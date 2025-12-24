एक्ने बार-बार क्यों लौट आते हैं? डॉ. आंचल पंथ बता रही हैं इससे जुड़ी 5 वजह
मुंहासों की समस्या को अक्सर सिर्फ चेहरे की स्किन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन असली वजह कई बार हमारी रोजमर्रा की छुपी आदतें होती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आंचल पंथ बता रही हैं वो आम गलतियां जो एक्ने को ठीक होने नहीं देतीं।
मुंहासे (Acne) को अक्सर लोग सिर्फ चेहरे की स्किन प्रॉब्लम मानते हैं और सारा फोकस फेसवॉश, क्रीम और सीरम पर ही रखते हैं। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आंचल पंथ के अनुसार, अगर बार-बार पिंपल्स हो रहे हैं तो वजह सिर्फ चेहरे की स्किन नहीं, बल्कि आपकी स्कैल्प हाइजीन और तकिया कवर भी हो सकते हैं। गंदा स्कैल्प, ऑयली बाल, डैंड्रफ और पसीना मिलकर बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जब आप सोते हैं तो ये सारी गंदगी तकिए पर ट्रांसफर हो जाती है और फिर वही तकिया बार-बार आपकी स्किन से रगड़ खाता है। इसका असर खासकर फोरहेड, टेंपल्स, जॉलाइन और बैक पर दिखता है। नतीजा- नए पिंपल्स, ज्यादा सूजन और देर से ठीक होने वाला एक्ने। Dr. Aanchal Panth के अनुसार, यही आदतें एक्ने को बार-बार ट्रिगर करती हैं और उसे ठीक होने से रोकती हैं।
5 सामान्य गलतियां
- स्कैल्प हाइजीन को इग्नोर करना: हमारी स्कैल्प में चेहरे से कहीं ज्यादा सेबेशियस (oil) ग्लैंड्स होती हैं। जब स्कैल्प ठीक से साफ नहीं होती तो वहां तेल, पसीना, डैंड्रफ और माइक्रोऑर्गेनिज्म जमा होने लगते हैं। ये सीधे स्किन पर नहीं दिखते, लेकिन रात को सोते समय यही गंदगी तकिए पर ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद हर रात वही पिलो कवर आपकी त्वचा के संपर्क में आता है जिससे सूजन, नए पिंपल्स और पुराने एक्ने की हीलिंग धीमी हो जाती है।
- पिलो कवर देर से बदलना: एक ही तकिया कवर पर तेल, डेड स्किन सेल्स, बैक्टीरिया और हेयर प्रोडक्ट्स जमा होते रहते हैं। एक्ने-प्रोन स्किन के लिए यह सबसे बड़ा ट्रिगर है।
- हेयर प्रोडक्ट्स का स्किन से संपर्क: हेयर ऑयल, सीरम, लीव-इन कंडीशनर जब जॉलाइन, पीठ या कंधों को छूते हैं तो पोर्स क्लॉग होकर बैक एक्ने और जॉलाइन एक्ने बढ़ाते हैं।
- रात को खुले बालों के साथ सोना: खुले बाल चेहरे और पीठ से रगड़ खाते हैं जिससे स्किन पर लगातार ऑयल और गंदगी ट्रांसफर होती रहती है।
- सिर्फ टॉपिकल क्रीम पर भरोसा करना: जब तक हाइजीन और ट्रिगर्स कंट्रोल में नहीं होंगे, तब तक दवाइयां भी सीमित असर ही दिखाएंगी।
क्या करें?
- स्कैल्प टाइप के अनुसार 2–3 बार हफ्ते में हेयर वॉश करें।
- एक्ने-प्रोन स्किन के लिए हर 2–3 दिन में पिलो कवर बदलें।
- सोने से पहले बाल ढीले बांधें या ब्रेड करें।
- हेयर प्रोडक्ट्स को चेहरे और पीठ से दूर रखें।
- सिल्क या कॉटन पिलो कवर का इस्तेमाल करें
नोट: Dr. Aanchal Panth के अनुसार, एक्ने सिर्फ चेहरे की समस्या नहीं है। गंदी स्कैल्प, पुराने पिलो कवर और हेयर प्रोडक्ट्स बार-बार स्किन से संपर्क में आकर सूजन और नए पिंपल्स बढ़ाते हैं। सही स्कैल्प हाइजीन और साफ तकिया कवर एक्ने कंट्रोल में अहम भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी स्किन समस्या के लिए अन्य डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें।
