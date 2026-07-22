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ना सीरम, ना फेशियल! आयुर्वेद में बताई इन 5 आदतों से सुधर गई एक्सपर्ट की स्किन

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद भी स्किन में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है तो आपको कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है। यहां देखिए 5 आयुर्वेदिक आदतें जिन्हें अपनाकर स्किन में बदलाव दिखने लगेगा।  

ना सीरम, ना फेशियल! आयुर्वेद में बताई इन 5 आदतों से सुधर गई एक्सपर्ट की स्किन

स्किन केयर के लिए लोग तरह-तरह के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। आजकल बहुत से लोग मॉर्निंग और नाइट दोनों के लिए अलग-अलग तरह के स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं। हालांकि, एक ही शिकायत करते हैं कि लंबे समय से एक ही चीज का इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें अपनी स्किन पर कोई खास फर्क नहीं दिखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आयुर्वेद कंसल्टेंट डॉ. प्रियंका कटरू ने 5 आयुर्वेदिक आदतों के बारे में शेयर किया है। जिन्हें उन्होंने खुद भी फॉलो किया और स्किन में बदलाव को महसूस भी किया। इन आदतों को हर कोई फॉलो कर सकता है। एक्सपर्ट ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने बिना किसी सीरम या फेशियल के स्किन में बदलाव को महसूस किया है। आप भी देखिए स्किन सुधारने वाली आयुर्वेदिक आदतें।

1) आधी रात से पहले सोना

देर रात तक जागने का असर चेहरे पर दिख सकता है। अगर आप रोजाना देर से सोते हैं तो स्किन बेजान और थकी हुई दिखने लगती है। अगर स्किन को यंग रखना चाहते हैं तो नींद को प्राथमिकता दें। ऐसा करने से न सिर्फ एनर्जी बेहतर होगी बल्कि स्किन भी फ्रेश दिखने लगेगी।

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2) सच में भूख लगने पर ही खाना

लगातार स्नैक्स खाते रहने और जरूरत से ज्यादा खाने से पाचन बिगड़ सकता है। आयुर्वेद का मानना ​​है कि स्वस्थ त्वचा की शुरुआत स्वस्थ पाचन से होती है। एक्सपर्ट कहती हैं कि उन्होंने बोरियत में खाना बंद किया, तो उन्हें स्किन पर साफ फर्क महसूस होने लगा।

3) दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करना

आपने अक्सर लोगों को ये सलाह देते हुए सुना होगा कि सुबह की शुरुआत गुनगुना पानी पीकर ही करें। हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले हाइड्रेशन, बाकी सब बाद में। इस आसान आदत से आपको दिनभर बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी और रूटीन भी बेहतर होगा।

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4) रेगुलर नस्य

आयुर्वेद के अनुसार तेल या घी की कुछ बूंदों का इस्तेमाल सेल्फ-केयर रूटीन को हिस्सा बनाएं। ऐसा करके नाक की सेहत को ठीक रखने के साथ-साथ, रोजाना की वेलनेस प्रैक्टिस को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

5) स्किनकेयर ट्रेंड्स को ना करें फॉलो

इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हर प्रोडक्ट हर किसी की स्किन पर काम नहीं करता। आपको यह समझना होगा कि आपकी त्वचा किस टाइप की है और शरीर वात, पित्त या कफ में से किस प्रकृति की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं, इससे ट्रेंड्स को आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय बेहतर चुनाव करने में मदद मिलेगी।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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