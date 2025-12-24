एक्ने बार-बार क्यों लौट आते हैं? डॉ. आंचल पंथ बता रही हैं इससे जुड़ी 5 वजह

मुंहासे (Acne) को अक्सर लोग सिर्फ चेहरे की स्किन प्रॉब्लम मानते हैं और सारा फोकस फेसवॉश, क्रीम और सीरम पर ही रखते हैं। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आंचल पंथ के अनुसार, अगर बार-बार पिंपल्स हो रहे हैं तो वजह सिर्फ चेहरे की स्किन नहीं, बल्कि आपकी स्कैल्प हाइजीन और तकिया कवर भी हो सकते हैं। गंदा स्कैल्प, ऑयली बाल, डैंड्रफ और पसीना मिलकर बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जब आप सोते हैं तो ये सारी गंदगी तकिए पर ट्रांसफर हो जाती है और फिर वही तकिया बार-बार आपकी स्किन से रगड़ खाता है। इसका असर खासकर फोरहेड, टेंपल्स, जॉलाइन और बैक पर दिखता है। नतीजा- नए पिंपल्स, ज्यादा सूजन और देर से ठीक होने वाला एक्ने। Dr. Aanchal Panth के अनुसार, यही आदतें एक्ने को बार-बार ट्रिगर करती हैं और उसे ठीक होने से रोकती हैं।