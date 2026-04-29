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पार्लर में ₹1000 की ब्लीच नहीं करानी पड़ेगी! गर्दन के कालेपन को 2-3 बार में ही दूर कर देंगे ये नुस्खे

Apr 29, 2026 05:25 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Dark Neck Remedies: अगर आपकी गर्दन पर भी कालापन और मैल जम गया है, तो ये इफेक्टिव होम रेमेडीज आपको जरूर ट्राई करनी चाहिएं। आपके पार्लर के ढेरों पैसे बच जाएंगे और रिजल्ट भी हैरान करने वाला आएगा।

पार्लर में ₹1000 की ब्लीच नहीं करानी पड़ेगी! गर्दन के कालेपन को 2-3 बार में ही दूर कर देंगे ये नुस्खे

शरीर की कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें साफ करने पर भी गंदगी और कालापन हटने का नाम नहीं लेता। इन्हीं में से एक है गर्दन, खासकर इसके पीछे हिस्सा; जिसका काला पड़ना एक आम समस्या है। गर्मियों में तो पसीने, धूल-मिट्टी और टैनिंग की वजह से ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार ये नहाते हुए भी हम इस हिस्से की सफाई मिस कर देते हैं, जिससे धीरे-धीरे स्किन का रंग असमान दिखने लगता है। ये कालापन इस हद तक बढ़ जाता है कि देखकर ही अजीब लगता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इसे आप घर ही साफ कर सकते हैं, बिना महंगे प्रोडक्ट्स खरीदे। अगर आपकी नेक भी डार्क हो गई है, तो यहां बताई गई 4 रेमेडीज में से कोई एक ट्राई करें। रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे।

आलू करेगा नेचुरल ब्लीच की तरह काम

आलू एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, जो स्किन का कालापन, दाग-धब्बे और टैनिंग रिमूव करने में काफी इफेक्टिव है। इसे छिलके सहित कद्दूकस कर लें और फिर निचोड़कर इसका रस निकाल लें। अब आलू के रस में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं। ये भी स्किन को ब्राइट बनाने में काफी इफेक्टिव है। इन दोनों को मिक्स कर के किसी ब्रश या कॉटन की मदद से अपनी नेक पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद साफ पानी से धो लें। ये रेमेडी गर्दन के कालेपन और टैनिंग को रिमूव करने में काफी इफेक्टिव है।

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जरा सा बेकिंग सोडा साफ करेगा कालापन

गर्दन पीछे से ज्यादा ही काली हो गई है, तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर एक पेस्ट सा तैयार कर लें। इसे गर्दन पर अप्लाई करें और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए पानी की मदद से इसे साफ कर लें। बेकिंग सोडा आपकी गर्दन पर जमे हुए मैल और कालेपन की छुट्टी कर देगा।

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बेसन और हल्की पैक से दूर होगी टैनिंग

धूप की वजह से गर्दन पर टैनिंग होना गर्मियों में आम है। इसे रिमूव करने के लिए आप थोड़े से बेसन में हल्दी पाउडर और दही मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर सकती हैं। 15-20 मिनट के लिए इसे भी लगा रहने दें, फिर रगड़ते हुए पानी से साफ कर लें। इससे टैनिंग 2-3 बार में ही काफी हद तक रिमूव हो जाती है और स्किन एकदम सॉफ्ट भी होती है।

नींबू और शहद भी हैं काफी इफेक्टिव

गर्दन पर जमे मैल और कालेपन को दूर करने के लिए आप शहद में नींबू का रस मिलाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। नींबू स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है और टैनिंग रिमूव करता है। वहीं शहद स्किन को मॉइश्चराइज रखता है और गर्दन को ड्राई होने से बचाता है। इसे भी 15-20 मिनट रखने के बाद वॉश कर लें, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।

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(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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