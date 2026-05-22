Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

20 रुपये वाली विटामिन सी टैबलेट से बना लें सीरम, चेहरे पर दिखेगा 2 शेड गोरापन

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
share

DIY Vitamin C Serum for Skin Tone: चेहरे पर 2 शेड तक गोरापन बढ़ा सकता है विटामिन सी की टैबलेट से बना ये होममेड सीरम। इसे बनाने के लिए जरूरत होगी घर में रखी इन 4 चीजों की, जिसकी मदद से घर में ही बन जाएगा सीरम।

20 रुपये वाली विटामिन सी टैबलेट से बना लें सीरम, चेहरे पर दिखेगा 2 शेड गोरापन

ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन सी मिक्स प्रोडक्ट तो कई सारे मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हर किसी के बजट में नहीं होता। ऐसे में घर के नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप चेहरे के कालेपन, धूप से हुई टैनिंग, धब्बे और दाग से परेशान हैं। किसी इफेक्टिव सॉल्यूशन को खोज रहे जो आपके बजट में हो और चेहरे कालेपन को खत्म कर सके तो ये विटामिन सी वाला सीरम वाटर चेहरे को दो शेड तक साफ और गोरा दिखाने में आपकी मदद कर सकता है। बस इन 4 चीजों को मिलाकर बना लें विटामिन सी सीरम वाटर।

विटामिन सी सीरम बनाने के लिए चाहिए 4 चीज

विटामिन सी सीरम घर में बहुत ही कम पैसे में बनकर तैयार हो सकता है। इसके लिए बस 4 चीजों की जरूरत होगी। विटामिन सी की गोली का पूरा पत्ता आपको मात्र 20-25 रुपये में मिल जाएगा। जिसमे से आपको एक बार में मात्र 2 टैबलेट की ही जरूरत पड़ेगी।

1- विटामिन सी की गोली

2- एलोवेरा जेल

3- गुलाब जल

4- ग्लिसरीन

किसी स्प्रे बोतल में दो विटामिन सी की गोली का पाउडर बनाकर डाल दें। उसमे 10 मिली गुलाब जल डालें और साथ में एक चम्मच एलोवेरा जेल भी डाल दें। थोड़ी सी मात्रा ग्लिसरीन की डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस तैयार है विटामिन सी सीरम वाटर।

चेहरे पर लगाने का नियम

चेहरे पर निखार और गोरापन चाहिए तो हर रात सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर डर्ट, धूल-मिट्टी को साफ कर लें। फिर इस विटामिन सी सीरम वाटर को रोजाना रात को चेहरे पर स्प्रे करें। हर दिन लगाने से चेहरे पर हो रहे दाग-धब्बे और कालापन साफ होने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:शैंपू के अगले दिन चिपचिपे दिख रहे बालों का Quick सॉल्यूशन है ये मैजिकल लिक्विड

विटामिन सी की फेस को फायदे

विटामिन सी चेहरे पर कोलेजन का प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। साथ ही स्किन पर हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नुकसान, यूवी रेज की वजह से दिख रहे कालेपन को कम करने में मदद करते हैं। यहीं नहीं अगर आंखों के नीचे की स्किन पर कालापन बढ़ गया है तो उसे कम करने में भी मदद करेगा। विटामिन सी टेबलेट के साथ ही इसमे गुलाब जल और एलोवेरा जेल हैं जो मिलकर आपकी स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट, गोरा और ऑयल फ्री बनाते हैं। जिससे कुछ समय में चेहरे पर चमक नजर आने लगती है और आप अपनी शेड से 2 शेड ज्यादा साफ दिखने लगते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।