पार्लर जाने का झंझट खत्म! 5 आसान स्टेप्स में घर पर करें सैलून जैसा हेयर स्पा, बाल बनेंगे शाइनी और सिल्की
आपके बाल ड्राई, फ्रिजी हो गए है और पार्लर जाकर हेयर स्पा कराने का समय नहीं है, तो हम आपको घर बैठे स्पा करने का तरीका बताने जा रहे हैं। सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में आप हेयर स्पा कर सकती हैं। इससे आपके बाल शाइनी, सिल्की हो जाएंगे।
बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाए रखने के लिए उनकी सही समय पर केयर करनी जरूरी है। हफ्ते में दो से तीन बार शैंपू, तेल मसाज, सीरम वगैरह हर कोई आसानी से घर पर कर लेता है, लेकिन बालों को डीप कंडीशनिंग और नरीशमेंट के लिए हेयर स्पा कराना भी जरूरी होता है। कई लोग हर महीने में 1 बार हेयर स्पा करा लेते हैं। हेयर स्पा में बालों को क्रीम लगाकर नरिश किया जाता है और फिर वॉश, सीरम लगाकर सेट किया जाता है। हेयर स्पा ट्रीटमेंट से बाल हेल्दी-शाइनी, स्कैल्प मॉइश्चराइज हो जाती है लेकिन कई औरतों के पास पार्लर जाकर स्पा लेने का समय नहीं होता है। अगर आप भी वर्किंग वुमन हैं और हेयर स्पा का समय नहीं मिल पाता है। तो हम आपको घर पर पार्लर जैसा हेयर स्पा करने का तरीका बता देते हैं। इसकी मदद से आप सैलून जैसा स्पा घर पर अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी भी कर सकती हैं।
घर पर कैसे करें हेयर स्पा
स्टेप 1- सबसे पहले आपको बालों में तेल लगाना है। सरसों, नारियल, बादाम या अरंडी का तेल लें, इसे हल्का गुनगुना करें। फिर बालों पर अच्छे से अप्लाई करें। स्कैल्प पर मसाज करते हुए तेल लगाएं और फिर हल्के हाथों से मसाज करें। आप ये प्रॉसेस किसी और से भी करवा सकती हैं।
स्टेप 2- फिर आपको तौलिया लेकर इसे गुनगुने पानी में हल्का भिगो लेना है। अब इस तौलिए को बालों में लपेटकर 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें। गर्म तौलिया लपेटने से बालों में लगा तेल स्कैल्प को नमी देगा। इससे बाल-स्कैल्प दोनों मजबूत होंगे।
स्टेप 3- अब आपको शैंपू करना है। आप जो भी शैंपू इस्तेमाल करती हो, उसी से अच्छे से हेयर वॉश करें। बालों को ऐसे धोना है कि तेल बिल्कुल साफ हो जाए। इसके बाद बालों पर तौलिया लपेटकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तौलिए से बालों को पोछते हुए हटाएं।
स्टेप 4- इसके बाद आता है हेयर मास्क लगाने का टाइम। अब आपको हेयर मास्क बनाने के लिए चाहिए 2 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लें। इसमें एक अंडे की सफेदी, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस मास्क को बालों में ब्रश या हाथों की मदद से अच्छे से अप्लाई करें। हेयर मास्क लगाकर बालों को लपेट लें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
स्टेप 5- हेयर स्पा का लास्ट प्रॉसेस है, शैंपू और कंडीशनर। अब आपको फिर अपने शैंपू से बालों को अच्छे से धोना है। इसके बाद कंडीशनर करें और टॉवल लपेट दें। फिर बालों को तौलिए से पोछकर हेयर सीरम लगा लें। इसके बाद आप बालों को ब्लो ड्रायर से सुखा लें। इसके बाद अगर आपको कही जाना हो तो बालों को स्ट्रेट या फिर कर्ल कर लें।
