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नेचुरली गुलाबी और सॉफ्ट लिप्स चाहिए? लिपस्टिक छोड़ ट्राई करें ये 3 देसी सीक्रेट्स!

Mar 30, 2026 11:54 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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जब लिप प्रोडक्ट्स और लिपस्टिक नहीं हुआ करती थीं, तो भारत की महिलाएं कुछ प्राकृतिक चीजों को अपने होंठो पर लगाया करती थीं। तो चलिए ऐसे ही 3 प्राचीन भारतीय नुस्खे जान लेते हैं, जो वाकई जादू की तरह काम करते हैं।

नेचुरली गुलाबी और सॉफ्ट लिप्स चाहिए? लिपस्टिक छोड़ ट्राई करें ये 3 देसी सीक्रेट्स!

पिंक और सॉफ्ट लिप्स हर किसी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। हालांकि समय के साथ इनका ड्राई होना और कई बार डार्क हो जाना, एक आम समस्या है। मार्केट में इसके लिए लिप प्रोडक्ट्स मौजूद तो हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स कई बार लिप्स को फायदे की जगह नुकसान ज्यादा करते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप इनकी जगह कुछ नेचुरल नुस्खे ट्राई करें, जो पुराने समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब लिप प्रोडक्ट्स और लिपस्टिक नहीं हुआ करती थीं, तो भारत की महिलाएं कुछ प्राकृतिक चीजों को अपने होंठो पर लगाया करती थीं। इससे उनके होंठों का रंग नेचुरली पिंक होता था और लिप्स हेल्दी और सॉफ्ट बने रहते थे। तो चलिए ऐसे ही 3 प्राचीन भारतीय नुस्खे जान लेते हैं, जो वाकई जादू की तरह काम करते हैं।

गुलाब की पंखुड़ियों का जादू

गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल हमेशा से कई नुस्खों में किया जाता रहा है। इनका खूबसूरत गुलाबी रंग होंठों को एक नेचुरल टिंट देने का काम करता है और साथ ही उनके कालेपन को भी धीरे-धीरे हटाता है। पुराने समय में महिलाएं गुलाब की ताजा पंखुड़ियों को दूध में भिगोकर पीस लिया करती थीं, फिर इन्हें कुछ देर के लिए लगा रहने देती थीं। अगर आप ये नुस्खा ट्राई कर रही हैं, तो कम से कम 10-15 मिनट लगाकर जरूर छोड़ दें।

फायदे क्या होंगे- दरअसल गुलाब में प्राकृतिक पिगमेंट होता है, जो होंठों को नेचुरली गुलाबी रंग देने में मदद करता है। इसके अलावा दूध होंठों को मॉइश्चराइज रखता है और डार्कनेस रिमूव करने में भी मदद करता है।

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सोने से पहले होंठों पर देसी घी लगाना

नेचुरली पिंक और सॉफ्ट लिप्स के लिए ये सबसे पुरानी आयुर्वेदिक रेमेडी है। आपको बस रात में सोने से पहले थोड़ा सा देसी घी अपने होंठो पर अच्छी तरह लगा लेना है। ये होंठों को तुरंत मॉइश्चराइज करता है और रात भर आपके होंठों के क्रैक को रिपेयर करता है। इसके अलावा ये लिप्स को सॉफ्ट रखने और नेचुरली पिंक रखने में भी काफी मदद करता है। आप चाहें तो थोड़ा सा घी अपनी नाभि में भी लगा सकते हैं, इससे फायदे दोगुने हो जाते हैं।

गुलाबी और सॉफ्ट लिप्स के लिए शहद

शहद को नेचुरल हीलर कहा जाता है। इसे हमेशा से ही कई आयुर्वेदिक नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। चूंकि शहद मॉइश्चर को लॉक करता है इसलिए इसे फटे और ड्राई लिप्स के लिए बेस्ट माना जाता है। आप अपने होंठों पर 10 मिनट के लिए शहद की पतली लेयर लगाकर छोड़ सकती हैं। अगर लिप्स ज्यादा खुरदरे हो रहे हैं, तो शहद और चीनी को मिलाकर हल्का सा एक्सफोलिएट कर लें। लिप्स एकदम पिंक और सॉफ्ट हो जाएंगे।

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(Image Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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