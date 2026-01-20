आइब्रो ग्रोथ से फटे होंठ तक, इन 10 स्किन प्रॉब्लम्स का इलाज है ये क्रीम, ऐसे लगाएं
दादी-नानी अपनी त्वचा को कोमल और खूबसूरत बनाए रखने के लिए एक सफेद क्रीम लगाती थी, जो अब लोगों के घरों में शायद ही मिलें। लेकिन ये क्रीम कई स्किन प्रॉब्लम्स का इलाज है। चलिए इसके ब्यूटी हैक्स बताते हैं।
दादी-नानी के समय में कई ब्यूटी ब्रांड्स नहीं चलते थे, जिन्हें लगाकर वह अपनी त्वचा को कोमल और खूबसूरत बना लें। उनके जमाने में सिर्फ कुछ ही क्रीम चलती थी, जिसे अलग तरीके से लगाकर वह अपनी सभी स्किन प्रॉब्लम्स का हल खोज लेती थीं। आज हम जिस क्रीम की बात कर रहे हैं, शायद ही कोई उसे लगाता हो लेकिन वह आपकी कई त्वचा संबंधी समस्याओं का सीधा समाधान है। पहले ये क्रीम ट्यूब में आती थी लेकिन अब 10 रुपये की हरी डिब्बी में आती है और इसका नाम है बोरोलीन। जी हां, हम बोरोलीन की बात कर रहे हैं, जो अब लोग कम लगाते हैं। लेकिन ये क्रीम आपकी स्किन को खूबसूरत और सॉफ्ट बना सकती है। बस इसे लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए बताते हैं इससे जुड़े 10 ब्यूटी हैक्स-
किस स्किन प्रॉब्लम के लिए कैसे लगाएं क्रीम-
1- फटे होंठ- होंठ फट रहे हैं, दर्द हो रहा है-खून आ जाता है, तो रातभर के लिए होठों पर बोरोलीन लगाकर छोड़ दें। ये आपको हफ्ते भर तक लगाना है और फिर आपको बिल्कुल मुलायम लिप्स मिलेंगे।
2- फटी एड़ियां- सर्दी के मौसम में अक्सर एड़ियां फट जाती है, इसे सही करने के लिए आप कई क्रीम लगाती होंगी। रात में बोरोलीन लगाकर मोजे पहनकर सो जाइये। ऐसा आपको 3-4 रातों तक लगातार करना है। बस फटी एड़ियां बिल्कुल सही और सॉफ्ट हो जाएंगी।
3- आइब्रो सेटिंग-ग्रोथ- अगर कभी आइब्रो सेट नहीं है और बाहर जाना है तो जरा सी बोरोलीन लेकर आइब्रो पर लगाएं। हेयर बिल्कुल सेट हो जाएंगे और शाइन भी करेंगे। इसके अलावा ग्रोथ के लिए भी इसे रातभर लगाकर छोड़ सकते हैं। आइब्रो थिक हो जाएगी।
4- नाखूनों की मजबूती- आपके नाखून जल्दी टूट जाते हैं और बढ़ते देर से हैं, तो बोरोलीन क्यूटिकल्स पर लगाएं। इसे लगाने नाखून की ग्रोथ अच्छी होगी और मजबूती भी आएगी।
5- घुटना-कोहनी- घुटना या कोहनी की स्किन ड्राई रहती है और सफेद दिखती है, तो बोरोलीन लगाकर मसाज करें। फिर रातभर इसे लगा रहने दें। इससे नमी आएगी।
6- हाईलाइटर हैक- हाईलाइटर पाउडर में जरा सी बोरोलीन मिलाकर फेस पर लगाएं। आपको ग्लास स्किन जैसा ग्लो मिलेगा और फेस शाइन करेगा।
7- अंडर आई लुक- आंखों के नीचे ड्राईनेस दिख रही है, तो बोरोलीन लगाएं। आपको रूखेपन से छुटकारा मिलेगा और प्लम्प लुक मिलेगा।
8- शेविंग क्रीम- वैक्सिंग या शेविंग करने के बाद स्किन पर बोरोलीन लगाएं। सॉफ्टनेस आएगी और जलन-खुजली की समस्या नहीं होगी।
9- लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम- परफ्यूम लगाने से पहले बोरोलीन प्लस प्वॉइंट्स पर लगाएं। फिर परफ्यूम छिड़कें, ऐसा करने से खुशबू लॉन्ग लास्टिंग रहेगी।
10- प्राइमर की तरह यूज- अगर आपके पास मेकअप प्राइमर नहीं है, तो बोरोलीन जरा सी लेकर लगाएं और फिर फाउंडेशन अप्लाई करें। इससे आपको प्राइमर वाला लुक मिलेगा और मेकअप लंबा टिकेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
