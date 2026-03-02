Hindustan Hindi News
ब्यूटी क्रिएटर ने बताया अपने लंबे-घने बालों का सीक्रेट, ये 3 बातें ध्यान में रखकर चुनती हैं शैंपू!

Mar 02, 2026 05:28 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
हर किसी का हेयर टाइप और जरूरतों अलग-अलग होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही शैंपू का चुनाव किया जाना चाहिए। इस बारे में ब्यूटी क्रिएटर नेहा ने कुछ टिप्स शेयर की हैं और बताया है कि अपने लिए अच्छा शैंपू कैसे चुनना चाहिए।

लंबे-घने बाल हर लड़की की चाहत होते हैं। इसके लिए वो तमाम तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बेसिक पर शायद ही उनका ध्यान जाता है। जी हां, सिर्फ महंगे तेल या हेयर मास्क से बात नहीं बनती, बल्कि सबसे बुनियादी जरूरत है एक सही शैंपू का चुनाव करना। एक अच्छा शैंपू बालों को सॉफ्ट, सिल्की बनाए रखता है, जिससे हेयर फॉल भी कम होता है। अब सवाल है कि बालों के लिए एक अच्छा शैंपू कैसे चुनें। दरअसल कोई शैंपू महंगे ब्रांड से है तो जरूरी नहीं है कि आपके बालों के लिए अच्छा ही होगा। हर किसी का हेयर टाइप और जरूरतों अलग-अलग होती हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही शैंपू का चुनाव किया जाना चाहिए। इस बारे में ब्यूटी क्रिएटर नेहा ने कुछ टिप्स शेयर की हैं और बताया है कि अपने लिए अच्छा शैंपू कैसे चुनना चाहिए।

स्कैल्प टाइप के मुताबिक चुनें सही शैंपू

हर किसी का स्कैल्प टाइप अलग-अलग होता है। अपने लिए शैंपू चुनते हुए आपको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। नेहा बताती हैं कि अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो बैलेंसिंग शैंपू चुनें, जिसमें टी ट्री, ग्रीन टी और सैलिसिलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स हों। हेवी ऑयल और सिलिकॉन अवॉइड करें। आमतौर पर ऑयली स्कैल्प के लिए आने वाले शैंपू ट्रांसपेरेंट होते हैं। वहीं अगर ड्राई स्कैल्प है तो हाइड्रेटिंग और सूदिंग फॉर्मूला चुनें जिसमें एलोवेरा, ग्लीसरीन जैसे जेंटल इंग्रेडिएंट्स हों। सेंसेटिव स्कैल्प है तो खुशबू रहित, सल्फेट फ्री और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड शैंपू फॉर्मूला इस्तेमाल करें।

अपने हेयर टाइप से मैच करें शैंपू

अपने लिए सही शैंपू चुनते वक्त ये भी ध्यान रखें कि आपके बालों का टाइप क्या है। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं, तो लाइट वेट, वॉल्यूमाइजिंग शैंपू यूज करें और हेवी ऑयल अवॉइड करें। वहीं बहुत घने और मोटे बालों के लिए मॉइश्चराइजिंग और स्मूदिंग फॉर्मूला चुनें, जिसमें आर्गन ऑयल और शिया बटर जैसे भरपूर पोषण देने वाले तत्व हों।

बाल घुंघराले या वेवी हैं तो सल्फेट फ्री शैंपू यूज करें, जिनमें शहद, पैंथेनोल जैसे Humectant मौजूद हों। ये तत्व बालों में मॉइश्चर बनाए रखते हैं, जिससे वो ज्यादा ड्राई नहीं होते और हाइड्रेट बने रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल स्ट्रेट और लो पोरोसिटी वाले हैं, तो बहुत ही जेंटल शैंपू यूज करें, जो बालों को लाइट हाइड्रेशन दे। बहुत हेवी बिल्डअप फॉर्मूला अवॉइड करें।

ऑल्टरनेट डेज पर दो शैम्पू यूज करें

नेहा बताती हैं कि दो शैंपू का इस्तेमाल करना हमेशा फायदेमंद रहता है। एक क्लेरिफाइंग शैंपू यूज करें, जिसे आप हफ्ते में इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे बिल्डअप रिमूव होता है। वहीं रेगुलर यूज के लिए कोई हाइड्रेटिंग और बैलेंसिंग शैंपू चूज करें, जिसे आप ऊपर दिए गए पैमानों के आधार पर सिलेक्ट कर सकती हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

