झड़ते बालों से हैं परेशान? तो फौरन बदलें बाल धोने का तरीका; एक्सपर्ट्स ने दी बड़ी चेतावनी

संक्षेप:

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शितिज गोयल कहते हैं कि हेयर फॉल के पीछे आनुवंशिक या खान-पान ही बड़ी वजह नहीं होती हैं, बल्कि 'हेयर वॉश' यानी बाल धोते समय की जाने वाली वे छोटी गलतियां भी हैं, जिन्हें हम रोज अनजाने में दोहराते हैं।

Jan 22, 2026 11:05 pm IST
आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गया है। जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ उम्र या जेनेटिक कारणों से जोड़कर देखते हैं। जबकि हकीकत में कई बार बाल धोने के कुछ गलत तरीकों की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या होने लगती है। बालों की स्वच्छता और उन्हें धोने का सही तरीका ही यह तय करता है कि आपके बाल कितने लंबे समय तक आपका साथ देंगे। शारदाकेयर हेल्थसिटी के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शितिज गोयल कहते हैं कि हेयर फॉल के पीछे आनुवंशिक या खान-पान ही बड़ी वजह नहीं होती हैं, बल्कि 'हेयर वॉश' यानी बाल धोते समय की जाने वाली वे छोटी गलतियां भी हैं, जिन्हें हम रोज अनजाने में दोहराते हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी 5 आम गलतियां हैं जिन्हें सुधार कर आप बालों का झड़ना तुरंत रोक सकते हैं।

हेयर फॉल का कारण बनती हैं बालों को धोते समय की गई ये 5 गलतियां

1. गलत तरीके से शैम्पू करना

कई लोग स्कैल्प को अच्छी तरह गीला किए बिना ही बालों पर सीधा शैम्पू लगा देते हैं या जरूरत से ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। इससे बालों के प्राकृतिक तेल (natural oils) हट जाते हैं और बाल रूखे तथा कमजोर होकर टूटने लगते हैं। शैम्पू हल्के हाथ से, केवल स्कैल्प पर करें और ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से बचें।

2. पानी का तापमान

बालों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल भी एक बड़ी गलती है। गरम पानी बालों के नेचुरल ऑयल को निकाल देता है, जिससे बाल कमजोर और ड्राई हो जाते हैं। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

3. बालों से शैम्पू साफ ना करना

अक्सर लोग जल्दबाजी में शैम्पू या कंडीशनर को ठीक से नहीं धो पाते। इससे प्रोडक्ट का अवशेष (residue) बालों और स्कैल्प पर ही लगा रह जाता है, जो रोमछिद्रों बंद करके स्कैल्प पर खुजली और हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं।

4. कंडीशनर का गलत इस्तेमाल

कंडीशनर केवल बालों के सिरे पर लगाया जाना चाहिए, स्कैल्प पर नहीं। स्कैल्प पर लगाने से तेल जमता है और बाल भारी, तैलीय और कमजोर हो जाते हैं।

5. बालों को सुखाने का गलत तरीका

गीले बाल बहुत कमजोर होते हैं, और तौलिये से जोर से रगड़ने पर बाल टूटते और झड़ते हैं। गीले बाल को हल्के से निचोड़ें या सूखे सूती कपड़े से दबाकर पानी निकालें।

इन गलतियों को भी करने से बचें

इन गलतियों के अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालों के क्लीनिंग रूटीन के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है। पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार जैसे प्रोटीन, आयरन और विटामिन से भरपूर खाना, नियमित नींद और तनाव नियंत्रण बालों को मजबूत रखने में मदद करते हैं।

सलाह- बाल धोने की सही आदतें अपनाकर आप सिर्फ बालों के झड़ने को ही नहीं रोक सकते, बल्कि बालों को अधिक मजबूत, चमकदार और स्वस्थ भी रख सकते हैं। अगर फिर भी बालों का झड़ना बढ़ रहा है, तो त्वचा विशेषज्ञ से जांच कराना सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि कई बार अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन्स भी बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
