गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें। ज्यादा गर्म पानी आपकी त्वचा को खुश्क बना सकता है और इससे स्किन की नमी भी खत्म हो जाती है। इसी कारण से लोशन लगाने के बाद भी हाथ बेजान दिखते हैं। गुनगुना या फिर हल्का ठंडा पानी ही यूज करें।

2- सही क्रीम चुनें हाथों पर लगाने के लिए हमेशा अच्छी और सही क्रीम चुनें। क्रीम लगाती हैं, तो शिया बटर या हायलूरोनिक एसिड वाली क्रीम ही चुनें। इससे हाथ मुलामय बने रहेंगे और इसे सुबह-रात को सोने से पहले लगाएं। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले हाथों पर हल्का सा ग्लिसरीन लगाएं। ग्लिसरीन भी हाथों की त्वचा पर नमी बनाए रखेगा और ड्राईनेस नहीं होगी।

3- सनस्क्रीन धूप में जाने से पहले हाथों पर सनस्क्रीन लगाएं। कई लोगों को लगता है कि जाड़े में सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जाड़े की धूप से भी हाथों-फेस की त्वचा ड्राई और सिकुड़ सकती है। इसलिए भले ही आप स्वेटर पहनते हो, लेकिन सनस्क्रीन लगाना न भूलें।

4- दस्ताने पहनें अगर किचन में काम करते हुए पानी में हाथ ज्यादा रहते हैं, तो ग्लव्स पहनकर काम करें। लगातार ठंडे पानी में काम करने से भी हाथ ड्राई रहते हैं। ऐसे में हाथों पर कई बार सफेद पपड़ी बनने लगती है। पानी वाला काम खत्म कर आप हाथों को गैस पर सेंक लें और सरसों का तेल लगाएं।