झड़-झड़कर पतले हो गए हैं बाल? ये 15 दिनों का मोटी चोटी चैलेंज ले कर देखें, डॉक्टर ने बताया नुस्खा!

Hair fall Remedies: अगर आपके बाल भी खूब झड़ रहे हैं और कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा तो ये सिंपल सी होम रेमेडी एक बार जरूर ट्राई करें। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ शोभना इसे 15 दिनों का मोटी चोटी चैलेंज कहती हैं।

बालों से जुड़ी समस्याएं आजकल बहुत आम होती जा रही हैं। लगभग हर कोई हेयरफॉल, रूखे और बेजान बालों से परेशान है। इसके लिए मार्केट में तमाम तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन वही वाली बात है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्योंकि इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स सिर्फ केमिकल्स से भरे हुए होते हैं और फायदे की जगह नुकसान ज्यादा करते हैं। वहीं जो वाकई कुछ अच्छे और इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं भी, तो वो इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी के बजट से बाहर हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपकी रसोई में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो बालों के लिए किसी मैजिक से कम नहीं। कुछ ही दिनों में ये आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं।

15 दिनों का मोटी चोटी चैलेंज अगर आपके बाल भी खूब झड़ रहे हैं और कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा तो ये सिंपल सी होम रेमेडी एक बार जरूर ट्राई करें। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ शोभना इसे 15 दिनों का मोटी चोटी चैलेंज कहती हैं। यानी सिर्फ 15 दिनों तक अगर आप लगातार ये नुस्खा ट्राई करती हैं तो बालों की ग्रोथ और हेयरफॉल में पॉजिटिव चेंज जरूर देखने को मिलेगा।

रसोई में रखी चीजों से बनाएं ये स्प्रे इस चैलेंज के लिए आपको रसोई में रखी चीजों से एक हेयर स्प्रे बनाकर तैयार करना है। इसके लिए एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच चायपत्ती, 1 चम्मच कलौंजी, 10-12 लौंग और मुट्ठीभर प्याज के छिलके डालकर मिक्स कर लें। अब एक पैन में लगभग दो गिलास पानी गर्म करें और उसमें ये सभी चीजें एड कर दें। इस पानी को तब तक उबालें, जब तक ये आधा ना बचे। आपका हेयर स्प्रे बनकर तैयार है। इसे किसी स्प्रे बॉटल में भरकर रख लें।

कैसे इस्तेमाल करना है ये हेयर स्प्रे? इस हेयर स्प्रे को इस्तेमाल करना बहुत सिंपल है। बस रोज रात को सोने से पहले अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से स्प्रे को अप्लाई करें। इसे हल्के हाथों से स्कैल्प में मसाज करें। आपको लगातार 15 दिनों तक ये प्रॉसेस फॉलो करना है। बीच में आप नॉर्मली हेयर वॉश कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे स्प्रे के साथ हेयर ऑयल यूज ना करें। तेल लगाना भी है तो बाल धोने से आधा घंटा पहले लगा सकती हैं पर तेल वाले बालों में स्प्रे नहीं लगाना है।

15 दिनों में क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे? अगर आप ये 15 दिनों का मोटी चोटी चैलेंज ले रही हैं तो बालों में कई सारे पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकते हैं। इस हेयर स्प्रे में मौजूद सभी इंग्रीडिएंट बालों के लिय वरदान हैं। चायपत्ती से बालों में शाइन और वॉल्यूम एड होती है, मेथी दाना हेयरफॉल कंट्रोल मदद करता है, कलौंजी स्कैल्प हेल्थ के लिए काफी अच्छी होती है। वहीं लौंग स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और प्याज के छिलके बालों को पोषण देते हैं।