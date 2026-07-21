रात में सोने से पहले पिएं ये 1 गिलास नेचुरल ड्रिंक, कुछ ही हफ्तों में निखर जाएगी चेहरे की रंगत
मौसम में बदलाव या फिर किसी अन्य समस्या के कारण कई बार चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती है और कालापन नजर आता है। अगर आपके चेहरे की त्वचा काली और बेजान दिख रही है, तो चमक लाने के लिए बस 1 गिलास ड्रिंक पिएं। चलिए आपको इस व्हाइटनिंग ड्रिंक के बारे में बताते हैं।
स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने के लिए हम पार्लर में हजारों रुपये खर्च कर देते हैं और उसके बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऊपर से सही स्किन केयर अपनाने से त्वचा की रंगत निखरेगी और निखार आएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, जब तक आपका शरीर अंदर से स्वस्थ न हो या फिर डाइजेशन खराब हो या पेट संबंधी समस्याएं रहती हैं, तो त्वचा पर निखार नहीं आएगा। सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स ही निखार लाने में मदद नहीं करते बल्कि डाइट भी पूरा रोल निभाती हैं। अगर आपके चेहरे की त्वचा कहीं काली और कहीं सफेद दिखती है, गर्मी के कारण कालापन छा गया है और स्किन अनइवेन दिख रही है, तो एक नेचुरल ड्रिंक पीकर देखें। ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर जन्नत का कहना है कि वह रोजाना ऐसा ड्रिंक पीती हैं, जिससे त्वचा भी निखरी रहती है और उनका पेट भी स्वस्थ बना रहता है। तो चलिए आपको ये ड्रिंक बनाने और पीने का सही तरीका बताते हैं।
स्किन के लिए कैसे बनाएं नेचुरल ड्रिंक
जन्नत का कहना है कि इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको कोई बाहरी सामान की जरूरत नहीं है। हर किसी के किचन में ये सभी चीजें मिल जाएंगी। आपको 1 गिलास पानी पैन में गर्म होने के लिए डालना है। उसमें आधा चम्मच सौंफ, अजवायन, अदरक का टुकड़ा और कुछ पुदीने की पत्तियां डालकर उबालना है। इसे तब तक उबालें, जब तक पानी का कलर हरा न दिखने लगे। फिर इस पानी को छन्नी से छानकर गिलास में रख लीजिए।
कब पीनी चाहिए ये ड्रिंक
इस ड्रिंक को आप तभी बनाएं, जब पीना हो। रात में सोने से पहले आपको इस ड्रिंक को पीना है और उसके बाद कोई भी ड्रिंक या चीज नहीं खानी-पीनी है। इसे हल्का गुनगुना होने पर सिप करके पिएं। इस ड्रिंक को पीने से चेहरे की रंगत निखरेगी, काली-सफेद रंगत से छुटकारा मिलेगा, कील-मुंहासों से भी राहत मिलेगी।
क्या-क्या फायदे होंगे।
जन्नत का कहना है कि इस ड्रिंक को अगर आप कुछ हफ्तों तक रोजाना पीते हैं, तो आपको चेहरे पर निखार देखने को मिलेगा। साथ ही स्किन से जुड़ी कई समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं इसे पीने से आपकी गट हेल्थ भी बेहतर होगी। इसमें मौजूद अजवायन-सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गट और लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। अदरक और पुदीना में मौजूद गुण त्वचा की सूजन कम करने में सहायक होते हैं। साथ ही ये ड्रिंक शरीर को हाइड्रेट रखेगी।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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