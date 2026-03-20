डार्क अंडरआर्म्स से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं शहनाज हुसैन के आसान नुस्खे
Shahnaz Husain के अनुसार डार्क अंडरआर्म्स के लिए नेचुरल घरेलू उपाय सबसे सुरक्षित होते हैं। किचन की आसान चीजों से आप धीरे-धीरे त्वचा को साफ और चमकदार बना सकते हैं।
बाजार में कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनमें केमिकल्स हो सकते हैं जो सेंसिटिव स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेचुरल उपाय हल्के और सुरक्षित होते हैं। ये स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए धीरे-धीरे सुधारते हैं। हालांकि इनका असर दिखने में समय लग सकता है, लेकिन यह लंबे समय के लिए बेहतर होते हैं। Shahnaz Husain भारत की जानी-मानी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं जो अपने आयुर्वेदिक और नेचुरल स्किन केयर टिप्स के लिए मशहूर हैं। उनका भी यही मानना है कि त्वचा की देखभाल के लिए किचन में मौजूद प्राकृतिक चीजें सबसे सुरक्षित और असरदार होती हैं। खासकर सेंसिटिव स्किन जैसे अंडरआर्म्स के लिए वे हमेशा हल्के और घरेलू उपाय अपनाने की सलाह देती हैं, जिससे बिना साइड इफेक्ट के स्किन धीरे-धीरे साफ और हेल्दी बन सके।
1.बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा एक अच्छा नेचुरल एक्सफोलिएटर माना जाता है। यह डेड स्किन सेल्स हटाने और स्किन को साफ करने में मदद करता है। इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा में 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इस पेस्ट को अंडरआर्म्स पर लगाकर हल्के हाथ से मसाज करें। कुछ मिनट बाद पानी से धो लें। यह स्किन को धीरे-धीरे साफ और हल्का बनाने में मदद कर सकता है।
2. मुल्तानी मिट्टी
मुल्तानी मिट्टी स्किन को ठंडक देने और साफ करने के लिए जानी जाती है। यह पसीने और गंदगी को हटाने में मदद करती है। इसके लिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाएं। इसे अंडरआर्म्स पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर पानी से धो लें। यह स्किन को फ्रेश और साफ रखने में मदद कर सकता है।
3. टी ट्री ऑयल
टी ट्री ऑयल एक पावरफुल एसेन्शियल ऑयल है, जो स्किन को साफ और हेल्दी रखने में मदद करता है। लेकिन इसे सीधे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 5 बूंद टी ट्री ऑयल को 1 कप पानी में मिलाएं और स्प्रे बोतल में डाल लें। नहाने के बाद इसे अंडरआर्म्स पर स्प्रे करें और सूखने दें। यह स्किन को साफ रखने और इंफेक्शन से बचाने में मदद कर सकता है।
4. आलू का रस
आलू का रस स्किन को हल्का करने के लिए एक आसान और सुरक्षित उपाय माना जाता है। इसमें नेचुरल ब्लीचिंग गुण होते हैं। आधा आलू कद्दूकस करें और उसका रस निकाल लें। इस रस को अंडरआर्म्स पर लगाएं और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। यह धीरे-धीरे स्किन के रंग को हल्का करने में मदद कर सकता है।
किन बातों का रखें ध्यान?
स्किन को साफ और सूखा रखें, ज्यादा केमिकल वाले डियोड्रेंट से बचें।
- शेविंग की बजाय वैक्सिंग बेहतर हो सकती है।
- टाइट कपड़े पहनने से भी फ्रिक्शन बढ़ सकता है, इसलिए आरामदायक कपड़े पहनें।
- इसके अलावा किसी चीज से एलर्जिक रिएक्शन नजर आए तो तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर दें और स्किन एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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