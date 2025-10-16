करीना की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए- दिवाली पार्टी में सुंदर दिखने के 3 टिप्स
संक्षेप: साल 2007 से करीना कपूर न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर को फॉलो कर रही हैं। रुजुता अक्सर हेल्थ-ब्यूटी से जुड़ी चीजें शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि दिवाली पर ग्लोइंग स्किन पाने के लिए क्या करें।
दिवाली का त्योहार अब लोग पार्टी करके भी सेलिब्रेट करते हैं। पूजा करने के बाद ज्यादातर लोगों का पार्टी करने का प्लान होता है। ऐसे में लड़कियां पार्लर जाकर फेशियल या क्लीनअप करवाती हैं। तो वही कुछ लोग घर पर ही स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं। कई लोग सेलेब्स के स्किन केयर टिप्स को अपनाते हैं। अगर आप भी चमकती त्वचा के लिए इतनी मेहनत करती हैं, तो हम आपको कुछ आसान चीजें बताते हैं। करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट ने त्वचा पर रेडिएंट ग्लो लाने के लिए काफी आसान तरीके बताये हैं।
कौन हैं रुजुता दिवेकर
साल 2007 से करीना कपूर हेल्थ एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर को फॉलो कर रही हैं। रुजुता ने ही करीना को जीरो साइज करने में मदद की थी। तब से आज तक करीना रुजुता से ब्यूटी या हेल्थ टिप्स लेती आ रही हैं। रुजुता अक्सर इंस्टाग्राम पर हेल्थ या ब्यूटी से जुड़े वीडियो शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने दिवाली में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए क्या करें, ये बताते हुए वीडियो शेयर किया है।
पहला स्टेप
रुजुता का कहना है कि आपको अगर शाम को पार्टी में जाना है, तो सुबह से ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। पार्टी में जाने से पहले भी 2 ग्लास पानी जरूर पिएं। पानी न सिर्फ बॉडी को हाइड्रेट करता है बल्कि स्किन को क्लियर-क्लीन करता है। पानी की जगह आप नींबू या नारियल पानी भी पी सकते हैं।
दूसरा स्टेप
केला, जी हां, रुजुता का कहना है कि पार्टी में जाने से पहले 1-2 केला जरूर खाएं। केला कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पार्टी में जाने से पहले केला खाने से इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर और पोटैशियम बॉडी को एनर्जी देता है और चेहरे की थकान मिटाता है।
तीसरा स्टेप
तीसरा तरीका है हींग वाली छाछ। रुजुता का कहना है कि पार्टी से आने के बाद 1 ग्लास छाछ में हींग, काला नमक डालकर पी लें। इससे पेट दर्द, कब्ज, ब्लोटिंग नहीं होगी और अगले दिन भी आपकी स्किन फ्रेश और चमकती हुई दिखेगी।
