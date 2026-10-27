चेहरे के बाल हटाने के लिए करती हैं शेविंग? ये 10 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए!

चेहरे के अनचाहे बाल हटाने के लिए शेविंग करती हैं, तो ये 10 बातें आपके लिए जानना जरूरी है। छोटी-छोटी गलतियों की वजह से चेहरे पर दाने, रेडनेस, खुजली और इरीटेशन की समस्या हो सकती है।

चेहरे के अनचाहे बाल हटाने के लिए कई महिलाएं शेविंग का सहारा लेती हैं। फेशियल हेयर रिमूवल का ये एक आसान और पॉपुलर तरीका है। हालांकि चेहरे की त्वचा काफी सेंसेटिव होती है, इसलिए जरा सी लापरवाही से स्किन पर कट लगने का खतरा रहता है। साथ ही छोटे-छोटे दाने, रेडनेस, एलर्जी और रैशेज की समस्या भी कई महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। यहां प्रॉब्लम शेविंग से नहीं, बल्कि इसे करने के तरीके से है। ऐसे में अगर कुछ बातें ध्यान रखी जाएं, तो चेहरे के बाल आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं, बिना किसी समस्या के। आइए जानते हैं-

चेहरे के बाल शेविंग करने से जुड़ी जरूरी बातें 1) हमेशा रात में करें फेशियल शेविंग चेहरे के बाल हटाने के लिए रात का समय चुनना ज्यादा बेहतर होता है। दरअसल शेविंग के बाद स्किन और सेंसेटिव हो जाती है, इसलिए इसे धूप, मेकअप और हार्श केमिकल्स से बचाना जरूरी होता है। रात के समय शेव करने से स्किन के आराम करने का समय मिल जाता है।

2) शेविंग से पहले क्लीन करें चेहरा फेशियल शेविंग से पहले अपने चेहरे को एक जेंटल फेसवॉश से क्लीन कर लें। इससे चेहरे पर जमा धूल-मिट्टी, मेकअप और पसीना निकल जाएगा, जिससे चेहरे की त्वचा पर अनचाही जलन, इरीटेशन और संक्रमण का खतरा कम होने में मदद मिलेगी।

3) हमेशा साफ रेजर का इस्तेमाल करें चेहरे के बाल हटाने के लिए हमेशा साफ रेजर का इस्तेमाल करें। इसे किसी दूसरे के साथ शेयर करने से बचें, साथ ही पुराने और जंग लगे ब्लेड को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। चेहरे के लिए मार्केट में अलग से रेजर आता है, जो खास इसी हिस्से के लिए डिजाइन होता है। उसका चुनाव करना ज्यादा बेहतर रहेगा।

4) रेजर को छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में चलाएं शेविंग करते समय रेजर से बहुत ज्यादा दबाव ना डालें। रेजर के हल्के हाथों से छोटे-छोटे स्ट्रोक्स में चलाएं। इसे एक ही जगह पर बार-बार चलाने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा में जलन और कट लगने का खतरा बढ़ सकता है।

5) शेविंग जेल का इस्तेमाल करें शेविंग करने से पहले चेहरे पर शेविंग जेल अप्लाई करें। इससे फ्रिक्शन कम होने में मदद मिलती है, जिससे कट लगने का खतरा कम होता है। अगर आपकी स्किन काफी सेंसेटिव है तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

6) शेविंग के बाद एक्सफोलिएशन ना करें फेशियल शेविंग के तुरंत बाद स्क्रब या एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचें। तुरंत एक्सफोलिएशन करने से रेडनेस, छोटे-छोटे दाने, एलर्जी या रूखेपन की समस्या बढ़ सकती है।

7) मिनिमल स्किनकेयर करें शेविंग के बाद अपने स्किनकेयर रूटीन को मिनिमल रखें। सिर्फ एक अच्छा मॉइश्चराइजर रखना काफी है। साथ ही अगले 24 घंटे के लिए स्ट्रांग एक्टिव्स या सिरम का इस्तेमाल ना करें।

8) एक्टिव एक्ने और इरिटेटेड स्किन पर शेविंग ना करें अगर चेहरे पर एक्टिव एक्ने, दाने, खुजली या एलर्जी की समस्या है, तो शेविंग करना अवॉइड करें। रेजर चलाने से सूजन और जलन बढ़ने के साथ संक्रमण का खतरा भी हो सकता है।

9) शेविंग के बाद चेहरा बार-बार ना छूएं फेशियल शेविंग के बाद बार-बार चेहरे को छूने से बचें। इस दौरान स्किन पहले से काफी सेंसेटिव हो जाती है, जिस वजह से इन्फेक्शन या जलन का खतरा बढ़ सकता है।