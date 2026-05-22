20 रुपये वाली विटामिन सी टैबलेट से बना लें सीरम, चेहरे पर दिखेगा 2 शेड गोरापन
DIY Vitamin C Serum for Skin Tone: चेहरे पर 2 शेड तक गोरापन बढ़ा सकता है विटामिन सी की टैबलेट से बना ये होममेड सीरम। इसे बनाने के लिए जरूरत होगी घर में रखी इन 4 चीजों की, जिसकी मदद से घर में ही बन जाएगा सीरम।
ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन सी मिक्स प्रोडक्ट तो कई सारे मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हर किसी के बजट में नहीं होता। ऐसे में घर के नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप चेहरे के कालेपन, धूप से हुई टैनिंग, धब्बे और दाग से परेशान हैं। किसी इफेक्टिव सॉल्यूशन को खोज रहे जो आपके बजट में हो और चेहरे कालेपन को खत्म कर सके तो ये विटामिन सी वाला सीरम वाटर चेहरे को दो शेड तक साफ और गोरा दिखाने में आपकी मदद कर सकता है। बस इन 4 चीजों को मिलाकर बना लें विटामिन सी सीरम वाटर।
विटामिन सी सीरम बनाने के लिए चाहिए 4 चीज
विटामिन सी सीरम घर में बहुत ही कम पैसे में बनकर तैयार हो सकता है। इसके लिए बस 4 चीजों की जरूरत होगी। विटामिन सी की गोली का पूरा पत्ता आपको मात्र 20-25 रुपये में मिल जाएगा। जिसमे से आपको एक बार में मात्र 2 टैबलेट की ही जरूरत पड़ेगी।
1- विटामिन सी की गोली
2- एलोवेरा जेल
3- गुलाब जल
4- ग्लिसरीन
किसी स्प्रे बोतल में दो विटामिन सी की गोली का पाउडर बनाकर डाल दें। उसमे 10 मिली गुलाब जल डालें और साथ में एक चम्मच एलोवेरा जेल भी डाल दें। थोड़ी सी मात्रा ग्लिसरीन की डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस तैयार है विटामिन सी सीरम वाटर।
चेहरे पर लगाने का नियम
चेहरे पर निखार और गोरापन चाहिए तो हर रात सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर डर्ट, धूल-मिट्टी को साफ कर लें। फिर इस विटामिन सी सीरम वाटर को रोजाना रात को चेहरे पर स्प्रे करें। हर दिन लगाने से चेहरे पर हो रहे दाग-धब्बे और कालापन साफ होने में मदद मिलेगी।
विटामिन सी की फेस को फायदे
विटामिन सी चेहरे पर कोलेजन का प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। साथ ही स्किन पर हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नुकसान, यूवी रेज की वजह से दिख रहे कालेपन को कम करने में मदद करते हैं। यहीं नहीं अगर आंखों के नीचे की स्किन पर कालापन बढ़ गया है तो उसे कम करने में भी मदद करेगा। विटामिन सी टेबलेट के साथ ही इसमे गुलाब जल और एलोवेरा जेल हैं जो मिलकर आपकी स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट, गोरा और ऑयल फ्री बनाते हैं। जिससे कुछ समय में चेहरे पर चमक नजर आने लगती है और आप अपनी शेड से 2 शेड ज्यादा साफ दिखने लगते हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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