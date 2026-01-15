गुच्छों में बालों का गिरना-झड़ना होगा बंद! शैंपू करने से 1 घंटे पहले लगाएं ये आयुर्वेदिक तेल
बालों के झड़ने-टूटने और ग्रोथ कम होने की समस्या से आजकल हर दूसरी महिला परेशान है। आप भी कई शैंपू-तेल बदल चुके होंगे लेकिन क्या आपने अपनी दादी-नानी के समय के तेल ट्राई किए हैं। पहले ही महिलाएं हर दिन तेल लगाती थीं और उनके बाल मजबूत होते थे।
बालों के टूटने, झड़ने और लंबे न होने की समस्या से आजकल हर औरत परेशान है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी गंजेपन-झड़ने से दुखी हो चुके हैं। कई शैंपू, तेल बदलकर देख चुके हैं, तो अब कुछ पुराने नुस्खों को भी आजमाकर देख लें। पुराने जमाने के लोगों के बाल आज भी मजबूत हैं, इसकी वजह उनका अच्छा खान-पान और सही तेल चुनना था। पुराने समय में महिला-पुरुष बालों में हर दिन तेल लगाकर फिर कंघी करते हैं। आजकल बालों में तेल लगाना ओल्ड फैशन हो चुका है, ऐसे में हेयर प्रॉब्लम्स भी बढ़ चुकी हैं। अगर आप अपने बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक तेल आजमाकर देख लें। इन तेलों को दादी-नानी खूब लगाया करती थीं।
कौन से आयुर्वेदिक तेल
1- भृंगराज तेल
अगर आपके घर में नानी-दादी होंगी, तो कभी न कभी भृंगराज तेल की बात जरूर हुई होगी। भृंगराज तेल में कई जड़ी-बूटियां होती थीं, जो बालों का झड़ना, टूटना, असमय सफेद होने की समस्या को खत्म कर देती थी। आप इस तेल को बालों में लगा सकती हैं।
2- आंवला तेल
आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, वैसे ही इसका तेल भी गुणकारी माना जाता है। आंवला का तेल बालों में लगाने से झड़ना, टूटने की समस्या, बालों की ग्रोथ, सॉफ्टनेस आती है। आंवला के पानी से पुराने जमाने के लोग बाल भी धोते थे।
3- नारियल तेल
नारियल तेल तो लोग आज भी लगाते हैं। विटामिन ई से भरपूर नारियल तेल बालों की जड़ों को पोषण देता है और शाइन लाने में हेल्प करता है। नारियल तेल गुनगुना करके बालों में लगाना फायदेमंद होता है। नारियल तेल में मेथी का दाना डालकर गर्म करके भी लगा सकते हैं।
4- तिल का तेल
तिल के तेल में अमीनो एसिड और विटामिन ई होता है, जो बालों को मजबूत देता है। इससे बाल लंबे और घने भी होते हैं। आप बालों में तिल का तेल भी लगा सकती हैं। सफेद तिल का तेल बाजार में मिल जाता है।
5- रोजमेरी ऑयल
बालों की ग्रोथ बढ़ानी है और झड़ना कम करना है, तो रोजमेरी का तेल लगाएं। रोजमेरी का तेल बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इससे स्कैल्प भी मजबूत होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। हफ्ते में एक बार आप रोजमेरी का तेल लगाकर मसाज कर सकती हैं।
कैसे लगाएं
बालों में तेल पूरी रात लगाकर न रखें, ऐसा करने से बाल टूटते ज्यादा है। आप शैंपू करने से 1 घंटा पहले बालों में तेल लगाएं और फिर शैंपू से बालों को अच्छे से साफ करें। इससे बालों को तेल का पोषण भी मिलेगा और गंदगी भी साफ हो जाएगी।
पैच टेस्ट- किसी भी तरह की एलर्जी होने पर इन तेलों को लगाने से पहले पैच टेस्ट करें या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
