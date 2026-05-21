चेहरे की झाइयां और कालापन दूर करेगा पपीता! 15 दिन ऐसे कर लें इस्तेमाल, फर्क साफ दिखेगा
Papaya For Glowing Skin: आपकी स्किन की हालत भी खराब हो गई है, तो केमिकल्स नहीं बल्कि ये नेचुरल तरीका ट्राई कर के देखें। इस तरह पपीता खाने और लगाने से कुछ ही दिनों में आपका चेहरा साफ और सुंदर नजर आने लगेगा।
आजकल स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स काफी कॉमन हो गई हैं। खासकर पिगमेंटेशन यानी झाईयां, डल स्किन, चेहरे की रंगत फीकी पड़ना, दाग-धब्बे और टैनिंग की वजह से होने वाला कालापन; ज्यादातर लोग इन समस्याओं से परेशान हैं। इनके लिए ढेरों स्किन केयर प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स मार्केट में मौजूद तो हैं, लेकिन एक तो वो काफी महंगे होते हैं और कई बार उतने इफेक्टिव भी नहीं होते। ऐसे में आप हम आपके साथ एक सस्ता और इफेक्टिव तरीका शेयर कर रहे हैं, जो अंदर से आपकी स्किन को बदलकर रख देगा। जी हां, बस आपको रोज पपीते का सेवन करना है और एक खास फेस पैक बनाकर चेहरे पर अप्लाई करना है। कुछ ही दिनों में आपकी स्किन से ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाएंगी। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं।
अपनी डेली डाइट में शामिल करें पपीता
पपीता ना सिर्फ पेट और बाकी हेल्थ के लिए फायदेमंद है बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखने में मदद करते हैं। अगर आपकी स्किन का निखार चला गया है, पिगमेंटेशन, दाग-धब्बे या कालापन है, तो पपीते को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाएं। रोज सुबह एक प्लेट पका हुआ पपीता नियमित रूप से खाएं। सुबह नहीं खा पा रहे हैं तो शाम के वक्त भी इसका सेवन कर सकते हैं, अंदर से स्किन निखरने लगेगी।
पपीते से बनी ये फेस पैक अप्लाई करें
स्किन को अंदर से निखारने के लिए रोज पपीता खाने के साथ-साथ एक फेस पैक भी अप्लाई करें। ये आपको इंस्टेंट ग्लो देने के साथ स्किन को रिफ्रेश और ब्राइट बनाने में मदद करता है। खासकर पिगमेंटेशन या टैनिंग की समस्या हो तो ये पैक आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा पका हुआ पपीता लें, उसमें एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पेस्ट बना लें। चेहरे पर एक्ने-पिंपल या दाग-धब्बे हैं, तो थोड़ा सा नीम का पाउडर भी मिला सकते हैं। इनका पेस्ट बना लें, फिर साफ चेहरे पर लगभग 15 मिनट लगाकर छोड़ दें। इसके बाद पानी से वॉश कर लें और कोई भी अच्छा मॉइश्चराइजर अप्लाई कर लें।
हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल करें
ये फेसपैक आप हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर से अगर पिगमेंटेशन ज्यादा है या टैनिंग को जल्दी रिमूव करना है, तो एक दिन छोड़ कर लगा सकते हैं। ये चेहरे से जुड़ी लगभग हर प्रॉब्लम में काफी अच्छी तरह से वर्क करता है और ब्राइट-ग्लोइंग स्किन पाने में भी मदद करता है।
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
हर स्किन टाइप अलग होता है। इसलिए नेचुरल चीजें इस्तेमाल करने से पहले भी पैच टेस्ट करना जरूरी है। अगर स्किन पर किसी तरह की खुजली, रेडनेस या दाने दिख रहे हैं तो फेसपैक अवॉइड करें। वहीं अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो डाइट में कुछ शामिल करने से पहले भी एक बार डॉक्टर की सलाह लेना ठीक रहता है।
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लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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करियर की शुरुआत
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