कुछ गर्ल्स हमेशा अच्छा स्मेल क्यों करती हैं? 4 फेमिनिन सीक्रेट्स जो आप नहीं जानतीं!
Feminine Secrets to Smell Amazing: परफ्यूम के अलावा भी कुछ छोटे-छोटे सीक्रेट्स हैं जो आपको दिन भर फ्रेश और अच्छा स्मेल कराते हैं। इनपर उतनी बात नहीं होती, लेकिन ये बेसिक हाइजीन का ही हिस्सा हैं।
आप कैसे कपड़े पहनती हैं, खुद को कैसे प्रेजेंट करती हैं सिर्फ यही आपको अट्रैक्टिव नहीं बनाता। बल्कि आपकी स्मेल भी इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। खुद ही सोचकर देखिए कि कोई भी इंसान बेशक कितने महंगे कपड़ों में बैठा हो, अगर उसमें से बदबू आ रही है तो जाहिर है आप उसके आसपास बैठना पसंद नहीं करेंगी। अच्छी स्मेल ना सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, बल्कि आपको खुद भी कॉन्फिडेंट महसूस कराती है। इसके लिए परफ्यूम के अलावा भी कुछ छोटे-छोटे सीक्रेट्स हैं जो आपको दिन भर फ्रेश और अच्छा स्मेल कराते हैं। इनपर उतनी बात नहीं होती, लेकिन ये बेसिक हाइजीन का ही हिस्सा हैं। अब तो वैसे भी गर्मियां शुरू हो गई हैं, इन दिनों तो अच्छा स्मेल करना वैसे भी एक चैलेंज होता है। ऐसे में ये फेमिनिन सीक्रेट्स आपको जरूर जान लेने चाहिए ताकि आप हमेशा अट्रैक्टिव स्मेल करें।
अपना एक सिग्नेचर परफ्यूम सिलेक्ट करें
अगर हर बाद आप कोई भी रैंडम परफ्यूम चुन लेती हैं, तो ये आदत बदलने की जरूरत है। आपको अपने लिए एक सिग्नेचर परफ्यूम सिलेक्ट करना चाहिए, जिसे आप ज्यादातर मौकों पर वियर करें। ये आपकी अपनी स्मेल लगना चाहिए। एक सिग्नेचर परफ्यूम होगा तो वो खुशबू आप से ही जुड़ जाएगी। फिर किसी से मिलेंगी तो वो आपकी खुशबू को ही नोटिस करेगा। और हां, आपका सिग्नेचर परफ्यूम काफी माइल्ड और लाइट होना चाहिए जो आपकी नेचुरल स्मेल लगे।
डेंटल हाइजीन बड़ा अहम हिस्सा है
सिर्फ परफ्यूम लगाने से बात नहीं बनती। अगर मुंह खोलते ही बदबू आती है, तो जाहिर है आपका सारा इंप्रेशन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए डेंटल हाइजीन को प्रायोरिटी दें। दिन में दो बार ब्रश जरूर करें। इलेक्ट्रिक टूथब्रश काफी अच्छे से दांतों को क्लीन करता है, आप चाहें तो ले सकती हैं। इसके अलावा जीभ को साफ करने के लिए टंग क्लीनर जरूर यूज करने और दांतों को फ्लॉस भी करती रहें।
कपड़ों पर फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करें
अच्छा स्मेल करने के लिए जरूरी है कि आपके कपड़े भी फ्रेश और खुशबूदार रहें। इसके लिए सबसे सिंपल काम आप कर सकती हैं, फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल करना। इससे आपके कपड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं और उनमें इतनी अच्छी खुशबू आती है कि कई बार आप बिना परफ्यूम के भी अच्छा स्मेल कर सकती हैं। गर्मियों में ये टिप आपको दिन भर फ्रेश और अच्छा स्मेल कराने में काफी हेल्प करेगी।
परफ्यूम वाले हेयर सीरम इस्तेमाल करें
बालों में पसीना काफी जल्दी आता है, खासतौर से समर्स में। ऐसे में हेयर अजीब सा स्मेल करने लगते हैं। अब इन्हें रोज-रोज धोना पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। बेस्ट रहेगा कि आप परफ्यूम वाले हेयर सीरम इस्तेमाल करें। ये बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल भी रखेंगे और खुशबू भी काफी अच्छी आएगी। यकीन मानिए अगर आपके बाल अच्छा स्मेल करते हैं तो ओवरऑल स्मेल भी काफी अट्रैक्टिव हो जाती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
