Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटी3 natural tips for glowing skin on diwali party by kareena kapoor nutritionist rujuta diwekar

करीना की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए- दिवाली पार्टी में सुंदर दिखने के 3 टिप्स

संक्षेप: साल 2007 से करीना कपूर न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर को फॉलो कर रही हैं। रुजुता अक्सर हेल्थ-ब्यूटी से जुड़ी चीजें शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि दिवाली पर ग्लोइंग स्किन पाने के लिए क्या करें।

Thu, 16 Oct 2025 05:47 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
करीना की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए- दिवाली पार्टी में सुंदर दिखने के 3 टिप्स

दिवाली का त्योहार अब लोग पार्टी करके भी सेलिब्रेट करते हैं। पूजा करने के बाद ज्यादातर लोगों का पार्टी करने का प्लान होता है। ऐसे में लड़कियां पार्लर जाकर फेशियल या क्लीनअप करवाती हैं। तो वही कुछ लोग घर पर ही स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हैं। कई लोग सेलेब्स के स्किन केयर टिप्स को अपनाते हैं। अगर आप भी चमकती त्वचा के लिए इतनी मेहनत करती हैं, तो हम आपको कुछ आसान चीजें बताते हैं। करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट ने त्वचा पर रेडिएंट ग्लो लाने के लिए काफी आसान तरीके बताये हैं।

कौन हैं रुजुता दिवेकर

साल 2007 से करीना कपूर हेल्थ एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर को फॉलो कर रही हैं। रुजुता ने ही करीना को जीरो साइज करने में मदद की थी। तब से आज तक करीना रुजुता से ब्यूटी या हेल्थ टिप्स लेती आ रही हैं। रुजुता अक्सर इंस्टाग्राम पर हेल्थ या ब्यूटी से जुड़े वीडियो शेयर करती रहती हैं। अब उन्होंने दिवाली में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए क्या करें, ये बताते हुए वीडियो शेयर किया है।

पहला स्टेप

रुजुता का कहना है कि आपको अगर शाम को पार्टी में जाना है, तो सुबह से ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। पार्टी में जाने से पहले भी 2 ग्लास पानी जरूर पिएं। पानी न सिर्फ बॉडी को हाइड्रेट करता है बल्कि स्किन को क्लियर-क्लीन करता है। पानी की जगह आप नींबू या नारियल पानी भी पी सकते हैं।

दूसरा स्टेप

केला, जी हां, रुजुता का कहना है कि पार्टी में जाने से पहले 1-2 केला जरूर खाएं। केला कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पार्टी में जाने से पहले केला खाने से इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। इसमें मौजूद नेचुरल शुगर और पोटैशियम बॉडी को एनर्जी देता है और चेहरे की थकान मिटाता है।

तीसरा स्टेप

तीसरा तरीका है हींग वाली छाछ। रुजुता का कहना है कि पार्टी से आने के बाद 1 ग्लास छाछ में हींग, काला नमक डालकर पी लें। इससे पेट दर्द, कब्ज, ब्लोटिंग नहीं होगी और अगले दिन भी आपकी स्किन फ्रेश और चमकती हुई दिखेगी।

ये भी पढ़ें:गुच्छों में झड़ रहे हैं बाल, किचन के ये मसाले आएंगे काम
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care kareena kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।