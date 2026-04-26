गर्मी में सन प्रोटेक्शन के साथ ठंडक का एहसास देंगी ये 5 टॉप रेटेड कूलिंग सनस्क्रीन

अक्सर लोग गर्मी में पसीना और चिपचिपापन के कारण सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए इस बार कूलिंग सनस्क्रीन ट्राई करें!

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सनस्क्रीन एक ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट है, जो रोजाना इस्तेमाल होता है। चाहे आप मेकअप लगाएं या न लगाएं सनस्क्रीन तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। घर के अंदर हो या बाहर या फिर कोई भी मौसम हो, सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। अक्सर लोग गर्मी में पसीना और चिपचिपापन के कारण सनस्क्रीन स्किप कर देते हैं, जो आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए इस बार कूलिंग सनस्क्रीन ट्राई करें! इनका हल्का टेक्सचर त्वचा में आराम से अवशोषित हो जाता है और किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ता। साथ ही ये त्वचा पर ठंडक का एहसास बनाए रखते हैं, जिससे आपको पूरे दिन तरोताजगी का एहसास होता है। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और ऑर्डर करें ये 5 टॉप रेटेड कूलिंग सनस्क्रीन।

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Sun Scoop का ये कूलिंग लाइटवेट सनस्क्रीन का फॉर्मूला त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे चिपचिपी गर्मी में भी आपकी स्किन फ्रेश रहती है। वहीं ये ठंडक का एहसास बनाए रखता है और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। इस तरह आपकी स्किन तरोताजा महसूस होती है। ये SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ आयेगा, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों के साथ ही ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देगा। इसमें रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, साथ ही ये सनस्क्रीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अगर आपको भी त्वचा में सूजन है, तो ये परफेक्ट रहेगी। साथ ही एलोवेरा भी है, जो त्वचा में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। तो ज्यादा न सोचें ।ओबील उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

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Earth Rhythm डेली कूलिंग सनस्क्रीन स्टिक आपको बहुत पसंद आएगा, इसे एक बार ट्राई करें। ये मैट सनस्क्रीन SPF 60 PA++++ प्रोटेक्शन के साथ आएगी, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से पूरी तरह प्रोटेक्शन देती है। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवल करती हैं या फिर कहीं ट्रिप पर जा रही हैं, तो इस सनस्क्रीन को अपने साथ कैरी करें। ये बहुत काम की चीज है। ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये परफेक्ट रहेगी। इसमें मौजूद एलोवेरा त्वचा को कूलिंग इफेक्ट देते हैं, साथ ही साथ ह्वालूरॉनिक एसिड भी है, जो स्किन को हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रखती है।

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Hyphen fluid कूलिंग सनस्क्रीन समर्स के लिए परफेक्ट है। ये लाइटवेट सनस्क्रीन त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाती है। अगर आपकी स्किन अधिक ऑयली है, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। इसका SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। अगर आप इस समर वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ ये सनस्क्रीन जरूर कैरी करें। यह त्वचा को सन प्रोटेक्शन देने के साथ ही पिगमेंटेशन, टैनिंग और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद करती है। ये 8 घंटों का लंबा प्रोटेक्शन देती है, इसलिए आप बेफिक्र होकर इसे अप्लाई करें।

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Garnier सुपर कूलिंग सनस्क्रीन जेल मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसका SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। अगर आपकी स्किन ऑयली और सेंसिटिव है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। ये 8 घंटों तक त्वचा को प्रोटेक्ट करती है और तरोताजगी बनाए रखती है। अगर आप भी गर्मी में सनस्क्रीन अवॉयड कर देती हैं, तो ये गलती दोबारा न दोहराएं। ये खतरनाक हो सकता है। इस स्वीट रेजिस्टेंट है, 12 घंटे तक ऑयल कंट्रोल में मदद करती है।

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गर्मी में कूलिंग सनस्क्रीन त्वचा पर जादुई महसूस होती है। Dot&Key की ये सनस्क्रीन बेहद लाइटवेट है और त्वचा में आसानी से अवशोषित हो जाती है। इसका SPF 50 PA++++ फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। इसमें ह्वालूरॉनिक एसिड है, तो ठंडक के साथ-साथ त्वचा हाइड्रेटेड भी रहती है। इसे अप्लाई करते ही त्वचा में ठंडक का एहसास होता है। अगर आप सनस्क्रीन लेने पर विचार कर रहे हैं, तो नियमित इस्तेमाल के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है।

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