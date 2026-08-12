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ग्लोइंग स्किन के लिए हल्दी-बेसन-दही छोड़ें, ये 3 चीजें ट्राई करें

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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चेहरे पर ग्लो चाहिए, लेकिन हर बार हल्दी, बेसन और दही वाला फेस पैक नहीं लगाना चाहते? तो इस बार घर में मौजूद सिर्फ तीन चीजों से बना यह आसान फेस पैक ट्राई करें और स्किन को दें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर।

Glowing Skin Homemade face pack
हल्दी-बेसन के बिना भी चेहरे पर ग्लो ला सकते हैं। घर की 3 चीजों से बना यह फेस पैक जरूर ट्राई करें।

चेहरे पर ग्लो चाहिए तो हर बार हल्दी, बेसन और दही ही क्यों? अगर इन पुराने फेस पैक्स से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो इस बार रसोई में रखी कुछ आसान चीजों से बना यह फेस पैक ट्राई कर सकते हैं। इसे तैयार करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाना है। खास बात यह है कि यह फेस पैक त्वचा को मुलायम और फ्रेश दिखाने पर फोकस करता है, इसलिए अगर चेहरा थोड़ा रूखा या थका-थका नजर आ रहा है, तो इसे अपने वीकली स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

इन 3 चीजों से बनेगा फेस पैक

चावल

आलू का रस

बादाम का तेल

1. सबसे पहले चावल

लगभग 4-5 चम्मच चावल लें और उन्हें अच्छी तरह धो लें। अब चावल को पानी में अच्छी तरह उबाल लें। चावल पकने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी रहने दें और इसे रातभर के लिए ढककर रख दें। अगले दिन इन्हें थोड़े से पानी के साथ पीसकर एकदम मुलायम पेस्ट बना लें।

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2. आलू का रस

अब तैयार चावल के पेस्ट में करीब एक छोटा चम्मच आलू का रस डालें। इसके लिए कच्चे आलू को धोकर थोड़ा कद्दूकस करें और साफ कपड़े की मदद से उसका रस निकाल लें। रस निकालने के बाद इसे तुरंत इस्तेमाल करना बेहतर है। आलू के रस को पेस्ट में अच्छी तरह मिला लें, ताकि कोई गांठ ना रहे।

आलू का रस

3. बादाम का तेल

अब इसमें करीब एक छोटा चम्मच बादाम का तेल डालें और सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। आपका होममेड फेस पैक तैयार है। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत ज्यादा पतला ना हो, वरना चेहरे पर लगाना मुश्किल हो सकता है।

बादाम तेल

चेहरे पर कैसे लगाएं?

  • सबसे पहले चेहरे को हल्के फेसवॉश या पानी से साफ कर लें। अब तैयार पेस्ट से चेहरे पर एक पतली लेयर लगाएं।
  • इसे करीब 15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। जब पैक सूखने लगे तो चेहरे को हल्के हाथ से साफ कर लें।
  • इसके बाद स्किन ड्राई लगे तो अपना रेगुलर मॉइश्चराइजर लगा लें।

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फेस पैक से क्या फायदा मिल सकता है?

  1. सॉफ्ट स्किन: चावल और बादाम का तेल त्वचा को सॉफ्ट रखने में मदद करते हैं। फेस पैक धोने के बाद चेहरा पहले से ज्यादा सॉफ्ट और अच्छा महसूस हो सकता है।
  2. फ्रेश लुक: अगर चेहरा थका-थका या बेजान लग रहा है, तो यह फेस पैक उसे फ्रेश और क्लीन दिखाने में मदद कर सकता है।
  3. त्वचा में नमी: बादाम का तेल त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए जिनकी त्वचा अक्सर रूखी रहती है, उनके लिए यह बेस्ट है।

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हफ्ते में कितनी बार लगाएं?

इस फेस पैक को हफ्ते में एक बार लगाना काफी है, रोज या बार-बार लगाने की जरूरत नहीं है। ।

नोट: घरेलू फेस पैक हर व्यक्ति की त्वचा पर अलग तरह से काम कर सकते हैं। यह फेस पैक चेहरे को सॉफ्ट और फ्रेश दिखाने में मदद कर सकता है, लेकिन इससे इंस्टेंट या गारंटीड ग्लो मिलेगा, यह जरूरी नहीं। अगर त्वचा पर पहले से कोई परेशानी है, तो एक बार स्किन एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

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