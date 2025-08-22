दर्द भरे फिलर्स के बिना भी होंठ लगेंगे खूबसूरत, बस अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे 5 best home remedies to get fuller plump lips without getting painful lip filler, ब्यूटी टिप्स - Hindustan
दर्द भरे फिलर्स के बिना भी होंठ लगेंगे खूबसूरत, बस अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

लिप फिलर्स पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहे हैं, लेकिन दर्द भरे फिलर्स के बिना भी आप अपने होंठों को आकर्षक और खूबसूरत बना सकती हैं। कैसे? बता रही हैं शांभवी

Manju Mamgain हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 05:00 PM
दर्द भरे फिलर्स के बिना भी होंठ लगेंगे खूबसूरत, बस अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर उर्फी जावेद कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो की वजह से चर्चा में थीं। इस वीडियो में उनका चेहरा और होंठ बुरी तरह से सूजे हुए थे। वजह थी, होंठों के बेडौल आकार की वजह से लिप फिलर्स को हटवाना। लिप फिलर्स होंठों के आकार को बड़ा और बेहतर बनाने के लिए इंजेक्शन के माध्यम से होंठों में डाले जाते हैं। लिप फिलर्स अमूमन हयालूरोनिक एसिड से बने होते हैं। यह एसिड शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो त्वचा में नमी और लचीलापन को बरकरार रखने में मदद करता है। जब इन्हें होंठों में इंजेक्शन के माध्यम से डाला जाता है, तो ये होंठों के आकार को तुरंत बेहतर बना देते हैं। फिलर्स अलग-अलग मोटाई और असर की अवधि के साथ आते हैं, जिन्हें व्यक्ति की जरूरत और सौंदर्य लक्ष्यों के हिसाब से चुना जाता है। पर कमाल की बात यह है कि होंठों की खूबसूरती को निखारने और उसे बड़ा आकार देने के लिए आपको यह दर्द सहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ बेहद आसान तरीकों की मदद से भी होंठों की खूबसूरती को निखार सकती हैं। कौन-कौन से हैं ये तरीके, आइए जानें :

1- पानी पिएं खूब

सेहतमंद शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि सेहतमंद त्वचा के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। खूबसूरत होंठों की ख्वाहिश है, तो बस किसी एक दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पर्याप्त मात्रा में पानी से शरीर में नमी की समुचित मात्रा बरकरार रहेगी और आपके होंठ चौबीसों घंटे मुलायम और खूबसूरत दिखेंगे। जब शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, तो सिर्फ पेट्रोलियम जेली भी आपके होंठों की चमक को बढ़ाने में प्रभावी साबित होगी।

2- फेशियल योग का सहारा

आप फेशियल योग की मदद से अपने पतले होंठ को भरा-भरा बना सकती हैं। इसके लिए दोनों होंठों को एक साथ दबाकर 15 सेकंड के लिए रखें। फिर थोड़ा-सा मुस्कुराएं और होंठों को 15 सेकेंड के लिए वैसे ही रखें। अब अच्छी तरह से मुस्कुराएं और होंठों के किनारों को कुछ सेकेंड के लिए ऊपर की ओर उठाएं। लगातार कुछ दिनों तक दिन से तीन से चार बार ऐसा करने से होंठों पर असर दिखने लगेगा।

3- मृत त्वचा की छुट्टी

सिर्फ चेहरे की त्वचा पर नहीं, होंठों पर भी मृत त्वचा जमा होती है। हफ्ते में दो बार हल्के स्क्रब से होंठों को एक्सफॉलिएट करें। ऐसा करने से होंठों में रक्तसंचार बेहतर होगा और आपके होंठ प्राकृतिक रूप से गुलाबी और भरे-भरे दिखेंगे। आप शहद और चीनी जैसे घरेलू स्क्रब आजमा सकती हैं।

4- यूवी किरणों से होंठों को बचाएं

जिस तरह हम त्वचा पर सनस्क्रीन लगाते हैं, वैसे ही होंठों को भी यूवी किरणों से बचाना जरूरी है। सूरज की किरणें होंठों को रूखा बना सकती हैं और उनमें कालेपन व झुर्रियां ला सकती हैं, जिससे वे पतले और बेजान लग सकते हैं। होंठों पर आप लिप बाम तो लगाती ही होंगी, अब से अपने लिए एसपीएफ युक्त लिप बाम खरीदें।

5- आहार भी हो खास

कॉलेजन होंठों को भरा-भरा और कोमल बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शरीर में इसका स्तर कम होने लगता है। अपनी डाइट में कॉलेजन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, बेरीज और सूखे मेवों को शामिल करें। नियमित रूप से इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से आपके होंठ प्राकृतिक रूप से सेहतमंद और खूबसूरत दिखेंगे।

मेकअप की मदद

मेकअप से जुड़ी विभिन्न तकनीक की मदद से भी आप होंठों की खूबसूरती को निखार सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले लिप लाइनर की मदद से होंठों पर थोड़ा बाहर की ओर से लाइनर का इस्तेमाल करें। लिप लाइनर के लिए न्यूड या हल्का गुलाबी न्यूड शेड चुनें। इसे अपने होंठों की आउटलाइन पर लगाकर मिलाएं। इससे चौड़े होंठों का भ्रम पैदा होगा। होंठो को उभरा हुआ दिखाने के लिए एक ग्लॉसी लिपस्टिक का चुनाव करें, क्योंकि यह मैट लिपस्टिक की तुलना में आपके होंठों को भरा हुआ बनाएगी। यदि आपके पतले होंठ हैं, तो डार्क लिपस्टिक का उपयोग करने से बचें। ऊपरी होंठ की आउटलाइन और होंठों के ठीक बीच वाले हिस्से को हाइलाइटर की मदद से हल्का उभार दें। होंठ बड़े और भरे हुए दिखेंगे।

