Summer Skincare Mistakes: गर्मियों में स्किन खराब कर देती हैं ये 5 आम गलतियां, चौथी वाली आप भी करती होंगी!

गर्मियों का मौसम आते ही स्किन से जुड़ी कई समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तेज धूप, पसीना, धूल और गर्म हवा के कारण त्वचा जल्दी डल, ऑयली और बेजान दिखने लगती है। ऐसे में लोग अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स और घरेलू उपाय अपनाते हैं। लेकिन कई बार अनजाने में की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां स्किन को फायदा देने की बजाय नुकसान पहुंचाने लगती हैं। गर्मी के मौसम में अगर आप सही स्किन केयर नहीं अपनाती हैं या फिर कुछ लापरवाही करती हैं, तो स्किन डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में फिर पिंपल्स, झाइयां, झुर्रियां और दाने भी होने लगते हैं। अगर आप भी गर्मियों में हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहती हैं, तो जरूरी है कि स्किन केयर से जुड़ी इन आम गलतियों से बचें। आइए जानते हैं गर्मियों में की जाने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में, जो आपकी स्किन को खराब कर सकती हैं।

क्या है स्किन से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां- 1. सनस्क्रीन न लगाना ज्यादातर लोग गर्मियों में सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो है बिना सनस्क्रीन के घर से बाहर निकलना। सूरज की तेज UV किरणें स्किन को नुकसान पहुंचाकर टैनिंग, सनबर्न और पिग्मेंटेशन की समस्या पैदा कर सकती हैं। इसलिए घर से बाहर निकलने से 15-20 मिनट पहले SPF 30 या उससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

2. बार-बार फेस वॉश करना गर्मी में पसीना ज्यादा आता है, इसलिए कई लोग बार-बार फेस वॉश करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है और त्वचा ड्राई या इरिटेटेड हो सकती है। फेस वॉश कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसमें कुछ केमिकल होते ही हैं, जो धीरे-धीरे आपकी त्वचा की नमी को छीन लेते हैं। इसलिए दिन में 2-3 बार ही माइल्ड फेस वॉश से चेहरा साफ करें, इससे ज्यादा करने की गलती न करें।

3. पानी कम पीना गर्मियों में पसीना निकलता है और ऐसे में शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो इसका असर आपकी स्किन पर भी दिखाई देने लगता है। स्किन ड्राई और डल दिखने लगती है। इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहेगा और त्वचा भी खिली-खिली दिखेगी।

4. हैवी मेकअप का इस्तेमाल गर्मी के मौसम में ज्यादा हैवी मेकअप लगाने से स्किन के पोर्स बंद हो सकते हैं। इससे पिंपल्स और एक्ने की समस्या बढ़ सकती है। गर्मियों में हल्का और नॉन-कॉमेडोजेनिक मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बेहतर होता है। अगर आप हैवी मेकअप करती हैं, तो कोशिश करें कि लंबे समय के लिए न किया हो और रात को सोने से पहले हटाकर ही सोएं। अगर मेकअप लगाकर सोती हैं, तो पिंपल्स हो सकते हैं। मेकअप के पार्टिकल्स पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। ज्यादातर महिलाएं हैवी मेकअप करती हैं और कुछ रात में बिना इसे रिमूव किए सो भी जाती हैं।

5. मॉइश्चराइजर स्किप करना