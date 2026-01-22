झड़ते बालों से हैं परेशान? तो फौरन बदलें बाल धोने का तरीका; एक्सपर्ट्स ने दी बड़ी चेतावनी

संक्षेप: डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शितिज गोयल कहते हैं कि हेयर फॉल के पीछे आनुवंशिक या खान-पान ही बड़ी वजह नहीं होती हैं, बल्कि 'हेयर वॉश' यानी बाल धोते समय की जाने वाली वे छोटी गलतियां भी हैं, जिन्हें हम रोज अनजाने में दोहराते हैं।

आजकल बालों का झड़ना एक आम समस्या बन गया है। जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ उम्र या जेनेटिक कारणों से जोड़कर देखते हैं। जबकि हकीकत में कई बार बाल धोने के कुछ गलत तरीकों की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या होने लगती है। बालों की स्वच्छता और उन्हें धोने का सही तरीका ही यह तय करता है कि आपके बाल कितने लंबे समय तक आपका साथ देंगे। शारदाकेयर हेल्थसिटी के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शितिज गोयल कहते हैं कि हेयर फॉल के पीछे आनुवंशिक या खान-पान ही बड़ी वजह नहीं होती हैं, बल्कि 'हेयर वॉश' यानी बाल धोते समय की जाने वाली वे छोटी गलतियां भी हैं, जिन्हें हम रोज अनजाने में दोहराते हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी 5 आम गलतियां हैं जिन्हें सुधार कर आप बालों का झड़ना तुरंत रोक सकते हैं।

हेयर फॉल का कारण बनती हैं बालों को धोते समय की गई ये 5 गलतियां 1. गलत तरीके से शैम्पू करना कई लोग स्कैल्प को अच्छी तरह गीला किए बिना ही बालों पर सीधा शैम्पू लगा देते हैं या जरूरत से ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। इससे बालों के प्राकृतिक तेल (natural oils) हट जाते हैं और बाल रूखे तथा कमजोर होकर टूटने लगते हैं। शैम्पू हल्के हाथ से, केवल स्कैल्प पर करें और ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से बचें।

2. पानी का तापमान बालों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल भी एक बड़ी गलती है। गरम पानी बालों के नेचुरल ऑयल को निकाल देता है, जिससे बाल कमजोर और ड्राई हो जाते हैं। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

3. बालों से शैम्पू साफ ना करना अक्सर लोग जल्दबाजी में शैम्पू या कंडीशनर को ठीक से नहीं धो पाते। इससे प्रोडक्ट का अवशेष (residue) बालों और स्कैल्प पर ही लगा रह जाता है, जो रोमछिद्रों बंद करके स्कैल्प पर खुजली और हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं।

4. कंडीशनर का गलत इस्तेमाल कंडीशनर केवल बालों के सिरे पर लगाया जाना चाहिए, स्कैल्प पर नहीं। स्कैल्प पर लगाने से तेल जमता है और बाल भारी, तैलीय और कमजोर हो जाते हैं।

5. बालों को सुखाने का गलत तरीका गीले बाल बहुत कमजोर होते हैं, और तौलिये से जोर से रगड़ने पर बाल टूटते और झड़ते हैं। गीले बाल को हल्के से निचोड़ें या सूखे सूती कपड़े से दबाकर पानी निकालें।

इन गलतियों को भी करने से बचें इन गलतियों के अलावा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालों के क्लीनिंग रूटीन के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है। पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार जैसे प्रोटीन, आयरन और विटामिन से भरपूर खाना, नियमित नींद और तनाव नियंत्रण बालों को मजबूत रखने में मदद करते हैं।