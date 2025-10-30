हल्दी नहीं! 2025 की ब्राइड्स चुन रही हैं पिंक उबटन ट्रेंड, एक्सपर्ट से सीख लें बनाने का तरीका

संक्षेप: 2025 की ब्राइड्स ट्रेडिशनल पीली उबटन की जगह पिंक रोज उबटन चुन रहीं हैं। ये फोटोज में भी अच्छी लगती है और स्किन पर पीलापन भी नहीं आता। अगर आप भी होने वाली ब्राइड हैं, तो हल्दी की जगह ये पिंक उबटन ट्राई कर सकती हैं।

हल्दी सेरेमनी शादी से जुड़ी एक बहुत इंपोर्टेंट रस्म है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन के पारंपरिक उबटन बनाकर लगाई जाती है। ये उबटन आमतौर पर हल्दी, चंदन, बेसन आदि को मिलाकर बनाई जाती है। शादी के एक दिन पहले या उसी दिन उबटन लगाई जाए, तो चेहरे पर एक पीलापन रह जाता है, जो फोटोज में अच्छा नहीं लगता। इससे फेस पर कई बार रेडनेस भी हो जाती है और मेकअप भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में आजकल की ब्राइड्स एक नया ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, जिसमें पीली उबटन की जगह पिंक उबटन इस्तेमाल हो रही है। स्किनकेयर कंसल्टेंट निपुण कपूर ने इस ट्रेंड के बारे में बताया है और साथ ही इस पिंक उबटन को बनाने का तरीका भी शेयर किया है। आइए जानते हैं।

पीली उबटन की जगह ब्राइड्स चुन रहीं पिंक उबटन निपुण कपूर बताती हैं 2025 की ब्राइड्स ट्रेडिशनल पीली उबटन की जगह पिंक रोज उबटन चुन रहीं हैं। ये रॉयल लक्जरी उबटन फोटोज में भी अच्छी लगती है और स्किन पर पीलापन भी नहीं आता। ये उबटन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनती है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाती है। अगर आप भी होने वाली ब्राइड हैं, तो हल्दी की जगह ये पिंक उबटन ट्राई कर सकती हैं।

पिंक उबटन बनाने का तरीका पिंक ब्राइडल उबटन बनाने के लिए 2 चम्मच ग्रीक योगर्ट, दो चम्मच गुलाब की पत्तियां का पाउडर साथ में मिक्स करें। अब इसमें एक चम्मच दूध, एक चम्मच गुलाबजल मिक्स करें। साथ ही एक चम्मच प्योर ऑर्गेनिक शहद मिलाएं। इस उबटन को चेहरे पर 10 से 12 मिनट के लिए चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगाएं, फिर गीले कपड़े से पोंछकर साफ कर लें।